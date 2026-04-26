اجرای طرح «کارت امید مادر» برای نوزادان ۱۴۰۵؛ شارژ اعتبار از ۱۵ اردیبهشت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح «کارت امید مادر» را برای تمامی نوزادان متولد سال ۱۴۰۵ اجرا می‌کند. اعتبار این کارت در حساب بانکی مادر نوزاد شارژ شده و برای خرید اقلام کالابرگ الکترونیکی از جمله شیر خشک و پوشک قابل استفاده است. این طرح از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در راستای حمایت از مادران و نوزاد ان، طرحی جامع و نوآورانه با عنوان « کارت امید مادر » را از ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ به اجرا در خواهد آورد.

این طرح که با هدف ارتقای سطح رفاه خانواده‌ها و تامین نیازهای اساسی نوزادان طراحی شده است، تمامی نوزادانی که در سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور متولد می‌شوند را شامل خواهد شد. اعتبار این کارت به صورت مستقیم در حساب بانکی مادر نوزاد واریز می‌شود و صرفاً برای خرید اقلام ضروری و تعیین شده قابل استفاده است. این اقدام، گامی مهم در جهت کاهش هزینه‌های نگهداری نوزادان و حمایت از خانواده‌های جوان محسوب می‌شود.

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تشریح جزئیات این طرح، بر اهمیت دسترسی آسان و سریع مادران به کالاهای مورد نیاز تاکید کرد و افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد یک شبکه حمایتی قوی برای خانواده‌ها در دوران حساس نوزادی است. این طرح نه تنها به کاهش بار مالی خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه با فراهم کردن امکان خرید کالاهای با کیفیت، به سلامت و رشد بهینه نوزادان نیز کمک خواهد کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری بانک‌ها و فروشگاه‌های سراسر کشور، زیرساخت‌های لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح را فراهم کرده است. این طرح با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و افزایش هزینه‌ها، می‌تواند نقش بسزایی در بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌ها ایفا کند. همچنین، این طرح می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق در زمینه حمایت از خانواده‌ها و نوزادان در سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امیدوار است با اجرای این طرح، گامی موثر در جهت ارتقای سطح رفاه جامعه و حمایت از نسل آینده بردارد. این طرح با در نظر گرفتن نیازهای واقعی مادران و نوزادان طراحی شده است و تلاش شده است تا تمامی جوانب مربوطه در آن لحاظ شود.

