اجرای طرح زوج و فرد در تهران از شنبه بیست و سوم آبان

طرح زوج و فرد از روز شنبه بیست و سوم آبان ۱۴۰۵ در پایتخت اجرا می‌شود. هشدار نارنجی هواشناسی و برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا جزو جزئیات جدید است.

سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، خبر قطعی اجرای طرح کنترل آلودگی هوا را با عنوان طرح زوج و فرد در سطح شهر تهران تأیید کرد. این طرح مهم که با هدف کاهش تراکم ترافیکی و بهبود کیفیت هوا طراحی شده است، از روز شنبه بیست و سوم آبان ماه سال جاری به صورت رسمی آغاز خواهد شد.

قوانین تردد و مجوزهای ویژه

بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی کارگروه اضطرار آلودگی هوا، روزهای زوج مجاز به تردد در سطح شهر هستند و خودروهای دارای شماره پلاک زوج سمت راست، اجازه حرکت در روز شنبه را دارند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که سازمان هواشناسی با انتشار هشدار نارنجی، پایداری جو را پیش‌بینی کرده و احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه را اعلام نموده است.

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برخورد جدی پلیس با آلاینده‌ها

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد که نیروهای انتظامی در ۱۰۰ نقطه مختلف پایتخت مستقر شده‌اند تا به صورت چشم‌گیر بر اجرای مقررات نظارت کنند. این نیروها به طور ویژه بر روی خودروهای دودزا و وسایل نقلیه‌ای که فاقد معاینه فنی معتبر هستند، سخت‌گیری خواهند داشت و دوربین‌های ثبت تخلف نیز به صورت خودکار خودروهای بدون گواهی فنی را شناسایی و جریمه می‌کنند.

معافیت‌های حمل مواد و دارو

در بخش مهمی از این طرح، تردد کامیون‌های معمولی کاملاً ممنوع اعلام شده است. با این حال، وسایل نقلیه‌ای که مجوزهای اختصاصی پلیس راهور را دارا باشند، از جمله کامیون‌های حمل دارو، مواد غذایی و همچنین کامیون‌های حمل بتن، اجازه تردد را کسب خواهند کرد. این معافیت‌ها برای تضمین تداوم خدمات ضروری شهری در دوران اجرای طرح محدودیت ترافیکی در نظر گرفته شده است.

هشدارهای سازمان هواشناسی

سازمان هواشناسی کشور شاخص آلودگی هوا را برای روزهای آینده در حد ناسالم برای تمام گروه‌های سنی پیش‌بینی کرده است. این نهاد هشدار داده است که در صورت عدم مدیریت صحیح منابع آلودگی متحرک و ثابت، شاخص کیفیت هوا در مناطق پرتردد و صنعتی به سطح بسیار ناسالم خواهد رسید و نیازمند اقدامات پیشگیرانه فوری است.

نتیجه‌گیری و شرایط آینده

اجرای این طرح در شرایطی است که شاخص‌های آلودگی در روزهای اخیر نشان‌دهنده وضعیت حساس محیط زیستی در تهران بوده است. شهروندان موظفند با رعایت دقیق قوانین زوج و فرد و معاینه فنی، به کاهش آلودگی کمک کنند و از تردد خودروهای غیرمجاز خودداری نمایند تا کیفیت هوای پایتخت در روزهای پیش‌رو بهبود یابد.