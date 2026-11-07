پیش‌بینی بارش‌های شدید و احتمال سیلاب در یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، احتمال تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس در استان‌های لرستان، البرز، کردستان، خوزستان و کرمانشاه را افزایش داده است.

با تشدید فعالیت سامانه بارشی در سراسر کشور و صدور هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارندگی‌های سنگین، رعدوبرق و احتمال بروز سیلاب ، وضعیت آموزشی در بسیاری از مناطق کشور با چالش مواجه شده است. بر این اساس، احتمال تعطیلی یا غیرحضوری شدن کلاس‌ها در برخی استان‌ها برای فردا یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ مطرح شده و خانواده‌ها منتظر اعلام نهایی تصمیمات استانداری‌ها هستند. در همین راستا، نورنیوز آخرین وضعیت مدارس در استان‌های مختلف را رصد کرده و جزئیات هشدارهای صادر شده را ارائه می‌دهد.

وضعیت مدارس در استان‌های در معرض خطر

مدارس در استان‌های لرستان، البرز، کردستان، خوزستان و کرمانشاه در امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در برخی یا تمام مناطق تعطیل یا غیرحضوری شدند. این تصمیمات با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدارهای قرمز و نارنجی هواشناسی اتخاذ شد. اکنون با تداوم پیش‌بینی‌ها برای فردا، نگرانی‌ها نسبت به ادامه این روند افزایش یافته است. مسئولان استانی در انتظار ارزیابی دقیق‌تر شرایط جوی قبل از انتشار اطلاعیه‌های نهایی برای روز یکشنبه هستند.

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هشدارهای هواشناسی برای تهران و البرز

مدارس استان تهران تا این لحظه برای روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ تعطیل اعلام نشده‌اند و فعالیت آن‌ها طبق روال عادی خواهد بود. با این حال، هشدار سطح قرمز هواشناسی برای مناطق شمالی و شمال‌غربی تهران صادر شده است. در منطقه‌ای شامل میگون، امامزاده داوود، لواسان، دربند، آبعلی، دماوند، پردیس و شمیرانات، بارش‌های نسبتاً شدید تا شدید همراه با رعدوبرق و مه‌آلودگی پیش‌بینی می‌شود. وزش باد شدید و احتمال کولاک در ارتفاعات نیز از دیگر تهدیدهای جوی این روزهاست.

در استان البرز نیز مدارس تعطیل نشده‌اند، اما مدیران منتظر اطلاعیه رسمی هستند. هواشناسی کاهش ۸ تا ۱۲ درجه‌ای دما و احتمال یخبندان را از دوشنبه تا جمعه هشدار داده است. اگرچه جزئیات مستقیمی از شدت بارش‌ها در روز یکشنبه برای البرز ارائه نشده، اما تغییرات دمایی می‌تواند بر ایمنی تردد دانش‌آموزان تأثیر بگذارد. در صورت انتشار اطلاعیه رسمی، جزئیات به‌روز خواهد شد.

آغاز ورود توده هوای سرد در غرب و شمال کشور

در گیلان، محمد دادرس مدیرکل هواشناسی تداوم شرایط ابری و بارانی را برای یکشنبه و دوشنبه اعلام کرده است. بارندگی و وزش باد در شهرهای رشت، لاهیجان، لنگرود، رودسر، آستارا، بندرانزلی و تالش پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات این استان، بارش برف دور از انتظار نیست، هرچند مدارس تاکنون تعطیل نشده‌اند.

در استان زنجان، سامانه بارشی تا روز دوشنبه فعال خواهد بود. احتمال آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد و از روز دوشنبه کاهش محسوس دما آغاز می‌شود. هم‌زمان، در آذربایجان شرقی از روز یکشنبه توده هوای سرد وارد شده و دمای هوا به‌طور میانجه بین ۸ تا ۱۲ درجه کاهش می‌یابد. فعالیت سامانه بارشی تا اواخر روز دوشنبه در نیمه شرقی استان و منطقه ارسباران ادامه دارد.

وضعیت جوی در چهارمحال، فارس و اصفهان

در استان چهارمحال و بختیاری، فعالیت سامانه بارشی تا اواسط هفته آینده ادامه دارد. بارش باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و مه‌آلودگی در این استان پیش‌بینی شده است. اداره‌کل هواشناسی فارس نیز با صدور هشدار نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی از روز یکشنبه تا صبح دوشنبه خبر داده است. در مناطق شمالی، غربی و مرکزی فارس، احتمال سیلاب، آب‌گرفتگی معابر و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

در استان اصفهان، از روز دوشنبه ۱۸ آبان تا پایان هفته کاهش دمای ۵ تا ۱۰ درجه‌ای پیش‌بینی می‌شود. در مناطق سردسیر و ارتفاعات احتمال یخبندان وجود دارد. در استان سمنان نیز طی ۲۴ ساعت گذشته بارندگی در ارتفاعات و مناطق گرمسار و رضوان ثبت شده است. در استان بوشهر نیز تا این لحظه خبری از تعطیلی برای روز یکشنبه منتشر نشده است.