دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از احتمال برگزاری مذاکرات میان واشینگتن و تهران در آخر هفته خبر داده و ابراز امیدواری کرده است که توافقی برای پایان دادن به جنگ حاصل شود. این توافق احتمالی، امنیت اسرائیل را تضمین خواهد کرد. در همین حال، تحولات امنیتی در تنگه هرمز و درگیری‌های مرزی در مناطق کردنشین نیز بخشی از اخبار این روز را تشکیل می‌دهند.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگویی با اکسیوس اعلام کرده است که احتمالا مذاکره‌کنندگان واشینگتن و تهران در آخر هفته با یکدیگر دیدار خواهند کرد. وی ابراز امیدواری کرده است که این مذاکرات به نتیجه‌ای برای پایان دادن به جنگ منجر شود. ترامپ تأکید کرده است که این توافق « امنیت اسرائیل را تضمین خواهد کرد» و اضافه کرده است که «اسرائیل در پایان جنگ وضعیت بسیار خوبی خواهد داشت». او همچنین اظهار داشته است که « ایران ی‌ها می‌خواهند دیدار کنند و به توافق برسند. فکر می‌کنم احتمالا آخر هفته نشستی برگزار خواهد شد. به نظرم ظرف یکی دو روز آینده به توافق خواهیم رسید.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که سردار ایاز صادق، رئیس مجلس ملی پاکستان، در حاشیه اجلاس اتحادیه بین‌المجالس در استانبول با هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی به ریاست منوچهر متکی دیدار کرده است. در همین حال، کشتیرانی مرسک اعلام کرده است که هرگونه تصمیم برای عبور از تنگه هرمز بر اساس ارزیابی‌های ریسک و پایش دقیق وضعیت امنیتی گرفته خواهد شد و تحولات اخیر نیز در این ارزیابی‌های مستمر لحاظ می‌شود. مرسک همچنین به طور موقت رزروهای حمل زمینی برای محموله‌هایی که از بندر جده به مقصد امارات متحده عربی، عمان و قطر ارسال می‌شوند را متوقف کرده است.

دونالد ترامپ در گفت‌وگوی دیگری با بلومبرگ، جزئیات بیشتری را در مورد توافق احتمالی با ایران مطرح کرده است. وی گفته است که «ایران با تعلیق نامحدود برنامه هسته‌ای خود موافقت کرده است و همچنین هیچ‌گونه دارایی مسدودشده‌ای از سوی آمریکا به آن پرداخت نخواهد شد». ترامپ همچنین در روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته بود که ایالات متحده با «آهنگی آرام» وارد ایران خواهد شد تا اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی را بازپس بگیرد و آن را به آمریکا منتقل کند. وی تأکید کرده است که در چارچوب توافق احتمالی با جمهوری اسلامی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد.

در خبری دیگر، حزب دموکرات کردستان ایران در وبسایت خود، خبر حمله پهپادی جمهوری اسلامی به کمپ‌های غیرنظامی حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان را تأیید کرده است. بر اساس گزارش‌ها، ظهر روز جمعه، ۲۸ فروردین، ایران با موشک و پهپاد موج تازه‌ای از حملات را علیه کمپ‌های غیرنظامی حزب دموکرات کردستان ایران آغاز کرده است. در نتیجه این حمله، شاهین آذربرزین کشته و نادر آذربرزین، پدر او، به شدت زخمی شده است. همچنین در حمله‌ای دیگر به یک گروه از پیشمرگه‌های این حزب، دو پیشمرگه زن به نام‌های ندا میری و سمیرا الیاری کشته و چند پیشمرگه دیگر زخمی شده‌اند.

در پی این تحولات، یک منبع نظامی اسرائیلی به رویترز اعلام کرده است که هنوز به غیرنظامیان لبنانی اجازه بازگشت به جنوب لبنان داده نشده است. بر اساس گزارش‌های مرتبط، نیروهای اسرائیلی همچنان در برخی مناطق جنوب لبنان حضور دارند و به همین دلیل بازگشت ساکنان تا اطلاع ثانوی ممنوع یا محدود شده است.

دونالد ترامپ در ادامه گفت‌وگوی خود با رویترز، تأکید کرده است که ایالات متحده تا زمانی که توافق با ایران به‌طور کامل نهایی نشود، محاصره دریایی در تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد. ترامپ در این خصوص افزود: «ما در حال همکاری با ایران هستیم تا مین‌ها را از تنگه هرمز جمع‌آوری کنند. در چارچوب یک توافق احتمالی با ایران، هیچ‌گونه تبادل مالی انجام نخواهد شد.» او همچنین با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران، اظهار داشت: «ایالات متحده با ایران همکاری خواهد کرد تا اورانیوم غنی‌شده باقی‌مانده را جمع‌آوری کرده و آن را به آمریکا منتقل کند. این عملیات با سرعتی آرام و مرحله‌به‌مرحله انجام خواهد شد تا اورانیوم بازپس‌گیری شود.»

ترامپ مجدداً بر احتمال برگزاری مذاکرات بیشتر درباره توافق با ایران در آخر هفته تأکید کرد و گفت: «احتمالا این آخر هفته نیز درباره توافق با ایران مذاکرات بیشتری برگزار خواهد شد. پس از رسیدن به توافق، ممکن است به اسلام‌آباد سفر کند، اما هنوز در این باره تصمیم قطعی نگرفته است». در همین راستا، نیروی دریایی آمریکا به کشتی‌ها هشدار داده است که وضعیت مین‌های احتمالی در بعضی بخش‌های تنگه هرمز کاملاً مشخص نیست و بهتر است از آن مناطق دوری کنند یا احتیاط کنند.

ترامپ در پایان اظهارات خود افزود: «آن‌ها با همه چیز موافقت کردند» که این سخن می‌تواند اشاره‌ای به آمادگی طرف ایرانی برای پذیرش شرایط باشد





