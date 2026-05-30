اجلاس اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ادغام هوش مصنوعی و توسعه کریدورهای تجاری

رهبران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه گرد هم آمدند تا درباره دیجیتالی شدن، هوش مصنوعی و کریدورهای تجاری گفتوگو کنند و پیشبینی میشود گردش تجاری این بلوک از ۸۵ میلیارد یورو فراتر رود.
رهبران اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) در آستانه قزاقستان برای یک اجلاس دوروزه گرد هم آمدند تا درباره ادغام هوش مصنوعی ، توسعه بازارهای دیجیتال و بهینهسازی کریدورهای تجاری گفتوگو کنند.
این نشست با هدف تقویت همکاریهای اقتصادی میان پنج عضو اصلی این بلوک یعنی روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان برگزار شد. پیشبینی میشود که گردش تجاری درون این اتحادیه در سال جاری از رکورد ۸۰ میلیارد یوروی سال ۲۰۲۵ فراتر رفته و به بیش از ۸۵ میلیارد یورو برسد.
قاسمژومارت توقایف، رئیسجمهور قزاقستان، در سخنرانی خود بر نقش محوری دیجیتالی شدن به عنوان موتور تحول در سراسر اتحادیه تأکید کرد و گفت که رشد تولید ناخالص داخلی اعضا برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ حدود ۲.۵ درصد برآورد شده است. در این اجلاس، موضوع ایجاد یک محیط دیجیتال واحد برای ساخت بازاری یکپارچه در پهنهای به وسعت بیش از ۲۰ میلیون کیلومتر مربع مورد بحث قرار گرفت.
هیأتها بر اهمیت تجارت الکترونیک، پروژههای مشترک فناوری و توسعه سامانههای هوش مصنوعی مشترک تأکید کردند. حدود ۹۰ درصد تسویههای مالی در این اتحادیه با ارزهای ملی انجام میشود و اعضا در حال بررسی ایجاد سامانه واحد ترانزیتی هستند. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، پیشنهاد برگزاری یک نشست سطح بالای هوش مصنوعی در سال آینده را مطرح کرد تا همکاری در زمینه مدلهای بومی هوش مصنوعی و اتصال زیرساختهای فناوری اطلاعات و انرژی گسترش یابد.
وی همچنین از ساخت نخستین نیروگاه هستهای قزاقستان با سرمایهگذاری ۱۴ میلیارد یورویی روسیه خبر داد که قرار است حدود ۲۰ درصد از برق این کشور را تأمین کند. کریدورهای تجاری و نوسازی لجستیک از دیگر محورهای اصلی این نشست بود. مقامها اعلام کردند حدود ۸۵ درصد کالاهایی که از چین به اروپا حمل میشود از کریدور میانی عبور میکند. هوش مصنوعی در کنار سامانه TDN و کریدور دیجیتال حملونقل در امتداد مسیر بینالمللی ترانس خزر به کار گرفته میشود.
انتظار میرود مجموع این اقدامات طی دو سال آینده صادرات غیرنفتی و غیرمواد خام را حدود ۳۰ درصد افزایش دهد. ارمان شاکالییف، وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان، هدف تبدیل این کشور به یک هاب لجستیکی منطقهای را مطرح کرد و گفت تا سال ۲۰۳۰ سامانهای کاملاً عملیاتی شکل خواهد گرفت که حجم جابهجایی بار را به حدود ۱۰ میلیون تن میرساند.
این اجلاس پس از سفر رسمی پوتین به قزاقستان و امضای هفت محور اصلی همکاری دوجانبه در زمینههای انرژی، حملونقل، مالی، آموزش و توسعه صنعتی برگزار شد. روسیه همچنان بزرگترین سرمایهگذار در قزاقستان است و تاکنون نزدیک به ۲۵ میلیارد یورو در این کشور سرمایهگذاری کرده است
