اجرای رسمی نظام پرداخت بر عملکرد در دولت چهاردهم

علاالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، آغاز رسمی اجرای نظام پرداخت بر عملکرد را در دستگاه‌های اجرایی تشریح کرد و هدف آن را تحقق عدالت حقوقی دانست.

علاالدین رفیع‌زاده ، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از آغاز رسمی و عملیاتی شدن نظام پرداخت بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی خبر داد. این تغییر بزرگ در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، حاصل اجرای سیاست‌های دولت چهاردهم و با هدف ایجاد عدالت معیشتی و ارتقای بهره‌وری در بخش دولتی صورت گرفته است. بر اساس این توافق جدید، میزان دریافتی کارکنان مستقیماً با کیفیت فعالیت و نتایج عملکردی آن‌ها مرتبط خواهد شد تا شکاف بین کارکنان پرتلاش و کم‌کار کاهش یابد.

توافقنامه اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی

این مرحله از طرح که پیش از این در حد برنامه‌ریزی بود، اکنون وارد فاز اجرایی شده و مبادله توافقنامه‌های مربوطه آن را قطعی کرده است. رفیع‌زاده در این زمینه تصریح کرد که در چند دهه گذشته، مطالبات متعددی برای ایجاد تفاوت در پرداخت‌ها بر اساس شایستگی وجود داشته، اما این برنامه اکنون با حکم رئیس‌جمهور و با مسئولیت معاونت اجرایی دولت شکل جدی گرفته است. همکاری نزدیکی بین دستگاه‌های اجرایی، دیوان محاسبات و شورای برنامه‌ریزی و بودجه مجلس شورای اسلامی در تدوین و آماده‌سازی مقدمات اجرای این طرح انجام شده است.

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معرفی دستگاه‌های پیشرو در اجرای طرح

در گام نخست، دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پرورش به عنوان پیشتازان در این برنامه مشارکت خواهند کرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود که در حال حاضر حدود هفت تا هشتم دستگاه‌های اجرایی کشور برای اجرای این طرح آماده‌سازی‌های لازم را انجام داده‌اند. این شروع مرحله‌ای نشان‌دهنده احتیاط و برنامه‌ریزی دقیق برای اطمینان از پایداری و موفقیت سیستم جدید در کل بدنه اداری کشور است.

اولویت‌بندی بر اساس هزینه‌های رفاهی

معیارهای تعیین شده برای انتخاب دستگاه‌های اولویت‌دار در مرحله نخست، بر اساس میزان پرداخت هزینه‌های رفاهی غیرحکمی است. دستگاه‌هایی که این هزینه‌های غیرحکمی آن‌ها بیش از ۳۰ میلیون تومان است، در اولویت قرار گرفته‌اند. هدف این است که این برنامه به صورت مرحله‌ای توسعه یابد و به تدریج سایر بخش‌ها نیز تحت پوشش این نظام جدید پرداخت قرار گیرند. این رویکرد سعی دارد با تمرکز بر دستگاه‌هایی که دارای ساختار رفاهی مشخص و قابل پایش هستند، پایه‌های سیستم را مستحکم کند.

اصول عدالت در جبران خدمات کارکنان

پرداخت بر عملکرد به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای اجرای عدالت در نظام حقوقی کشور شناخته می‌شود. اصل بنیادین این سیستم بر این اساس استوار است که هر اندازه عملکرد یک کارمند بیشتر باشد، پرداخت نیز باید افزایش یابد. رفیع‌زاده تأکید کرد که هیچ اشکالی ندارد که یک کارمند یک‌ونیم برابر همکار خود حقوق دریافت کند، به شرطی که عملکرد او نیز یک‌ونیم برابر باشد. این شفافیت مالی باعث می‌شود شغلی که خدمات و نتایج بهتری ارائه می‌دهد، پاداش متناسب با تلاش و کارایی خود را دریافت کند و انگیزه برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی افزایش یابد.