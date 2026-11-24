حکم تعزیری هفتاد و چهار ضربه شلاق برای پرستو احمدی و چهار همکارش در قم اجرا شد. جزئیات پرونده قضایی کنسرت مجازی و واکنش‌های حقوقی را مطالعه کنید.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، رسماً اعلام کرد که حکم هفتاد و چهار ضربه شلاق برای پرستو احمدی و چهار نفر از عوامل تولید برنامه "کاروانسرای تاریخی دیرگچین" در روز جاری اجرا گردید. این پنج تن پس از صدور رأی قطعی و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام، در دادسرای قم حاضر شدند تا مجازات مقرر بر آنان اعمال شود.

جزئیات اجرای مجازات شلاق در دادسرای قم

به گفته این وکیل دادگستری، پرستو احمدی به همراه سهیل فقیه‌نصیری، امین طاهری، امیرعلی پیرنیا و محسن لشکری، در فرآیند قانونی اجرای احکام شرکت کردند. پس از تأیید نهایی پرونده، حکم اعدام شلاق تعزیری برای هر پنج نفر از محکومان اجرا شد و عملیات در محیط دادسرای قم صورت پذیرفت.

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داستان ویدئوی جنجالی کنسرت فرضی در فضای مجازی

خاستگاه این پرونده قضایی به ویدئویی بازمی‌گردد که در تاریخ بیست و یک آذر هزار و چهارصد و سه در کانال یوتیوب پرستو احمدی منتشر شد. در این اجرا که در کاروانسرای تاریخی دیر گچین قم فیلمبرداری شد، احمدی با پوششی متفاوت نسبت به روال معمول به خواندن پرداخت و گروهی از نوازندگان مرد او را در اجرای موسیقی همراهی می‌کردند.

این اجرا در رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مجازی تحت عنوان "کنسرت فرضی" مورد توجه قرار گرفت و موجی از بحث و بررسی را در پی داشت. انتشار عمومی این ویدئو منجر به تشکیل پرونده قضایی جداگانه‌ای برای پرستو احمدی و تمامی دست‌اندرکاران تولید این برنامه شد.

آراء دادگاه کیفری دو قم و تجدیدنظر استان قم

شعبه دوازدهم دادگاه کیفری دو قم، متهمان را به اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در فضای مجازی محکوم کرد. دادگاه در این رأی، مجازات هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری، دو سال محرومیت از فعالیت‌های هنری و موسیقایی، و همچنین دو سال ممنوعیت خروج از کشور را برای هر یک از متهمان تعیین نمود.

شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان قم نیز پس از بررسی، حکم صادره از دادگاه بدوی را تأیید کرد. با قطعی شدن رأی، پرونده برای عملیاتی شدن مجازات‌ها به واحد اجرای احکام دادسرا ارسال شد و فرآیند اداری لازم برای اجرای حکم شلاق آغاز گردید.

وضعیت حقوقی پرستو احمدی و آثار پرونده بر هنرمندان

مصطفی نیلی تأکید کرد که اگرچه حکم شلاق پنج نفر مذکور اجرا شده است، اما حکم صادره برای پرستو احمدی هنوز به طور کامل قطعی تلقی نمی‌شود و در مراحل نهایی حقوقی قرار دارد. این پرونده تأثیرات گسترده‌ای بر فضای هنری و موسیقایی کشور داشته و الگویی برای نظارت‌های آتی بر محتوای تولیدی در رسانه‌های دیجیتال ایجاد کرده است.