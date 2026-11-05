احتمال برکناری فرماندهان ارشد نظامی آمریکا در دولت ترامپ

بر اساس گزارش واشنگتن پست، شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا احتمال برکناری ژنرال دن کین و دریاسالار برد کوپر را از سمت‌های کلیدی نظامی افزایش داده است.

روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داده است که پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، احتمال برکناری شماری از مقام‌های ارشد نظامی دولت دونالد ترامپ به دلیل عملکردشان در جنگ علیه ایران مطرح شده است. به نوشته این روزنامه، برخی از افراد نزدیک به دولت ترامپ معتقدند رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است برای پاسخ‌گویی به پیامدهای سیاسی و نظامی جنگ، ژنرال "دن کین"، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، یا دریاسالار "برد کوپر"، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) را برکنار کند. البته پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز از جمله مقام‌هایی است که احتمال برکناری او مطرح شده است.

واشنگتن‌پست به نقل از منابع آگاه در پنتاگون و دولت آمریکا نوشت که پس از مشخص شدن ابعاد شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات، فضای وزارت جنگ آمریکا با ابهام و نگرانی درباره تغییرات احتمالی در سطوح مدیریتی همراه شده است. برخی مقام‌های دولت ترامپ نیز در حال بررسی این موضوع هستند که چه کسی باید مسئولیت پیامدهای جنگ و شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان را بر عهده بگیرد. این نگرانی‌ها نشان‌دهنده تنش‌های فزاینده در ائتلاف سیاسی و نظامی واشنگتن پس از نتایج انتخابات است.

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نقش برد کوپر در برنامه‌ریزی نظامی منطقه

به نوشته واشنگتن‌پست، برد کوپر که فرمانده سنتکام و مسئول نظارت بر عملیات نظامی آمریکا در منطقه است، از معماران اصلی جنگ علیه ایران بوده و بارها از اتخاذ رویکرد تهاجمی‌تر علیه توان نظامی ایران حمایت کرده است. این موقعیت کلیدی او، او را به یکی از چهره‌های اصلی در تقابل‌های اخیر تبدیل کرده و احتمال برکناری او به عنوان نمادی از شکست استراتژی‌های پیشین افزایش یافته است. عملکرد کوپر به عنوان فرمانده منطقه‌ای، نقشی محوری در تعیین جهت‌گیری‌های نظامی فعلی داشته است.

تحلیلگران تأکید دارند که تغییرات در رأس فرماندهی سنتکام می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تعادل قوا در خاورمیانه داشته باشد. برد کوپر به دلیل حمایت‌های مکرر از اقدامات سخت‌گیرانه، مورد توجه ویژه دونالد ترامپ قرار داشت، اما شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان ممکن است موانع جدیدی برای تداوم مسیر او ایجاد کند. این تحول می‌تواند منجر به بازنگری در اولویت‌های نظامی آمریکا در منطقه شود.

نگرانی‌های استراتژیک ژنرال دن کین

در مورد دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، واشنگتن‌پست گزارش داد که او در مقایسه با برخی دیگر از مقام‌های نظامی، نگرانی بیشتری درباره تأثیر جنگ علیه ایران بر توانایی ارتش آمریکا برای انجام عملیات نظامی در آینده داشته است. با این حال، معمولاًًًًٌ مخالفت صریحی با تصمیمات نظامی ترامپ مطرح نکرده است. این رویکرد محتاطانه اما غیرمخالف، ممکن است او را در موقعیت پیچیده‌ای نسبت به همکاران تهاجمی‌تر قرار دهد. نگرانی‌های دن کین درباره فرسایش توان رزمی ارتش، در کنگره و میان منتقدان جنگ مورد بحث قرار گرفته است.

منابع آگاه اشاره می‌کنند که اگرچه دن کین به طور علنی مخالفت نکرده، اما هشدارهای او درباره عواقب بلندمدت جنگ، باعث نگرانی برخی تصمیم‌گیران در پنتاگون شده است. این تضاد ظریف میان همراهی رسمی و نگرانی‌های درونی، می‌تواند دلایل کافی برای تغییرات مدیریتی در سطح کلان نظامی باشد. بررسی عملکرد دن کین به عنوان یک بازدارنده درونی، بخش مهمی از ارزیابی‌های فعلی در کاخ سفید است.

پیامدهای سیاسی و تغییرات در لایه‌های مدیریتی

احتمال برکناری پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نشان‌دهنده گسترش موج تغییرات فراتر از بدنه نظامی و به ساختار سیاسی وزارت دفاع است. پیت هگست به عنوان ارشدترین مقام سیاسی پنتاگون، مسئولیت مستقیم سیاست‌گذاری‌ها را بر عهده دارد و هرگونه تغییر در او می‌تواند نشان‌دهنده تمایل دونالد ترامپ برای پاکسازی ساختارهای اجرایی پس از شکست‌های سیاسی باشد. این رویکرد می‌تواند منجر به دگرگونی کامل در چارچوب‌های اداری وزارت جنگ شود.

منابع نزدیک به پنتاگون تأیید کرده‌اند که جلسات فشرده‌ای بین مشاوران ارشد ترامپ و رهبران کنگره در حال برگزاری است تا سهم هر یک از نهادها در شکست‌های اخیر تعیین شود. این جلسات محرمانه، حاوی بحث‌هایی درباره تداوم یا لغو پروژه‌های نظامی در جریان است. نتیجه این مذاکرات می‌تواند سرنوشت پروژه‌های کلان دفاعی آمریکا را برای سال‌های آینده تعیین کند و مسیر دیپلماسی یا تقابل نظامی را بازنویسی نماید.

واشنگتن‌پست همچنین اشاره می‌کند که فضای ابهام‌آمیز حاکم بر وزارت جنگ، باعث بی‌ثباتی در میان افسران رده‌بالا شده است. بسیاری از فرماندهان میدانی نگران هستند که تغییرات ناگهانی در رأس سلسله مراتب، چرخه برنامه‌ریزی عملیاتی را مختل کند. این بی‌ثباتی می‌تواند بر آمادگی رزمی نیروهای مستقر در منطقه خاورمیانه تأثیر منفی بگذارد و هماهنگی بین‌بخشی را دشوار سازد.

تحلیل نهایی و چشم‌انداز آینده روابط منطقه‌ای

با توجه به گزارش‌های متعدد، به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ قصد دارد با جایگزینی مقام‌های فعلی با چهره‌های همسو با رویکرد جدید خود، سیگنال قاطعی به دشمنان و متحدان بفرستد. این حرکت می‌تواند به عنوان تلاشی برای بازپس‌گیری کنترل سیاسی بر مسائل نظامی پس از شکست کنگره تفسیر شود. تحلیلگران معتقدند که انتخاب فرماندهان جدید باید با دقت زیادی انجام شود تا از شوک‌های ناخواسته در معادلات امنیتی منطقه جلوگیری شود.

در نهایت، اگر برکناری‌ها اتفاق بیفتد، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در استراتژی ملی امنیت آمریکا خواهد بود. تمرکز بر پاسخگویی به شکست‌های انتخاباتی و همزمان تعیین تکلیف با جنگ علیه ایران، اولویت اصلی کابینه جدید احتمالی خواهد بود. جامعه جهانی با دقت نظارت خواهد کرد که آیا آمریکا مسیر دیپلماسی را باز می‌یابد یا وارد فاز تهاجمی جدیدی خواهد شد. آینده ثبات منطقه به تصمیمات کلان واشنگتن در هفته‌های پیش‌رو گره خورده است.