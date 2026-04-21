احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۵

دولت در حال بررسی افزایش سقف اعتبار کالابرگ الکترونیکی با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و حمایت از معیشت کارگران در برابر فشارهای تورمی است.

گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی و تغییرات احتمالی در سبد حمایتی دولت در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است. بر اساس گزارش‌های واصله از نهادهای دولتی، سخنگوی دولت اعلام کرده است که موضوع افزایش اعتبار کالابرگ در دستور کار هیئت وزیران قرار دارد و نتایج نهایی این بررسی‌ها پس از انجام مراحل کارشناسی به اطلاع عموم خواهد رسید.

در همین راستا، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و فعالان حوزه کارگری بر این باورند که مبلغ فعلی یک میلیون تومانی با توجه به روند صعودی نرخ تورم و فشارهای معیشتی حاکم بر اقتصاد کشور، دیگر پاسخگوی نیازهای اساسی خانوارها نیست و باید متناسب با شاخص‌های اقتصادی بازنگری شود. از سوی دیگر، اصلاح مصوبات هیئت وزیران در راستای بهبود نحوه توثیق یارانه و اعتبار کالابرگ از طریق شرکت‌های خصوصی، نشان‌دهنده عزم دولت برای تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی است. این فرآیند با همکاری نزدیک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال پیگیری است تا بستر اجرای بهینه‌تر این طرح فراهم گردد. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون نیز با اشاره به پیش‌بینی منابع مالی در بودجه سال ۱۴۰۵، تأکید کرده است که اعتبار ۹۶۰ هزار میلیارد تومانی برای تداوم اجرای این طرح در سراسر کشور لحاظ شده است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که پایداری این طرح در بلندمدت مستلزم انعطاف‌پذیری در مبالغ پرداختی است تا قدرت خرید جامعه کارگری و دهک‌های پایین درآمدی در برابر نوسانات بازار محافظت شود. فتح‌الله بیات، از فعالان باسابقه جامعه کارگری، در تحلیل شرایط موجود اظهار داشت که طرح‌های حمایتی مقطعی مانند کالابرگ تنها زمانی می‌توانند اثرگذاری مطلوب داشته باشند که همگام با نرخ تورم رشد کنند. وی معتقد است اگر مبالغ پرداختی مانند یارانه‌های نقدی سال‌های گذشته به صورت ثابت باقی بماند، به مرور زمان کارایی خود را از دست داده و تأثیر مثبتی بر سفره خانوارها نخواهد داشت. در همین حال، آخرین اطلاعیه وزارت کار حاکی از تمدید مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ ماه‌های دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا چهاردهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ است که نشان‌دهنده تلاش دولت برای جلوگیری از سوخت شدن سهمیه خانوارهاست. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا تصمیم‌گیری نهایی در کارگروه ماده ۱۳ طرح امنیت غذایی، منجر به افزایش رقم فعلی کالابرگ خواهد شد یا خیر. این اقدام در صورت تصویب نهایی، می‌تواند تا حد زیادی دغدغه‌های معیشتی اقشار آسیب‌پذیر را در سال جدید کاهش دهد و بستری برای تثبیت نسبی قیمت اقلام اساسی در سبد مصرفی خانوارها فراهم آورد





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

کالابرگ الکترونیکی معیشت خانوار وزارت تعاون تورم اقتصادی حمایت از کارگران

United States Latest News, United States Headlines