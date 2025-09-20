با توجه به افزایش بیسابقه مصرف برق و فشار بر شبکه توزیع، شرکت برق استان از احتمال خاموشیهای برنامهریزیشده در تاریخ 29 شهریور 1404 خبر داد. این اقدام در راستای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از فروپاشی آن صورت میگیرد. از مشترکین درخواست میشود تا با رعایت نکات صرفهجویی، در این شرایط همکاری لازم را داشته باشند.
با توجه به افزایش بیسابقه مصرف برق و فشار شدید بر شبکه توزیع ، شرکت برق استان اعلام کرد که در تاریخ شنبه 29 شهریور 1404، احتمالاً شاهد خاموشی های برنامهریزیشده خواهیم بود. این تصمیم به منظور پیشگیری از فروپاشی شبکه سراسری و حفظ پایداری سیستم برق رسانی اتخاذ شده است. این اقدام در پاسخ به افزایش تقاضای برق و محدودیتهای موجود در ظرفیت تولید و انتقال صورت میگیرد. بر اساس گزارشها، افزایش دما و استفاده گسترده از وسایل سرمایشی در فصل تابستان، فشار مضاعفی را بر شبکه وارد کرده است.
شرکت برق استان در بیانیهای اعلام کرد که تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن خاموشیها و اطلاعرسانی بهموقع به مشترکین بهکار خواهد بست. از هموطنان درخواست میشود تا با رعایت نکات صرفهجویی و کاهش مصرف در ساعات اوج بار، در این شرایط حساس، نهایت همکاری را با شرکت برق داشته باشند. همچنین، شرکت برق تأکید کرد که جزییات دقیق مربوط به زمانبندی و مناطق تحت تأثیر خاموشیها، از طریق کانالهای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد تا مشترکین بتوانند برنامهریزیهای لازم را انجام دهند. ضرورت دارد که مشترکین بهطور مرتب وبسایت شرکت و سایر منابع رسمی را برای دریافت آخرین اطلاعات بررسی کنند.\به گزارش صفحه اقتصاد، جهت اطلاع از زمانبندی خاموشیهای احتمالی، مشترکین میتوانند به وبسایت رسمی شرکت توزیع نیروی برق استان مراجعه کنند. آدرس وبسایت: [https://sbepdc.ir/fa/]. همچنین، صفحه اختصاصی برنامهریزی خاموشیها نیز در دسترس خواهد بود: [https://sbepdc.ir/fa/pages/584/show]. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که اوج مصرف برق، عمدتاً در بازههای زمانی ظهر تا عصر و همچنین ساعات ابتدایی شب به وقوع میپیوندد. شرکت برق استان از مشترکین تقاضا دارد تا با خودداری از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف، بهویژه سیستمهای سرمایشی، گرمایشی و سایر لوازم خانگی، نقش فعالی در مدیریت مصرف برق ایفا کنند. کاهش مصرف برق در ساعات پیک بار، نقش حیاتی در پایداری شبکه و جلوگیری از بروز اختلالات گسترده خواهد داشت. شرکت برق استان با قدردانی از همکاری مشترکین در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی، تأکید کرد که این اقدامات صرفاً به منظور حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از خسارتهای احتمالی انجام میشود. همکاری و مشارکت فعالانه مشترکین، کلید اصلی موفقیت در مدیریت بحران کمبود برق و گذر از این شرایط دشوار است.\در این راستا، شرکت برق استان از راهاندازی کمپینهای اطلاعرسانی و آموزشی به منظور ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مدیریت مصرف برق خبر داد. این کمپینها شامل ارائه توصیههای عملی برای کاهش مصرف برق در منازل، ادارات و کارخانهها است. همچنین، شرکت برق استان به توسعه زیرساختهای هوشمندسازی شبکه و استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت مصرف برق ادامه خواهد داد. هدف از این اقدامات، بهینهسازی مصرف انرژی، کاهش هزینهها و ارتقای پایداری شبکه است. هوشمندسازی شبکه برق، گامی اساسی در جهت ایجاد شبکهای پایدار، کارآمد و مقاوم در برابر نوسانات تقاضا و بحرانهای احتمالی است. شرکت برق استان متعهد است با همکاری مشترکین و بهکارگیری راهکارهای نوین، گامی مؤثر در راستای تأمین برق مطمئن و پایدار برای هموطنان بردارد. در پایان، شرکت برق استان تأکید میکند که مدیریت مصرف برق، یک مسئولیت مشترک است و همکاری تمامی شهروندان برای عبور از این شرایط و حفظ پایداری شبکه، ضروری است. با رعایت نکات ساده و انجام تغییرات کوچک در عادات مصرف، میتوان نقش بسزایی در حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشیها داشت
خاموشی برق مصرف برق صرفه جویی شرکت برق شبکه توزیع
