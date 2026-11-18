دونالد ترامپ احتمال ملاقات با کیم جونگ اون در چین را مطرح کرد. تصاویر جدید از کوه پکتو و واکنش‌های دیپلماتیک پکن و پیونگ‌یانگ نشان‌دهنده پیچیدگی‌های روابط دو کشور است.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در جریان سفر آسیایی خود به احتمال قریب به اتفاق ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در چین اشاره کرده است. این خبر هم‌زمان با انتشار تصاویری از کیم در کوه مقدس پکتو منتشر شده که گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیمات آینده او و وضعیت روابط واشینگتن و پیونگ‌یانگ را افزایش داده است. دولت چین تاکنون جزئیات برنامه‌ای برای چنین دیداری اعلام نکرده اما دونالد ترامپ مدعی تمایل رهبر کره شمالی برای برگزاری این نشست شده است.

نمادشناسی کوه پکتو و سفرهای سیاسی کیم

کیم جونگ اون پیش از تصمیم‌گیری‌های مهم تاریخی خود همواره به کوه پکتو سفر کرده است. مقام‌های رسمی کره شمالی مدعی هستند که کیم جونگ ایل پدر رهبر کنونی در این کوه به دنیا آمده است. یانگ مو جین رئیس پیشین دانشگاه مطالعات کره شمالی در کره جنوبی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه بیان کرد که پکتو در روایت رسمی پیونگ‌یانگ جایگاهی فراتر از یک جاذبه طبیعی دارد.

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این مقام کره جنوبی تأکید کرد که پکتو یک مکان مقدس با اهمیت نمادین عمیق برای جامعه این کشور محسوب می‌شود. کیم جونگ اون در اواخر سال ۲۰۱۳ برای آخرین بار پیش از برکناری و اعدام عموی قدرتمندش جانگ سونگ تائک از این کوه بازدید کرد. همچنین او در سال ۲۰۱۷ چند هفته پیش از اعلام مشارکت در بازی‌های المپیک زمستانی پیونگ‌چانگ به این منطقه سفر کرد.

این سفر سال ۲۰۱۷ پیش‌درآمد دوره کوتاهی از کاهش تنش میان دو کره بود اما تکرار این الگو لزوماً به معنای تصمیم قطعی کنونی نیست. یانگ مو جین معتقد است حتی اگر گفت‌وگوی مستقیم در شنژن برگزار نشود کیم ممکن است راهبرد بلندمدت خود در برابر واشینگتن را در این سفر بازنگری و تکمیل کرده باشد.

واکنش‌های دیپلماتیک و چالش‌های سفر کیم جونگ اون

پکن در روز سه‌شنبه اعلام کرد که درباره برنامه ملاقات رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ اطلاعاتی ندارد. چند ساعت بعد در مانیل دونالد ترامپ مدعی شد که کیم جونگ اون مایل به دیدار است. پیونگ‌یانگ تا زمان انتشار آخرین گزارش‌ها به این سخنان واکنش رسمی نشان نداده است. حضور کیم در شنژن حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

یکی از بزرگ‌ترین پرسش‌ها درباره نحوه سفر کیم جونگ اون به چین است. او معمولاً قطار را به هواپیما ترجیح می‌دهد و از زمان رسیدن به قدرت در سال ۲۰۱۱ در سیزده سفر خارجی تنها سه بار از هواپیما استفاده کرده است. دو پرواز او در سال ۲۰۱۸ با هواپیمای شخصی چامائه-۱ به مقصد چین انجام شد اما استفاده علنی دیگری از آن دیده نشده و قابلیت اطمینان این هواپیما محل پرسش است.

برای نخستین ملاقات تاریخی خود با دونالد ترامپ در سنگاپور در سال ۲۰۱۸ کیم جونگ اون سوار بوئینگ ۷۴۷ متعلق به ایرچاینا شد. پکن این هواپیما را در اختیار رهبر کره شمالی قرار داد و این اقدام تلاشی برای حفظ نفوذ چین بر پیونگ‌یانگ تفسیر شد. برخی کارشناسان حدس می‌زنند پکن این بار نیز چنین امکانی را فراهم کند.

موانع هسته‌ای و دیدگاه‌های تحلیلگران درباره آینده

مانع اصلی در مسیر توافق بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون اختلافات عمیق بر سر برنامه هسته‌ای است. سه دیدار قبلی این دو رهبر به توافقی پایدار برای محدود کردن تسلیحات هسته‌ای کره شمالی منجر نشد. تحریم‌های طولانی‌مدت سازمان ملل نیز مسیر حرکت پیونگ‌یانگ را تغییر نداد و کره شمالی جایگاه خود را به عنوان کشوری دارای سلاح هسته‌ای در قوانین داخلی تثبیت کرده است.

کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی اوایل نوامبر در بیانیه‌ای تند علیه واشینگتن گفت که نیازی به دیدار رودررو با افراد غیرقابل اعتماد و خصمانه نیست. تحلیلگران معتقدند نزدیکی بیشتر پیونگ‌یانگ به پکن و مسکو انگیزه تعامل با آمریکا را کاهش داده است. کو یو هوان استاد بازنشسته دانشگاه دونگ‌گوک انتظار دارد هر ملاقات احتمالی بیشتر یک دیداری کوتاه همراه با تعارفات دیپلماتیک باشد.

یانگ مو جین استدلال می‌کند که دونالد ترامپ پس از شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای می‌کوشد چهره یک صلح‌ساز را از خود نشان دهد. کو یو هوان نیز اشاره کرد که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران در کنار مذاکره با کره شمالی ممکن است انتقادها درباره استاندارد دوگانه را افزایش دهد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این دیدگاه را که ملاقات با دونالد ترامپ خودبه‌خود به کیم جونگ اون اعتبار می‌بخشد رد کرده است.