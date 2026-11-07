اجرای حکم اعدام حسن دیوبند و دو متهم دیگر در اغتشاشات کرج

حکم اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در پی مشارکت در اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی ماه و همکاری با رژیم صهیونیستی به اجرا درآمد.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حکم اعدام سه متهم اصلی پرونده اغتشاشات، شامل " حسن دیوبند"، " حمید کاظمی" و " رضا زنگنه"، اجرا شد. این افراد به اتهام مشارکت در اقدام عملیاتی برای رژیم منحوس اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم موضوع قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی محاکمه شدند. اجرای این حکم سرانجام پس از تحقیقات گسترده و مستندسازی اقدامات مخرب این گروه در استان البرز و شهر کرج صورت گرفت.

مرکز رسانه‌های قوه قضائیه در اطلاعیه رسمی خود تأیید کرد که اجرای اعدام این سه متهم در جریان کودتای ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته در کرج صورت پذیرفت. بر اساس این گزارش، اغتشاشگران در آن تاریخ به حمله به اماکن عمومی و دولتی، آسیب رساندن به شهروندان، تخریب اموال عمومی و از جمله تخریب پست برق یکی از مناطق کرج اقدام کردند. این اقدامات نه تنها موجب آسیب به تأسیسات عمومی شد، بلکه با ایجاد وقفه در ارائه خدمات، منجر به قطع برق منطقه گردید و خلل جدی در زندگی شهروندان ایجاد نمود.

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تفکیک ادعاها از واقعیت‌های مالی متهمان

در جریان بررسی پرونده، متهمان ردیف اول و دوم، حسن دیوبند و حمید کاظمی، در دادگاه مدعی شدند که به دلیل مشکلات اقتصادی، معیشتی و اعتراض به وضعیت موجود در اغتشاشات دست داشته‌اند.然而، استعلام اموال، دارایی‌ها و درآمد‌های این دو متهم نشان داد که ادعای فقر آن‌ها کاملاً خلاف واقعیت است. تحقیقات مالی و دارایی این افراد حاکی از آن بود که هر دو از تمکن مالی بسیار بالایی برخوردار بوده‌اند و ادعای آن‌ها صرفاً برای توجیه اقدامات مجرمانه خود مطرح شده است.

بر اساس مستندات مالی منتشر شده، حسن دیوبند، سرکرده این گروه، علاوه بر درآمد ماهانه قابل توجه از تعمیرگاه متعلق به خود، مالک چهار واحد آپارتمان در منطقه عظیمیه کرج، یک تعمیرگاه خودرو، یک دستگاه خودروی آزرا و یک دستگاه تیگو ۸ پرو بوده است. همچنین حمید کاظمی، متهم ردیف دوم، همزمان دارای سه دستگاه خودرو بوده است. دادگاه با رد ادعاهای فقر متهمان، تمام اموال و دارایی‌های این افراد را که حاصل از ثروت‌های کسب شده از طریق فعالیت‌های غیرقانونی یا دارایی‌های شخصی آن‌ها بود، به حکم قانون مصادره کرد.

ساختار رهبری و روش‌های هماهنگی در کرج

تحقیقات جامع انجام شده توسط اداره کل اطلاعات استان البرز و سربازان گمنام امام زمان (ع) نشان داد که حسن دیوبند با سمت مدیریت و هدایت اقدامات مجرمانه کارکنان تعمیرگاه خود، نقش کلیدی در سازماندهی این گروه داشته است. او پیش از وقوع اغتشاشات، جلسات هماهنگی متعددی برگزار کرده و با انتساب الفاظ رکیک و فحش ناموسی به کارکنانی که از حضور خودداری می‌کردند، آن‌ها را مجبور به شرکت فعال در کودتا و اغتشاشات می‌کرد. این فرآیند با ایجاد تعهد سلبی و تهدید روانی، ساختار سلسله‌مراتبی و اجباری را برای گروه ۱۱ نفره شکل داده بود.

