اجرای حکم اعدام دو المتهم در پروندهٔ اغتشاشات دی ماه شاهرود توسط دادگستری سمنان

رئیس کل دادگستری سمنان اعلام کرد حکم اعدام دو نفر را که در جریان ناآرامی‌های دی ماه ۱۴۰۴ شاهرود به تخریب اموال، استفاده از سلاح و ترویج شورش دست یافتند، بامداد امروز اجرا کرد و جزئیات پرونده و روند رسیدگی قانونی را شرح داد.

به گزارش مشرق، در پی کودتای ترکیبی آمریکایی و صهیونیستی که در اواخر دی ماه سال گذشته رخ داد، اقدامات آشوبگرانهٔ عناصر تروریستی دشمن به کشور آسیب گسترده‌ای وارد کرد و هزاران شهروند بی گناه و نیروهای حافظ امنیت در سرتاسر ایران اسلامی جان باختند.

این عناصر با استفاده از نقش‌های پیاده نظام دشمن، بستر و بهانه‌ای برای تجاوز و اقدامات خصمانهٔ مخالفان بر علیه کشور فراهم آوردند. در همین راستا، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان، اعلام کرد که حکم اعدام دو محکوم مرتبط با پروندهٔ اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ در شهرستان شاهرود امروز به مرحله اجرا رسیده است.

وی با جزئیات به شرح حوادث پرداخته و گفت در جریان ناآرامی‌ها و شورش‌های دی ماه ۱۴۰۴ این افراد با سوء استفاده از مطالبات و اعتراضات برخی اقشار جامعه، به نفع اهداف دشمنان آمریکایی و صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران، مرتکب تخریب و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی، اخلال در نظم و امنیت عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و سایر جرائم شدند. پس از وقوع این حوادث، دستگاه قضایی شهرستان شاهرود به همراه نهادهای امنیتی و انتظامی به سرعت شناسایی و تعقیب عوامل را در دستور کار قرار داد و برای متهمان جواد زمانی فرزند علی اصغر و ابوالفضل ساعدی فرزند عباسعلی پرونده‌های قضایی تشکیل داد.

بر اساس محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده و احکام صادره، محکومان در جریان اغتشاشات با مشارکت فعال در شورش‌ها و اقدامات خشونت آمیز، جرائم متعددی از جمله تخریب و آتش زدن اموال و اماکن عمومی و خصوصی، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اخلال در نظم و امنیت عمومی، ایجاد رعب و وحشت در جامعه، حمل و استفاده از سلاح گرم و سرد، محاربه از طریق کشیدن سلاح، افساد فی الارض، تحریک و ترغیب افراد به حضور در اغتشاشات و اقدامات سازمان یافته علیه امنیت کشور مرتکب شدند.

آن‌ها همچنین اقدام به شکستن تجهیزات و درب چند شعبه بانک، ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتش زدن آن، حمله به منزل و تخریب خودرو و سایر اقدامات مؤثر در برهم زدن نظم عمومی و امنیت جامعه کردند. حجت الاسلام والمسلمین اکبری تأکید کرد که از ابتدای تشکیل پرونده‌ها در جلسات متعدد پیگیری روند رسیدگی به جرائم مرتبط، شخصاً بر فرآیند تحقیقات و رسیدگی نظارت داشته و تمامی مراحل تحقیق، تعقیب و دادرسی را با رعایت موازین قانونی، دقت و سرعت انجام داد.

پرونده‌ها پس از رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود و شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان به مجازات اعدام و ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول محکوم شدند که رأی صادره مورد فرجام خواهی قرار گرفت. یکی از شعب دیوان عالی پس از بررسی دقیق پرونده، اعتراض و فرجام خواهی محکومان را مردود دانست و رأی صادره را منطبق با اصول و قواعد دادرسی تشخیص داد و حکم اعدام را تأیید کرد.

پس از قطعیت حکم و طی تمامی تشریفات قانونی مقرر، حکم اعدام صادره درباره این دو محکوم بامداد امروز اجرا شد. در پایان، رئیس کل دادگستری استان سمنان بر این نکته تأکید کرد که دستگاه قضایی استان در مواجهه با جرائم سازمان یافته، اقدامات مخرب امنیت عمومی و تعرض به جان، مال و آسایش مردم، قاطعانه و در چارچوب قانون عمل می‌کند و همزمان حقوق قانونی اشخاص را رعایت نموده و فرآیندهای دادرسی را به دقت پیگیری می‌کند تا امنیت و آرامش جامعه تحت هیچ‌چیزی نقض نشود و امکان استفادهٔ دشمنان آمریکایی و صهیونی از این خلاهای امنیتی را ندهد





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آغاز شاهرود دادرسی اعدام امنیت عمومی

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