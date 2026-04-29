احتمال برگزاری امتحانات داخلی یازدهم و دوازدهم در صورت عدم برگزاری آزمون نهایی

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از احتمال برگزاری امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم به صورت داخلی در صورت عدم برگزاری آزمونهای نهایی تا پایان شهریور خبر داد. این تصمیم با هدف تعیین وضعیت فارغالتحصیلی و ارتقای دانشآموزان اتخاذ شده است.
وزارت آموزش و پرورش در حال بررسی سناریوهای مختلف برای برگزاری امتحانات پایانی سال تحصیلی جاری برای دانشآموزان پایه یازدهم و دوازدهم است. این بررسیها در پی شرایط خاص حاکم بر کشور و با اولویت قرار دادن حفظ امنیت و سلامت دانشآموزان صورت میگیرد.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در اظهاراتی اعلام کرد که در صورت عدم برگزاری آزمونهای نهایی تا پایان ماه شهریور، امتحانات به صورت داخلی در مدارس برگزار خواهند شد. این تصمیم به منظور تعیین وضعیت فارغالتحصیلی دانشآموزان پایه دوازدهم و ارتقای دانشآموزان پایه یازدهم اتخاذ شده است. فرهادی تاکید کرد که فارغالتحصیلی ارتباط مستقیمی با نتایج کنکور سراسری ندارد و بنابراین، برگزاری امتحانات داخلی میتواند راه حلی مناسب برای تعیین وضعیت تحصیلی دانشآموزان در این شرایط باشد.
این موضوع در حالی مطرح میشود که هنوز ابهامات زیادی در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری آزمونهای نهایی وجود دارد و تصمیمگیری نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. وزارت آموزش و پرورش منتظر مصوبه این شورا در خصوص تاثیر معدل در کنکور است. در صورت عدم برگزاری آزمون نهایی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیینکننده خواهد بود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش همچنین به این نکته اشاره کرد که در صورت برگزاری آزمون داخلی، دانشآموزان میتوانند در آزمونهای ترمیم نمره نیز شرکت کنند، در صورتی که تاثیر معدل در کنکور همچنان باقی بماند. این امکان به دانشآموزان فرصت میدهد تا نمرات خود را بهبود بخشند و شانس خود را برای قبولی در دانشگاههای مورد نظر افزایش دهند.
به طور کلی، رویکرد وزارت آموزش و پرورش در این شرایط، انعطافپذیری و ارائه راهکارهای جایگزین برای حفظ حقوق دانشآموزان و جلوگیری از ایجاد وقفه در روند تحصیل آنها است. این رویکرد با توجه به شرایط اضطراری و غیرقابل پیشبینی حاکم بر کشور، بسیار حائز اهمیت است. وزارت آموزش و پرورش تلاش میکند تا با اتخاذ تصمیمات مناسب و هماهنگی با سایر نهادهای ذیصلاح، بهترین شرایط را برای دانشآموزان فراهم کند.
این تلاشها شامل بررسی دقیق شرایط امنیتی، بهداشتی و آموزشی و همچنین در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات مختلف است. وزارت آموزش و پرورش همچنین در خصوص نحوه ارزشیابی دروس عملی و فنی و درس تربیت بدنی در شرایط خاص برای هنرستانیها نیز اطلاعیههایی را صادر کرده است. این اطلاعیهها به منظور راهنمایی هنرستانها و دانشآموزان در خصوص نحوه انجام تکالیف و ارزشیابی دروس مختلف در شرایطی که امکان برگزاری کلاسهای حضوری به طور کامل فراهم نیست، منتشر شدهاند.
در کنار مسائل مربوط به امتحانات، وزارت آموزش و پرورش به مسائل دیگری نیز توجه دارد. به عنوان مثال، هشدارها در خصوص وقوع گرد و خاک و تشدید آلودگی هوا در تهران صادر شده است و وزارت آموزش و پرورش در حال بررسی راهکارهایی برای حفظ سلامت دانشآموزان در این شرایط است.
