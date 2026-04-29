سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش از احتمال برگزاری امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم به صورت داخلی در صورت عدم برگزاری آزمون‌های نهایی تا شهریور ماه خبر داد. این تصمیم به منظور تعیین وضعیت فارغ‌التحصیلی و ارتقای پایه دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

وزارت آموزش‌وپرورش در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای برگزاری امتحانات پایانی سال تحصیلی، به ویژه برای پایه‌های یازدهم و دوازدهم است. این بررسی‌ها در پی شرایط خاص حاکم بر کشور و اولویت قرار دادن امنیت و سلامت دانش‌آموزان صورت می‌گیرد.

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، در نشست خبری اخیر با تبریک هفته معلم و گرامیداشت یاد شهدا، به ویژه شهدای معلم و دانش‌آموز، اعلام کرد که در صورت عدم برگزاری آزمون‌های نهایی تا پایان شهریور ماه، امتحانات به صورت داخلی در مدارس برگزار خواهند شد. این تصمیم به منظور تعیین وضعیت فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان پایه دوازدهم و ارتقای دانش‌آموزان پایه یازدهم به پایه بالاتر اتخاذ شده است.

فرهادی تاکید کرد که فارغ‌التحصیلی ارتباطی با کنکور سراسری ندارد و این تصمیم صرفاً برای تعیین وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان در داخل مدرسه است. سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش همچنین به فرآیند انتخاب معلمان نمونه اشاره کرد و گفت که رویکرد این انتخاب‌ها تغییر کرده است تا شأن و جایگاه معلمین بیشتر مورد احترام قرار گیرد. در گذشته، معلمان کاندید می‌شدند، اما اکنون فرآیند شناسایی و انتخاب معلمان نمونه به گونه‌ای است که معلمین خود کاندید نمی‌شوند.

این فرآیند در سطح مدرسه، منطقه و استان انجام می‌شود و در نهایت، به ازای هر ۵۰۰ نفر معلم در هر منطقه، یک معلم نمونه انتخاب می‌شود. در سال جاری، ۳۵۶ هزار و ۲۱۳ معلم در سطح کشور شناسایی شدند که از این تعداد، ۵۱ هزار و ۶۲۸ نفر در سطح مدرسه، ۲۵ هزار و ۹۲۵ نفر در سطح مناطق و ۲۳۲۱ نفر در سطح منطقه‌ای انتخاب شدند.

همچنین، ۱۴۲ معلم نمونه استانی و از بین آن‌ها، ۱۵ نفر به عنوان معلم نمونه کشوری و ۵ نفر به عنوان کادر تخصصی نمونه مدارس معرفی شدند. توزیع معلمان نمونه بر اساس مقاطع تحصیلی به این صورت است: ۷ معلم نمونه در مقطع ابتدایی، ۴ معلم نمونه در مقطع متوسطه اول و ۴ معلم نمونه در مقطع متوسطه دوم.

فرهادی در ادامه به موضوع تاثیر معدل در کنکور اشاره کرد و گفت که در مقطع متوسطه دوم، وضعیت کنکور منوط به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به این معنا که اگر آزمون‌های نهایی برگزار نشود، باید منتظر تصمیم این شورا بود. سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش تاکید کرد که در هر صورت، تا پایان شهریور ماه آزمونی برای تعیین وضعیت فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان برگزار خواهد شد، اما برگزاری آزمون نهایی نیازمند فراهم شدن شرایط مناسب است.

همچنین، در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال برگزاری دو آزمون، فرهادی گفت که این موضوع به نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی بستگی دارد و اگر تاثیر معدل در کنکور باقی بماند، دانش‌آموزان می‌توانند برای ترمیم نمره خود در آزمون شرکت کنند. به طور کلی، وزارت آموزش‌وپرورش در تلاش است تا با در نظر گرفتن شرایط موجود، بهترین تصمیم را برای حفظ حقوق دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت آموزش اتخاذ کند.

این تصمیمات با هدف ایجاد آرامش و اطمینان خاطر در بین دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها اتخاذ می‌شوند و بر اساس اولویت قرار دادن سلامت و امنیت دانش‌آموزان استوار هستند