پس از آنکه شخصی به نام حسن دیوبند با شرکت در اغتشاشات، اقدام به آتش زدن و تخریب اموال عمومی و تحریک جوانان برای تخریب بیشتر در کرج کرد، پرونده قضایی در دادگستری کل استان البرز تشکیل شد. بر اساس دستور قضایی، وی در ۲۱ دی ماه دستگیر شد. در پی بازداشت او و ادامه تحقیقات، ۱۰ متهم دیگر که تحت نظارت وی در اغتشاشات مشارکت داشتند، شناسایی و بازداشت شدند. این زنجیره بازداشت‌ها نشان‌دهنده موفقیت عملیات اطلاعاتی در کشف هویت و شبکه ارتباطی این گروه بوده است.

تجهیزات، آموزش‌ها و اقدامات خرابکارانه

بر اساس تحقیقات و اقاریر متهمان، این گروه با فراخوان‌های دولت‌ها و گروه‌های معارض و برنامه‌ریزی رژیم‌های صهیونیستی و آمریکا، در کودتای دی سال ۱۴۰۴ مشارکت کرده‌اند. مستندات حاکی از آن است که متهمان با چاقو، قمه، دو قبضه سلاح شکاری به همراه ۱۵۰ فشنگ ساچمه‌ای که بعداً کشف شد، کوکتل مولوتف و نارنجک‌های دست‌ساز به میدان آمده‌اند. آن‌ها با دریافت آموزش‌های مربوط به عدم شناسایی، بدون تلفن همراه و با پوشیدن لباس‌های مشکی و ماسک در اغتشاشات شرکت کردند و حتی تخریب پست برق یکی از مناطق کرج را به عنوان ابزاری برای ایجاد مانع در شناسایی مهاجمان انجام دادند.

فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و مستندات دادگاه نشان می‌دهد که حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در شب‌های ۱۸ و ۱۹ دی، با حمل انواع سلاح‌های سرد و گرم به سمت اماکن عمومی و دولتی حرکت کردند. آن‌ها پس از حمله و ضرب و جرح دو نفر که از زعم خودشان ماموران امنیتی بودند، از محل متواری شدند. در مکان دیگری، با تخریب پست برق و قطع برق منطقه، اقدام به آتش زدن سطل‌های زباله، بستن خیابان و حمله به اماکن عمومی کردند. رضا زنگنه نیز در مواجهه با ماموران امنیتی از کوکتل مولوتف و نارنجک‌های دست‌ساز استفاده کرد. اقدامات بعدی آن‌ها شامل تخریب دوربین‌های مداربسته معابر، آتش زدن ملزومات اداری، کامپیوترها و میزهای اماکن عمومی و در نهایت آتش زدن ساختمان‌های دولتی بود که تمامی این اموال جزو بیت‌المال محسوب می‌شدند.

یکی از جنبه‌های عجیب و تکان‌دهنده پرونده، حمله متهمان به خودِ اغتشاشگران بود. بر اساس اظهارات یکی از متهمان که مورد تأیید سایرین نیز قرار گرفت، آن‌ها در تاریخ ۱۸ دی ماه با ماسک در میدان حضور داشتند. در مسیر حرکت، به دو نفر مشکوک شدند که با ترس و وحشت واکنش نشان داد. متهمان به آن دو حمله کرده و با چاقو آن‌ها را زخمی کردند و سپس به محل قرارگاه خود بازگشتند. این اقدام نشان‌دهنده بی‌ثباتی درونی و خشونت بی‌حد و حصر این گروه علیه شهروندان عادی بوده است.

پرونده این گروه شامل یازده متهم بود که در آن حسن دیوبند به عنوان رهبر و هماهنگ‌کننده اصلی شناخته شد. وی با جمع‌آوری بستگان و کارکنان مجموعه تعمیرگاه خود، آن‌ها را برای حضور در اغتشاشات دی سال ۱۴۰۴ در کرج بسیج کرد. روش‌های او شامل برگزاری جلسات مخفیانه شب قبل از اغتشاشات، استفاده از تحقیر کلامی شدید برای ملزم کردن افراد به حضور و تأمین سلاح‌های سرد مانند چاقو و قمه برای تمام اعضا بود. اجرای حکم اعدام این سه نفر، پاسخ قاطع سیستم قضایی به این اقدامات سازمان‌یافته علیه امنیت ملی و منافع عمومی مردم ایران بود.