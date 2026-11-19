بلومبرگ گزارش داد دونالد ترامپ دستور حمله به ایران را بررسی می‌کند. با توقف مذاکرات و ادامه محاصره دریایی، تنش در خاورمیانه به اوج رسیده است.

بلومبرگ به‌نقل از مقام‌های غربی گزارش داد که احتمال دور تازه‌ای از حملات گسترده آمریکا به ایران افزایش یافته است. این افزایش تهدید ناشی از تشدید درگیری‌های نظامی و توقف کامل مذاکرات صلح است. دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا هنوز درباره صدور دستور حمله تصمیم نهایی نگرفته است اما این گزینه را به‌شدت بررسی می‌کند. این رسانه پنج‌شنبه ۲۸ آبان به‌نقل از یکی از مقام‌های پنهان نوشت رییس‌جمهوری آمریکا حمله دوباره را در دست بررسی دارد.

تحرکات نظامی و محاصره دریایی ایران

ایالات متحده با هدف قرار دادن کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز حملات را افزایش داده است. آمریکا سه‌شنبه ۲۶ آبان جزیره قشم را هدف گرفت و محاصره دریایی ایران را ادامه می‌دهد. این اقدامات همزمان با فشار بر تهران برای تغییر رفتار منطقه‌ای صورت می‌گیرد. مقام‌های غربی به بلومبرگ گفتند هیچ‌یک از گزینه‌های ترامپ مطلوب نیست و هر اقدامی می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.

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اختلافات داخلی و فشار اسرائیل بر واشنگتن

نیویورک تایمز نیز از تلاش بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل برای جلب موافقت آمریکا با حملات هوایی مشترک خبر داد. این حملات بر اساس این گزارش چهار تا هفت‌روزه خواهد بود. مقام‌های دولت ترامپ درباره اعتبار اطلاعات تازه از بازسازی زرادخانه موشکی و پهپادی ایران اختلاف‌نظر دارند. آن‌ها همچنین پیشرفت برنامه‌های تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک ایران را مورد بررسی قرار می‌دهند.

وضعیت منطقه و واکنش عربستان و عراق

عربستان سعودی نیز با حملات روزانه موشکی و پهپادی حوثی‌های مورد حمایت تهران روبه‌رو است. یک شاهد به بلومبرگ گفت ساختمان محل استقرار دفتر مرکزی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در ریاض پنج‌شنبه ۲۸ آبان آسیب دید. در عراق علی الزیدی نخست‌وزیر برای مقابله با کتائب حزب‌الله وارد جرف‌الصخر شد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نیز دوشنبه ۲۵ آبان برای کاهش تنش وارد بغداد شد.

شکست دیپلماتیک و پیش‌زمینه انتخاباتی ترامپ

ترامپ پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک زیر فشار قرار گرفت. به ارزیابی بلومبرگ جنگ و ناتوانی در یافتن راهی برای پایان آن سهم مهمی در این شکست داشت. سیاستمداران ارشد شیعه میانجی توافق جرف‌الصخر بودند و انتظار می‌رود نیروهای دولتی جمعه ۲۹ آبان وارد آن شهر شوند. نتانیاهو توافق با جمهوری اسلامی را اتلاف وقت خوانده است.

پیش‌بینی‌ها و سناریوهای پیش‌رو برای خاورمیانه

بکا واسر و دینا اسفندیاری تحلیلگران بلومبرگ اکونومیکس ارزیابی کردند تهران و واشنگتن برای دور بعدی نبرد آماده می‌شوند. تلاش برای تقویت موقعیت خود به‌ویژه در تنگه هرمز خطر گسترش جنگ را افزایش می‌دهد. قطر میانجی اصلی دو طرف است و مقام‌های قطری در هفته جاری با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در عمان دیدار کردند. اما نشانه‌ای از گشایش در مذاکرات دیده نشد.