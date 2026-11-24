با تایید حکم 74 ضربه شلاق برای پرستو احمدی و نوازندگان کنسرت کاروانسرا، همایون شجریان و سهراب پورناظری خواستار به رسمیت شناختن حق آوازخوانی زنان در ایران شدند.

در روز سه‌شنبه سوم آذرماه، پرستو احمدی ، خواننده محبوب ایرانی، و چهار تن از دست‌اندرکاران گروه موسیقی " کنسرت کاروانسرا" که شامل سهیل فقیه‌نصیری، امین طاهری، امیرعلی پیرنیا و محسن لشکری هستند، مشمول اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق شدند. این اجرا که توسط مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در روز دوم آذر در اجرای احکام دادسرای قم تأیید شد، موجی از واکنش‌های شدید اعتراضی را در میان هنرمندان، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری به همراه داشته است.

واکنش هنرمندان به ممنوعیت آوازخوانی

همایون شجریان، خواننده سرشناس و سهراب پورناظری، آهنگساز برجسته، صریحاً خواستار به رسمیت شناخته شدن حق آوازخوانی زنان در ایران شده‌اند. همایون شجریان در حاشیه چهارمین جشن "موسیقی حافظ" که در روز سه‌شنبه سوم آذر برگزار شد، با تقدیر از هنرنمایی بهاره بهاری در قطعه "از دوست داشتن"، امیدواری خود را نسبت به پذیرش تک‌خوانی زنان ابراز کرد. وی تأکید نمود که خوانندگان زن باید متناسب با توانایی و هنر خود، جایگاه طبیعی و شایسته خود را در جامعه موسیقی کسب کنند.

Also read ویدیو: گل اول استقلال تاجیکستان به پرسپولیس توسط سبای

سهراب پورناظری نیز در بیانیه‌ای جداگانه، وضعیت صدای زنان در ایران را یک مصیبت پنجاه‌ساله توصیف کرد که در حنجره‌های زنان حبس شده است. وی از بزرگان و چهره‌های تأثیرگذار موسیقی کشور درخواست کرد که جدی‌تر و محکم‌تر برای رفع این ممنوعیت‌های غیرمنطقی تلاش کنند و به سکوت خود پایان دهند تا صدای زنان در جامعه شنیده شود.

جزئیات حقوقی پرونده کنسرت کاروانسرا

پرونده قضایی پرستو احمدی و همکارانش پس از انتشار ویدئوی "کنسرت کاروانسرا" در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۳ تشکیل شد. این کنسرت که به صورت بدون تماشاگر در کاروانسرای تاریخی دیرگچین قم برگزار گردید، با حضور پرستو احمدی که بدون حجاب اجباری آواز می‌خواند و همراهی چهار نوازنده مرد اجرا شد، در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت. ویدئوی این اجرا در پلتفرم یوتیوب بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار بار مشاهده شده است.

شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو قم این هنرمندان را به اتهام "جریحه‌دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در فضای مجازی" به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت هنری محکوم کرد. این احکم در نهایت در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان قم مورد تأیید قرار گرفت و زمینه را برای اجرای کیفر شلاق فراهم کرد.

انتقادات سازمان‌های حقوق بشری

سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، شلاق را مجازاتی بی‌رحمانه، تحقیرآمیز و مغایر با ممنوعیت جهانی شکنجه خوانده است. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، با اشاره به بحران‌های معیشتی و مشکلات آب و برق در ایران، اصرار حکومت بر مجازات زنان به دلیل آوازخوانی را مورد انتقاد قرار داد. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی نیز در شبکه اجتماعی ایکس، اجرای این حکم را اقدامی وحشیانه با هدف تحقیر و سرکوب توصیف کرد و تأکید نمود که جمهوری اسلامی از صدای زنان می‌هراسد.

سازمان حقوق بشری "هانا" نیز در بیانیه‌ای با عنوان "شلاق مجازات نیست، شکنجه است"، خواستار لغو احکام و جبران خسارت شد. عفو بین‌الملل پیش‌تر در مهرماه خواستار توقف اجرای احکام و پایان دادن به جرم‌انگاری آزادی بیان شده بود. هانا کامکار، خواننده و نوازنده ساکن آلمان، نیز با ابراز خشم، این برخورد را غیرانسانی و برخاسته از تحجر دانست و گفت حتی با مجازات اعدام نیز نمی‌توان مانع آواز خواندن زنان شد.