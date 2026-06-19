احتمال آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در روزهای آینده

خبرنگار العربیه از احتمال شروع مذاکرات تهران و واشینگتن در روزهای آینده خبر داد. پیش از این قرار بود گفتگوها در سوئیس برگزار شود که به دلیل مشغولیت مقامات ایرانی در مراسم محرم لغو شد.

خبرنگار شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه از احتمال آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا طی چند روز آینده خبر داد. این در حالی است که پیش از این وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرده بود گفتگوهایی که قرار بود امروز جمعه در اقامتگاه کوهستانی بورگن‌اشتوک میان دو طرف برگزار شود، به دلایل نامشخصی لغو شده است.

اما محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان که میانجیگری در این مذاکرات را بر عهده دارد، در توضیح این لغو گفت: دلیل آغاز نشدن مذاکرات سوئیس، مشغول بودن برخی مقامات ایرانی به مراسم و آیین‌های ماه محرم است. وی افزود: هیچ مانعی برای آغاز مذاکرات وجود ندارد و این گفتگوها باید در بازه زمانی ۶۰ روزه تکمیل شوند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که منابع مختلف از پیشرفت‌هایی در مسیر تفاهم میان تهران و واشینگتن خبر می‌دهند.

روزنامه فایننشال تایمز نیز اخیراً از آزادسازی ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر برای خرید کالاهای آمریکایی خبر داده است. این اقدام در چارچوب توافق غیررسمی میان دو طرف تفسیر می‌شود که شامل تبادل زندانیان و رفع برخی محدودیت‌هاست.

در همین حال، علم الهدی، امام جمعه مشهد، در خطبه‌های نماز جمعه تأکید کرد که ما حق رویارویی و برخورد با دولت و وزرای دولت را درباره توافق نداریم و هرگونه اختلاف نظر باید در چارچوب قانون و وحدت ملی حل شود. پناهیان، فعال سیاسی اصولگرا، نیز درباره نگرانی‌های بخشی از جامعه نسبت به توافق احتمالی ایران و آمریکا گفت: اختلاف‌نظر نباید به تخریب مسئولان یا ایجاد تفرقه منجر شود.

او بر لزوم حفظ انسجام ملی در برابر تصمیمات کلان تأکید کرد. در همین راستا، روزنامه شرق در گزارشی به ادامه موضع‌گیری‌های سیاسی و دیپلماتیک پس از تفاهم تهران و واشینگتن و گمانه‌زنی‌های گسترده درباره مفاد منتشرنشده آن پرداخت. به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به پایان مهلت ۶۰ روزه، تحرکات دیپلماتیک افزایش یافته و احتمال برگزاری مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم در روزهای آینده وجود دارد.

این تحولات در حالی رقم می‌خورد که بازار ارز نیز تحت تأثیر اخبار سیاسی قرار گرفته و قیمت دلار و یورو نوساناتی را تجربه می‌کنند. با این حال، کارشناسان معتقدند که هرگونه توافق پایدار نیازمند شفافیت و اعتمادسازی متقابل است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مذاکرات ایران و آمریکا لغو مذاکرات سوئیس محرم محمد اسحاق دار العربیه

United States Latest News, United States Headlines