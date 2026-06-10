تصویب احکام جدید بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ شامل افزایش平均 حقوق حدود ۵۰ درصد، اجرای کامل مرحله سوم متناسبسازی و ادامه برخی کمکهزینهها میشود. این تصمیم در شرایط کاهش درآمدهای حق بیمه و افزایش هزینههای سازمان اتخاذ شده و به بیش از ۵ میلیون beneficiera موثر میگردد.
تصویب احکام جدید بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، تصویری روشنتر از میزان افزایش حقوق و نحوه اجرای مرحله پایانی متناسبسازی ارائه میدهد.
این تصمیم بیش از ۵ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر را شامل میشود و با احتساب خانوادههای تحت تکفل، جمعیت تحت پوشش به ۱۰ میلیون نفر میرسد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، حداقلبگیران تأمین اجتماعی در سال جاری افزایش قابل توجهی در درآمد داشتهاند؛ به طوری که میزان افزایش حقوق این گروه حدود ۶۰ درصد رشد یافته و به بیش از ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
در سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی اعمال شده و علاوه بر آن، مبلغ ثابتی ۱.۵ میلیون تومان به دریافتی این افراد اضافه گردیده است. این افزایشها در مقایسه با میانگین افزایش حدود ۲۰ درصدی در بسیاری از صندوقهای بازنشستگی که از بودجه دولت تأمین میشوند، قابل توجه است. به طور متوسط، افزایش مستمری در تأمین اجتماعی به حدود ۵۰ درصد میرسد که مشابه وضعیت کارگران شاغل است.
یکی از بخشهای کلیدی احکام جدید، اجرای مرحله سوم متناسبسازی است که طبق برنامه هفتم توسعه طی یک دوره سهساله از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و در سال ۱۴۰۵ به پایان میرسد. طبق قانون، مستمری بازنشستگان باید طوری تنظیم شود که حقوق بازنشسته پس از متناسبسازی، حداقل ۹۰ درصد از نسبت مستمری او به حداقل دستمزد زمان برقراری رابطه بیمهای باشد.
فعالان حوزه بازنشستگی معتقدند هرچند اجرای کامل متناسبسازی به تنهایی کافی نیست، اما میتواند شکاف درآمدی بین نسلهای مختلف مستمریبگیران را کاهش دهد. همچنین تأمین-social اعلام کرده کمکهزینههایی مانند حق مسکن، کمکمعیشت، حق عائلهمندی و کمکهزینه اولاد ادامه خواهد یافت، اما برای بخشی از بازنشستگان بدون تغییر باقی ماندهاند. کمک ۷۱۶ هزار تومانی که در سال ۱۴۰۳ به حداقلبگیران پرداخت میشد، از دستور کار خارج شده است.
سازمان در اطلاعیهای دلیل این تصمیم را عدم تکلیف قانونی پرداخت این کمکها و نیاز به تمرکز منابع بر افزایش اصل مستمری بیان کرده و اشاره میکند که این تصمیم با مشارکت کانونهای بازنشستگان هماهنگ شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تأمین اجتماعی با کاهش درآمدهای حق بیمه (حدود ۸۰ درصد کاهش در یک سال اخیر) و افزایش هزینههای جاری مواجه بوده است.
سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است و بودجهای از دولت دریافت نمیکند و هزینههای ماهانه آن بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (معادل بودجه چندین وزارتخانه) است. در مقابل، درآمد اصلی آن از محل حق بیمهها است که توسط کارفرمایان و بیمهشدگان پرداخت میشود. همچنین سود سرمایهگذاریها و وصول مطالبات سالیانه از دولت از دیگر منابع درآمدی هستند.
در مجموع، احکام جدید نشان میدهد تأمین اجتماعی در چارچوب محدودیتهای مالی، سعی کرده با اجرای کامل متناسبسازی و افزایش میانگین مستمری به حدود ۵۰ درصد، گامی مهم در راستای اصلاح درآمد بازنشستگان بردارد. این اقدام اگرچه تمامی نگرانیهای معیشتی را برطرف نمیکند، اما از منظر میزان افزایش و تکمیل فرآیند متناسبسازی، یکی از مهمترین تحولات حوزه بازنشستگی در سال ۱۴۰۵ محسوب میشود؛ در annéeای که اقتصاد کشور تحت تأثیر جنگ اقتصادی و تحریمهای بینالمللی قرار داشته و بیسابقهترین رخدادها را شاهد بوده است
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