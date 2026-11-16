اجرای طرح زوج و فرد در تهران برای روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی و پلیس راهور تهران بزرگ، طرح زوج و فرد برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ آبان در پایتخت اجرا می‌شود.

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استانداری تهران با بررسی وضعیت جوی و شاخص‌های کیفی هوا، تصمیم قطعی برای اعمال محدودیت‌های ترافیکی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ آبان ماه صادر کرد. این محدودیت‌ها تحت عنوان طرح ترافیکی ویژه به نام زوج و فرد شناخته می‌شود و به‌طور دقیق برای تمام مناطق تحت پوشش شهرداری تهران و خیابان‌های اصلی و فرعی قابل اجرا خواهد بود. هدف از این تصمیم، کاهش فوری حجم ترافیک و جلوگیری از تشدید بحران هوایی در شهر تهران است.

جزئیات و زمان‌بندی اجرای طرح زوج و فرد در تهران

سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در تشریح دقیق جزئیات این تصمیم اعلام کرد که اجرای طرح زوج و فرد از جلوی در منازل در دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ آبان ماه آغاز خواهد شد. بر اساس قوانین مشخص شده، وسایل نقلیه‌ای که شماره پلاک آن‌ها در سمت راست به ارقام فرد ختم می‌شود، تنها مجوز تردد در روز سه‌شنبه را در سطح شهر دارند. این یعنی خودروهای با پلاک زوج مجاز به حرکت در روز سه‌شنبه نیستند و باید تا روز چهارشنبه صبر کنند که نوبت پلاک‌های زوج شود. این تفکیک دقیق برای مدیریت بهتر جریان ترافیک و کاهش آلاینده‌ها در نظر گرفته شده است.

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وضعیت هشدار نارنجی سازمان هواشناسی و آلودگی جوی

بنابر اعلام رسمی سازمان هواشناسی ایران، پایداری جو در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ آبان ماه در تهران پیش‌بینی شده است که منجر به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و افت کیفیت هوا می‌شود. به همین دلیل، سازمان هواشناسی هشدار نارنجی رنگی را برای پایتخت صادر کرده که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای تمام گروه‌های سنی و حساس است. در این هشدار صریحاً آمده است که در صورت مدیریت نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک، شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی به سطح بسیار ناسالم خواهد رسید که تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به شمار می‌رود.

برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی

سردار موسوی‌پور تأکید کرد که در طول اجرای این طرح، برخورد قاطع و جدی پلیس راهور تهران بزرگ با وسایل نقلیه دودزا که عامل اصلی تشدید آلودگی هوا محسوب می‌شوند، در دستور کار خواهد بود. نیروهای این پلیس در ۱۰۰ نقطه از شهر تهران مستقر شده‌اند تا نظارت دقیق بر ترافیک و کیفیت خودروها داشته باشند. علاوه بر حضور فیزیکی افسران، دوربین‌های ثبت تخلف به‌طور خودکار وسایل نقلیه‌ای که فاقد معاینه فنی معتبر هستند را شناسایی کرده و آن‌ها را نیز مانند خودروهای دودزا در دسته خودروهای غیرمجاز طبقه‌بندی می‌کنند. این رویکرد ترکیبی نشان‌دهنده توجه ویژه به سلامت محیط زیست شهری است.

استثنائات ترافیکی و محدودیت‌های حمل‌ونقل کالا

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان توضیحات خود، موارد استثنا را برای تردد روزنامه کرد. وسایل نقلیه حامل دارو، مواد غذایی و کامیون‌های حمل بتن که دارای مجوز رسمی از پلیس راهور هستند، از اجرای طرح ممنوعیت تردد معاف بوده و می‌توانند بدون محدودیت در شهر حرکت کنند. در غیر این صورت، تردد کلیه کامیون‌های باربری که مجوز خاص را نداشته باشند، به‌طور کامل ممنوع اعلام شده است. این محدودیت‌ها nhằm جلوگیری از ورود بارهای غیرضروری به شهر و حفظ سلامت ترافیک و هوای تهران برای شهروندان اعمال می‌شود.