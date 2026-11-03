اجرای سامانه حسام برای ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از اجرای کامل سامانه حسام جهت شناسایی و بستن حساب‌های راکد خبر داد. این سامانه با هدف کنترل حجم بالای حساب‌ها طراحی شده است.

رضا بیات ، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ، جزئیات جدیدی را درباره روند اجرایی شدن سامانه حسام در راستای ساماندهی حساب‌های بانکی کشور ارائه کرد. وی تأکید نمود که پیگیری عملکرد بانک‌ها و رفع موانع فنی این پلتفرم به‌طور مستمر ادامه دارد تا کارایی آن افزایش یابد.

ریشه‌یابی رشد غیرعادی تعداد حساب‌ها

به گفته رضا بیات، مجموع حساب‌های بانکی فعال در سراسر کشور به رقم قابل توجهی معادل ۶۵۰ میلیون عدد رسیده است. عوامل متعددی منجر به شکل‌گیری این وضعیت شده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نیاز شهروندان به افتتاح حساب جهت دریافت تسهیلات بانکی، همکاری با سازمان‌های دولتی و انجام امور شغلی بوده است.

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بسیاری از افراد پس از اتمام استفاده از یک حساب خاص، اقدامی برای تعیین تکلیف یا بستن آن انجام نمی‌دهند. در نتیجه، حساب‌هایی که حتی موجودی اندکی دارند یا مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، همچنان در شبکه بانکی به صورت فعال باقی می‌مانند و حجم کل داده‌ها را افزایش می‌دهند.

قوانین جدید مبارزه با پولشویی و محدودیت‌ها

بر اساس ضوابط دقیق حوزه مبارزه با پولشویی، افرادی که از تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ دارای حساب راکد یا مسدود راکد باشند، دیگر امکان افتتاح حساب جدید را نخواهند داشت. همچنین اگر تعداد حساب‌های هر شخص در یک بانک خاص از ۱۰ حساب بیشتر باشد، بانک موظف است ضرورت داشتن چنین تعداد زیادی حساب را بررسی کند.

داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی به‌خودی‌خود ممنوع نیست و افرادی که به دلایل شغلی یا تعهدات مالی به حساب‌های متعدد نیاز دارند، می‌توانند همچنان از آن‌ها استفاده کنند. اما بانک‌ها باید بررسی کنند که آیا افتتاح حساب جدید ضرورت دارد یا خیر و بانک مرکزی نیز از طریق حوزه نظارت بر صحت این بررسی‌ها نظارت خواهد کرد.

ساختار فنی و زیرساخت سامانه سیاح

پایه و اساس عملیاتی سامانه حسام بر روی اطلاعات جمع‌آوری شده در سامانه قبلی به نام سیاح استوار است. بانک مرکزی سال‌ها پیش سامانه سیاح را راه‌اندازی کرد که بانک‌ها موظف‌اند تمامی اطلاعات مربوط به افتتاح حساب‌ها را در آن ثبت کنند. طی یک سال و نیم گذشته، با بهره‌گیری از این داده‌ها، سامانه حسام طراحی و پیاده‌سازی شد.

اطلاعاتی که شهروندان در پنل کاربری خود مشاهده می‌کنند، مستقیماً از پایگاه داده سامانه سیاح استخراج شده است. این هم‌افزایی دو سامانه باعث شده است تا تصویر دقیقی از وضعیت حساب‌های هر فرد در اختیار او قرار گیرد و فرآیند تصمیم‌گیری برای بستن حساب‌های غیرضروری ساده‌تر شود.

راهنمای ورود و احراز هویت امنیتی

متقاضیان برای دسترسی به خدمات سامانه حسام باید به نشانی اینترنتی https://hesam.cis.cbi.ir/ مراجعه کنند. سیستم ورود و احراز هویت کاربران از ظرفیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده می‌کند و هماهنگی نزدیکی با سازمان فناوری اطلاعات در این زمینه صورت گرفته است.

شهروندان برای استفاده از تمامی امکانات این سامانه باید سطح احراز هویت خود را به سطح سه ارتقا دهند. علاوه بر این، فعال‌سازی احراز هویت دومرحله‌ای الزامی است که از طریق بخش تنظیمات در پنجره ملی قابل انجام است و ترکیبی از پیامک و رمز ثابت را شامل می‌شود.

مراحل عملیاتی تعیین تکلیف حساب‌ها

پس از ورود موفق به سامانه، نخستین مرحله بررسی فهرست حساب‌های نمایش داده شده است. اگر شهروندی متوجه شود حسابی متعلق به او نیست، می‌تواند این موضوع را در سامانه قید کند تا مورد بررسی قرار گیرد. در مرحله بعد، حساب‌هایی که دارای تعهد یا مانع قانونی هستند مشخص می‌شوند.

اگر حسابی به دلیل ضمانت وام یا وجود مسدودی نیاز به حفظ داشته باشد، صاحب حساب باید این وضعیت را اعلام کند. سپس کاربر باید حساب‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های روزمره را انتخاب کرده و حساب‌های غیرضروری را برای بستن تعیین نماید.

در نهایت، معرفی یک حساب پایه الزامی است. اگر حساب‌های در حال بسته شدن دارای موجودی باشند، این مبالغ به حساب پایه منتقل می‌شوند. بنابراین انتخاب حسابی که گردش مالی بیشتری دارد به عنوان نقطه مرکز، فرآیند انتقال وجه را تسهیل می‌کند.