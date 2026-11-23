اجرای حکم شلاق پرستو احمدی، سهیل فقیهنصیری، امین طاهری، امیرعلی پیرنیا و محسن لشکری در قم پس از تأیید حکم دادگاه تجدیدنظر Province قم انجام شد. این محکومان به جرم تولید محتوای خلاف اخلاق در فضای مجازی مجازات شدند.

حکم محکومیت پنج نفر از عوامل تولید برنامه‌ای در فضای مجازی به نام "کنسرت فرضی" امروز در اجرای احکام دادسرای قم به اجرا درآمد. بر اساس اعلام مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و نماینده این افراد، پرستو احمدی ، سهیل فقیه‌نصیری، امین طاهری ، امیرعلی پیرنیا و محسن لشکری پس از حضور در مرجع اجرا، حکم شلاق خود را دریافت کردند.

جزئیات اجرای حکم شلاق در دادسرای قم

این پنج نفر پس از اینکه حکم قطعی صادر شد و پرونده برای اجرای مجازات ارسال گردید، در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قم حاضر شدند. مصطفی نیلی در تشریح این رویداد اعلام کرد که حکم ۷۴ ضربه شلاق تعزیری برای تمامی محکومان، در همین مکان و زمان به صورت عملی اجرا شد. این اقدام پس از تأیید نهایی حکم توسط مراجع قضایی بالاتر صورت گرفت.

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پیشینه پرونده و اتهامات مطرح شده

ریشه این ماجرا به برنامه‌ای باز می‌گردد که پرستو احمدی در کاروانسرای تاریخی دیرگچین قم اجرا کرد. این برنامه که با عنوان "کنسرت فرضی" شناخته می‌شود، ویدیوی آن در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۳ در کانال یوتیوب پرستو احمدی منتشر شد. در این ویدیو، احمدی با پوششی متفاوت از روال‌های معمول آواز خواند و گروهی از نوازندگان مرد نیز او را در اجرای موسیقی همراهی کردند. انتشار این محتوا، منجر به تشکیل پرونده قضایی برای او و دست‌اندرکاران این برنامه شد.

مراحل رسیدگی و حکم دادگاه کیفری دو قم

پس از بررسی‌های لازم، شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو قم پرونده را تحت پیگیری قرار داد و به اتهام "جریحه‌دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در فضای مجازی" برای متهمان رأی صادر کرد. دادگاه در این مرحله مجازات‌هایی سنگین را در نظر گرفت که شامل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری برای هر یک از افراد بود. علاوه بر مجازات بدنی، حکم‌ها شامل دو سال محرومیت از فعالیت‌های هنری و موسیقایی و همچنین دو سال ممنوعیت خروج از کشور نیز بود.

تأییدیه دادگاه تجدیدنظر و پیامدهای قانونی

پس از صدور رأی اولیه، پرونده مورد بررسی مجدد در مرجع تجدیدنظر قرار گرفت. شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان قم، حکم صادره از دادگاه بدوی را تأیید کرد و پرونده مجدداً برای مرحله اجرا به اجرای احکام دادسرای قم ارسال شد. این تأییدیه، موانع قانونی پیش رو برای محکومان را برطرف کرد و زمینه را برای اجرای عملی مجازات‌های تعیین شده فراهم نمود. مصطفی نیلی تأکید کرد که امروز عملیات اجرایی حکم شلاق برای هر پنج نفر با موفقیت انجام شده است.