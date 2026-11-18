با اعلام کارگروه اضطرار استانداری تهران، طرح زوج و فرد از درب منازل در ۲۷ آبانماه اجرا شد. پلیس راهور جزئیات ترافیکی و محدوده‌های ممنوعه را اعلام کرد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران ، اجرای طرح ترافیک زوج و فرد از درب منازل در پایتخت برای چهارشنبه ۲۷ آبانماه قطعی شده است. در این شرایط، پلیس با تمامی وسایل نقلیه‌ای که شماره سمت راست پلاک خودروهای آن‌ها فرد است، برخورد کرده و اعمال قانون می‌کند تا از شدت آلودگی هوا کاسته شود.

جزئیات اجرای طرح ترافیکی و محدودیت‌ها

این طرح به منظور کاهش تعداد خودروهای شخصی در معابر اصلی شهر و بهبود وضعیت کیفیت هوا طراحی شده است. اجرای طرح از درب منازل به این معناست که رانندگان موظفند بسته به زوج یا فرد بودن رقم سمت راست پلاک خودرو، در روز مذکور تردد داشته باشند یا در محل سکونت خود بمانند. پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرده است که نظارت بر این موضوع در تمام نقاط شهر و بزرگراه‌های اصلی به دقت انجام می‌شود.

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وضعیت ترافیکی بزرگراه‌های شرق به غرب

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در مسیرهای شرق به غرب ترافیک پرحجم و سنگین مشاهده می‌شود. در بزرگراه شهید سلیمانی، محدوده بین خیابان کرمان تا پل سید خندان، حجم ترافیک قابل توجه است. همچنین در بزرگراه زین الدین، از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، و بزرگراه صدر از شهید صیاد شیرازی تا مدرس نیز وضعیت ترافیکی سنگین گزارش شده است. علاوه بر این، در بزرگراه شهید بابایی، از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) نیز تراکم خودروها بالاست.

تحلیل وضعیت بزرگراه‌های غرب به شرق

در مسیر غرب به شرق نیز اوضاع به همین منوال است و معابر اصلی شهر با فشار زیادی روبرو هستند. بزرگراه حکیم، به ویژه در حدفاصل بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام، بار ترافیکی سنگینی را حمل می‌کند. بزرگراه آبشناسان از محدوده سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و بزرگراه شهید همت از جنت‌آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی نیز جزو مسیرهای پرترافیک محسوب می‌شوند که شهروندان باید با برنامه‌ریزی از آن‌ها عبور کنند.

ترافیک سنگین در معابر شمال به جنوب

مسیرهای جنوب به شمال نیز از ترافیک سنگین در امان نمانده‌اند. بزرگراه سعیدی، بین میدان فتح تا خیابان دامپزشکی، بزرگراه نواب صفوی از محدوده ۹ دی تا تونل توحید، و بزرگراه بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه، همگی در وضعیت ترافیکی پرحجم قرار دارند. همچنین در بزرگراه امام علی (ع)، از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه محلاتی نیز تراکم خودروها مشاهده می‌شود.

استثناها و توصیه‌های پلیس راهور

سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد که تردد وسایل نقلیه حمل دارو و مواد غذایی مجاز است. کامیون‌های حمل بتن که دارای مجوز رسمی از پلیس راهور هستند نیز از این قاعده مستثنی بوده و می‌توانند تردد کنند، اما تردد کلیه سایر کامیون‌ها در روز چهارشنبه ۲۷ آبانماه ممنوع است. پلیس از شهروندان خواسته است با پرهیز از سفرهای غیر ضروری، استفاده از حمل و نقل عمومی و مدیریت زمان‌بندی ترددها، به کاهش آلودگی هوا کمک کنند.