شرکت توزیع نیروی برق یزد با هدف آماده‌سازی شبکه برای فصل گرم سال و افزایش پایداری تأسیسات، محدودیت‌های موقت برق را در قالب طرح ملی سامان اجرا می‌کند.

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در راستای تلاش‌های مستمر برای ارتقای کیفیت خدمات و تضمین پایداری سیستم‌های برق‌رسانی در سراسر استان، اطلاعیه‌ای رسمی صادر کرده است که بر اساس آن، برنامه‌ای جامع برای تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق در مناطق مختلف اجرا خواهد شد.

این اقدامات که در چارچوب مانور سراسری موسوم به طرح ملی سامان صورت می‌گیرد، با هدف شناسایی نقاط ضعف شبکه و تقویت زیرساخت‌های برق‌رسانی در استان طراحی شده است. با توجه به شرایط اقلیمی خاص استان یزد و افزایش شدید دما در فصل گرم سال، فشار بر تجهیزات شبکه برق به‌شدت افزایش می‌یابد که این امر در صورت عدم بهسازی، می‌تواند منجر به بروز اختلالات ناخواسته و خاموشی‌های گسترده در ساعات پیک مصرف شود.

لذا اجرای این طرح در بازه‌های زمانی مشخص، گامی پیش‌گیرانه برای جلوگیری از بروز بحران‌های احتمالی در تابستان و تضمین تامین برق پایدار برای تمامی اقشار جامعه است. در جزئیات فنی این طرح، تیم‌های متخصص شرکت توزیع نیروی برق بر روی بهسازی پست‌های توزیع، تعویض تجهیزات فرسوده، بهینه‌سازی مسیرهای انتقال نیرو و بررسی سلامت ترانسفورماتورها تمرکز خواهند کرد.

اعمال محدودیت‌های موقت برق در برخی مناطق، ضرورتی فنی است تا تکنسین‌ها بتوانند در محیطی ایمن و بدون جریان برق، عملیات تعمیر و نگهداری را با دقت بالا انجام دهند. این عملیات شامل پاک‌سازی مسیرهای خطوط برق، تقویت اتصالات و به‌روزرسانی سیستم‌های حفاظتی است که در نهایت منجر به کاهش تلفات انرژی و بهبود کیفیت ولتاژ در منازل مسکونی و واحدهای صنعتی و تجاری خواهد شد.

شرکت توزیع تاکید کرده است که این برنامه‌ریزی‌ها با دقت بسیار زیاد و بر اساس تحلیل‌های آماری از میزان مصرف هر منطقه انجام شده تا کمترین آسیب به فعالیت‌های روزمره شهروندان وارد شود و بهره‌وری شبکه به حداکثر برسد. از تمامی مشترکان محترم برق در استان یزد درخواست شده است تا با بررسی دقیق جدول زمان‌بندی منتشر شده و محدوده‌های درج شده در اطلاعیه، برنامه‌های شخصی و کاری خود را با ساعات احتمالی قطع برق هماهنگ نمایند.

اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع یکی از اولویت‌های اصلی این شرکت است تا کاربران بتوانند برای تامین نیازهای ضروری خود در بازه‌های زمانی محدودیت، تدابیر لازم را اتخاذ کنند. همچنین توصیه می‌شود تا در ساعات بازگشت برق، از روشن کردن هم‌زمان وسایل برقی پرمصرف خودداری کنند تا فشار ناگهانی بر شبکه وارد نشود و پایداری سیستم حفظ گردد.

این همکاری جمعی بین شرکت برق و مشترکان، کلید موفقیت در اجرای طرح ملی سامان و دستیابی به یک شبکه برق مقاوم در برابر نوسانات دمایی است که در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. در نهایت، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان، تاکید کرد که هدف نهایی از این محدودیت‌های کوتاه‌مدت، ایجاد یک زیرساخت پایدار و قابل اتکا برای آینده است.

سرمایه‌گذاری روی بهسازی شبکه در زمان‌های کم‌مصرف، مانع از وقوع خاموشی‌های ناخواسته در روزهای گرم تابستان می‌شود که می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی و صنایع استان وارد کند. این شرکت متعهد است که با به‌کارگیری جدیدترین تکنولوژی‌های مدیریت شبکه و نظارت مستمر بر عملکرد تأسیسات، کیفیت خدمات خود را ارتقا داده و محیطی امن و پایدار برای توزیع انرژی فراهم آورد تا رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی استان یزد در سایه یک شبکه برق بهینه و مدرن تامین گردد و پایداری انرژی در بلندمدت تضمین شود





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

برق یزد طرح ملی سامان پایداری شبکه خاموشی های برنامه ریزی شده مدیریت مصرف

United States Latest News, United States Headlines