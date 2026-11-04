اجرای فناوری ساخت افزایشی در ایران با هدف توسعه زنجیره ارزش صنعتی

اولین گردهمایی ملی ساخت افزایشی AMnexus 2026 در دانشگاه تهران برگزار شد. محمود نیلی احمدآبادی و افشین بر ضرورت اتصال دانشگاه، صنعت و سرمایه‌گذاران برای توسعه این فناوری تأکید کردند.

اولین گردهمایی ملی و تخصصی زنجیره ساخت افزایشی با عنوان AMnexus 2026 به همت دانشگاه تهران برگزار شد تا بازیگران اصلی این حوزه را گرد هم آورد. این رویداد با هدف توسعه همکاری میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع بزرگ و سرمایه‌گذاران شکل گرفته است. محور اصلی این نشست، بررسی راهکارهای تبدیل ظرفیت‌های پژوهشی به محصولات تجاری و نقش‌آفرینی فعال‌تر بخش صنعت در اکوسیستم فناوری بود.

تحولات صنعتی و تغییر منطق تولید

محمود نیلی احمدآبادی، دبیر رویداد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در تشریح جایگاه این فناوری بیان کرد که هر تحول بزرگ صنعتی با تغییر در شیوه تولید آغاز شده است. او اشاره کرد که از انقلاب ماشین‌های بخار و تولید انبوه تا اتوماسیون و تولید هوشمند، هر بار تغییر ابزارها فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی و خلق ارزش ایجاد کرده است. نیلی احمدآبادی تصریح کرد که توسعه ساخت افزایشی فراتر از پیشرفت یک دستگاه یا فرایند تولید ساده است و مزیت اصلی آن، تغییری بنیادین در منطق تولید ایجاد می‌کند. در این رویکرد نوین، فاصله میان ایده و محصول کوتاه‌تر شده و ارتباط طراحی و تولید افزایش می‌یابد. مسیر توسعه محصولات نیز انعطاف‌پذیرتر و هوشمندانه‌تر خواهد شد. وی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک اکوسیستم صنعتی و فناورانه افزود که دانشگاه باید در کنار صنعت، مسائل واقعی را شناسایی و برای آن‌ها راه‌حل ارائه کند. شرکت‌های فناور نیز وظیفه دارند این راه‌حل‌ها را به محصولات قابل اعتماد و اقتصادی تبدیل کنند. صنعت و سرمایه‌گذاران هم باید در مسیر توسعه و تجاری‌سازی این فناوری مشارکت داشته باشند. دبیر رویداد خاطرنشان کرد که همکاری میان بازیگران این حوزه دیگر یک انتخاب جانبی نیست، بلکه از الزامات توسعه به شمار می‌رود. رویداد AMnexus 2026 نیز با همین نگاه و با هدف ایجاد ارتباط مؤثر میان حلقه‌های مختلف زنجیره ساخت افزایشی شکل گرفته است.

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ویژگی‌های فنی و رشد بازار جهانی

در ادامه این گردهمایی، نیلی احمدآبادی ویژگی‌های فنی ساخت افزایشی را تشریح کرد و گفت که در این فناوری، قطعات بر اساس مدل دیجیتال و به‌صورت لایه‌به‌لایه تولید می‌شوند. این روش نیاز به قالب‌سازی و براده‌برداری سنگین را کاهش داده و آزادی عمل بیشتری در طراحی قطعات فراهم می‌کند. به‌گونه‌ای که ساخت برخی قطعات پیچیده که با روش‌های سنتی امکان‌پذیر نبود، میسر می‌شود. وی کاهش دورریز مواد و مصرف انرژی را از دیگر ظرفیت‌های این فناوری دانست و افزود که از این منظر، ساخت افزایشی را می‌توان نمونه‌ای از فناوری سبز در خدمت تولید پایدار به شمار آورد. نیلی احمدآبادی با اشاره به روند رشد بازار جهانی این فناوری بیان کرد که ارزش بازار جهانی ساخت افزایشی در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱.۹ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین پیش‌بینی شده که این رقم در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۴.۲ میلیارد دلار برسد. این روند، اهمیت روزافزون فناوری مذکور را در آینده تولید صنعتی نشان می‌دهد. وی با تأکید بر فاصله ایران با روندهای جهانی این حوزه، رقابت‌پذیری صنایع، توسعه کارخانه‌های هوشمند و شکل‌گیری زنجیره کامل ساخت افزایشی را از مهم‌ترین دلایل ضرورت سرمایه‌گذاری در این فناوری برشمرد.

نقش امید اجتماعی در توسعه فناوری

افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با تأکید بر نقش فناوری در تقویت امید اجتماعی اظهار کرد که امیدآفرینی بیش از آنکه یک مأموریت رسانه‌ای باشد، مسئولیتی اجرایی است. وی افزود که زمانی در جامعه تقویت می‌شود که مردم، به‌ویژه جوانان، آثار پیشرفت علمی و فناوری را در زندگی، اشتغال و آینده خود احساس کنند. افشین با اشاره به شرایط اقتصادی و صنعتی کشور گفت که سخن گفتن از امید بدون درک واقعیت‌های جامعه نمی‌تواند اثرگذار باشد. خانواده‌های نگران آینده فرزندان، جوانان مردد میان ماندن و رفتن، صنعتگرانی که برای تأمین مواد اولیه و قطعات با مشکل مواجه‌اند و پژوهشگرانی که در انتظار تبدیل ایده‌های خود به محصول هستند، بخشی از واقعیت امروز کشورند. معاون علمی رئیس‌جمهور با تشبیه ساخت افزایشی به فرایند توسعه ملی تصریح کرد که همان‌طور که در این فناوری هر لایه بر لایه پیشین استوار می‌شود و در نهایت ساختاری جدید شکل می‌گیرد، آینده ایران نیز حاصل مجموعه‌ای از گام‌های به‌هم‌پیوسته است. حل مسائل صنعتی، ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار و انتقال فناوری از آزمایشگاه به خط تولید، هرکدام بخشی از این مسیر را می‌سازند. وی استحکام ارتباط میان دانشگاه، صنعت، فناوری و سرمایه را از الزامات توسعه پایدار دانست و خاطرنشان کرد که امروز بیش از آنکه به جزیره‌های جدید موفقیت نیاز داشته باشیم، باید ظرفیت‌های موجود را به یکدیگر متصل کنیم.

کاربردهای صنعتی و چالش‌های اقتصادی

افشین با اشاره به کاربردهای صنعتی ساخت افزایشی گفت که این فناوری دیگر صرفاً ابزاری برای تولید نمونه‌های اولیه نیست، بلکه در حال تغییر منطق طراحی، تولید و زنجیره تأمین صنایع است. وی افزود که توقف یک خط تولید بزرگ به دلیل نبود یک قطعه خاص می‌تواند هزینه سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کند. حضور سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در این گردهمایی نشان‌دهنده اهمیت این فناوری برای صنایع مادر کشور است. سخنان حاضران بر این نکته تأکید داشت که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های علمی و صنعتی، شکل‌گیری زنجیره ارزش و تجاری‌سازی محصولات، کلید رفع چالش‌های فعلی است. برگزاری چنین رویدادهایی گامی موثر در جهت بسترسازی برای تعامل سازنده بین نهادهای علمی و صنعتی محسوب می‌شود.