اجرای حکم اعدام خانی شکرآب؛ نگرانی از سرعت دادرسی و بحرانی شدن وضعیت دانشجویان و بیماران در ایران

خبرگزاری میزان اعلام کرد حکم اعدام غلامرضا خانی شکرآب بهسرانجام رسیده. اجرای سریع حکم باعث بروز سؤالاتی دربارهٔ عدالت قضایی شد. در همین مدت، دانشجویان دانشگاه شریف به فشارهای انضباطی و افزایش هزینههای تجهیزات پزشکی برای افراد دارای آسیب نخاعی اعتراض میکنند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که حکم اعدام غلامرضا خانی شکرآب، زندانی سیاسی متهم به "همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل"، بهسرانجام رسیده و در ساعتهای اولیهٔ روز پنجم خرداد اجرا شد.
این خبر پس از اعلام قبلی خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، که برای نخستین بار حکم اعدام خانی را تصدیق کرده بود، و اظهارات خبری خبرگزاری قوه قضائیه دربارهٔ اجرا، موجی از نگرانی دربارهٔ سرعت اجرای حکم و برخورداری از استانداردهای دادرسی عادلانه به وجود آورد. ناخواستهٔ این سرعت، سؤالاتی را دربارهٔ جزئیات پرونده، نحوهٔ دسترسی به مشاور حقوقی و فرصت کافی برای دفاع مطرح کرد و به ابهاماتی دربارهٔ روند رسیدگی به اتهامات وی منجر شد.
در گزارشهای خود، خبرگزاری قوه قضائیه خانی را "یکی از سرشبکههای عملیاتی موساد در خارج از کشور" معرفی کرد و به سوابق "نزاع و شرارت" او اشاره کرد. بر اساس منابع میدانی، خانی برای شرکت در مسابقات ورزشی به کشورهای همسایه سفر کرده و در این مسیر توسط عوامل اطلاعاتی اسرائیل جذب و هدایت شده است.
رسانهٔ حکومتی افزود که او علاوه بر فعالیتهای ورزشی، به جذب مشتری برای سازمانهای اطلاعاتی پرداخته و در نتیجه به سربازان این سرویس تبدیل شده است؛ هرچند توضیحی در مورد ارتباط مستقیم این فعالیتها با اتهامات جاسوسی ارائه نشده است. همانطور که خبرگزاری فارس خانی را "سرپل عملیاتی موساد" توصیف کرد، او در یک عملیات پیچیده با استفاده از ترفندهای فریب اطلاعاتی به داخل کشور منتقل شد؛ آموزشکده توانا پیشتر هماکنون گزارش داده بود که خانی در یک سفر به عراق توسط عوامل جمهوری اسلامی ربوده شد.
همزمان، بحرانهای دیگر در جامعه ایرانی بهنظر میرسد که بهواسطهٔ فشارهای سیاسی و اقتصادی تشدید میشود. پیامهای رسانهای دانشگاه شریف نشان میدهد که دانشجویان این مؤسسه بهدستکم شش نفر در خصوص "اخراج" از دانشگاه با پنج سال ممنوعیت تحصیل، متهم شدهاند و از تشدید نظارت بر فضای مجازی و احضارهای بیاساس توسط کمیته انضباطی انتقاد میکنند.
فراخوان دانشجویان حاکی از این است که برخی متقاضیان تحصیل پس از احضار وضعیت تحصیلی خود را از "فارغالتحصیل" به "نامشخص" تغییر میدهند تا بهانهای برای محکومیت در کمیته فراهم شود. این اقدامات، بهنظر میرسد که در پی تهدیدات اقتصادی و معیشتی پس از جنگ ۱۲ روزهٔ جمهوری اسلامی، برای ایجاد فضای رعب و وحشت و جلوگیری از بروز اعتراضات عمومی مورد استفاده قرار میگیرد.
از سوی دیگر، بحران هزینههای مراقبتهای پزشکی برای افراد دارای آسیب نخاعی نیز بهطور چشمگیری تشدید شده است. به گزارش خبرآنلاین، قیمت گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند و دیگر تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران در دو ماه اخیر دو تا سه برابر شده است. کمک هزینهٔ ماهانهٔ ۲٫۵ میلیون تومانی بهزیستی دیگر قادر به پوشش این هزینههای افزایشی نیست و خانوادهها با مشکل یافتن داروهای ضروری برای فرزندانشان مواجه میشوند.
این فشارهای اقتصادی و اجتماعی، که همزمان با اجرای حکم اعدام و سرکوب دانشجویی رخ میدهد، تصویری تاریک از وضعیت جامعهٔ ایران بهدست میدهد
