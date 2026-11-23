حکم ۷۴ ضربه شلاق پرستو احمدی و چهار همکارش پس از اعتراضات عفو بین‌الملل در قم اجرا شد. جزئیات پرونده کنسرت دیرگچین و واکنش‌ها.

حکم اعدام خفیف شده به ۷۴ ضربه شلاق پرستو احمدی و چهار نفر از عوامل " کنسرت کاروانسرا" در ایران اجرا شد. این رویداد جنجالی با وجود واکنش‌های شدید سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر ی و فشارهای خارجی صورت گرفت.

تأیید و اجرای حکم قضایی در قم

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و نماینده مدافعان پرستو احمدی، روز دوشنبه دوم آذر ماه اعلام کرد که احکام صادر شده علیه پنج نفر از متهمان نهایی اجرا شده است. این افراد شامل پرستو احمدی خواننده، سهیل فقیه‌نصیری، امین طاهری، امیرعلی پیرنیا و محسن لشکری هستند. آنان پس از تأیید نهایی دادگاه تجدیدنظر و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام، در دادسرای عمومی و انقلاب قم حضور یافتند و حکم شلاق بر آنان جاری شد.

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جزئیات پرونده کنسرت تاریخی دیرگچین

ریشه این پرونده به برگزاری کنسرت غیررسمی در کاروانسرای تاریخی دیرگچین در استان قم بازمی‌گردد. نسخه ویدیویی این اجرا که با عنوان "کنسرت فرضی" یا "کنسرت کاروانسرا" شناخته می‌شود، روز ۲۱ آذر ۱۴۰۳ در پلتفرم یوتیوب منتشر گردید. در این اجرا که بدون حضور تماشاگر فیزیکی برگزار شد، پرستو احمدی بدون حجاب اجباری و همراه با گروهی از نوازندگان مرد، به آواز خواند. انتشار این فیلم با استقبال گسترده در شبکه‌های اجتماعی همراه بود اما منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه تمام عوامل اجرایی شد.

مواضع حقوق بشری و واکنش‌های بین‌المللی

سازمان عفو بین‌الملل پیش از اجرا، با انتشار بیانیه‌ای رسمی خواستار توقف فوری این مجازات شد. این سازمان تأکید کرد که اجرای شلاق مصداق بارز شکنجه و رفتاری ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. عفو بین‌الملل خواستار آزادی بدون قید و شرط پرستو احمدی و هشت نفر دیگر از نوازندگان و عوامل این کنسرت شد. وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، به ممنوعیت آوازخوانی زنان در ملاءعام و نظارت دقیق حکومت بر فعالیت‌های موسیقایی اشاره کرده است.

آینده هنرمندان و محدودیت‌های فعالیتی

شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو قم، پرستو احمدی و همکارانش را به اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی از طریق تولید محتوای خلاف اخلاق محکوم کرده بود. علاوه بر شلاق تعزیری، حکم این هنرمندان شامل دو سال ممنوعیت فعالیت هنری و موسیقایی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور نیز بوده است. این احکام در نهایت توسط شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان قم تأیید نهایی را دریافت کردند. دافنا رند گیلکرست، مقام وزارت خارجه آمریکا، پیش‌تر هشدار داده بود که وضعیت حقوق زنان در ایران به دلیل مخالفت با حجاب اجباری وخیم‌تر می‌شود.