حکم ۷۴ ضربه شلاق برای پرستو احمدی و هشت عضو گروه موسیقی وی در دوم آذر ماه در قم اجرا شد. جزئیات پرونده کنسرت بدون حجاب و واکنش‌های بین‌المللی را بخوانید.

حکم مجازات بدنی متوجه پرستو احمدی ، خواننده محبوب ایرانی، و چهار عضو گروه موسیقی او روز دوشنبه دوم آذرماه در استان قم اجرا گردید. بر اساس اعلام رسمی، ده‌ها ضربه شلاق برای این گروه از هنرمندان و دست‌اندرکاران اعمال شد. این اقدام پس از اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی انجام گرفت. پرونده این گروه به دلیل برگزاری یک کنسرت بدون حجاب اجباری شکل گرفته بود. تصمیم نهایی دادگاه‌ها شامل مجازات‌های سنگین دیگری نیز می‌شد. جزئیات کامل این ماجرا و واکنش‌ها در ادامه آمده است.

جزئیات اجرای حکم شلاق در قم و نقش وکیل

مصطفی نیلی، وکیل پرونده، به سایت خبری امتداد اطلاع داد که حکم در تاریخ دوم آذر ماه عملیاتی شد. پرستو احمدی به همراه سهیل فقیه‌نصیری، امین طاهری، امیرعلی پیرنیا و محسن لشکری در اجرای احکام دادسرای قم حاضر شدند. این افراد روز دوشنبه برای تحمل مجازات شلاق در محل اجرا حضور یافتند. مصطفی نیلی تأیید کرد که حکم شلاق علیه این گروه اجرا شده است. حضور وکیل در صحنه اجرا نشان‌دهنده پیگیری حقوقی ماجرا بود.

Also read مذاکرات احزاب لیکود و یاشار برای تشکیل دولت اسرائیل بی‌نتیجه ماند

مکان برگزاری کنسرت و واکنش‌های قضایی

منشأ این پرونده، کنسرت پرستو احمدی در آذرماه ۱۴۰۳ در یک کاروانسرا واقع در استان قم بود. این اجرا ضبط و سپس پخش شد و ویدئو آن در فضای مجازی وایرال گردید. میلیون‌ها نفر از ویدئوی اجرای پرستو احمدی دیدن کردند. در این کنسرت، پرستو احمدی بدون حجاب اجباری و با پوشش آزاد روی صحنه رفت. این موضوع باعث واکنش تند نهادهای امنیتی و قضایی شد. دادگاه کیفری استان قم اتهام را جریحه‌دار کردن عفت عمومی دانست. تولید محتوای مبتذل در فضای مجازی عنوان جرم اعلام شد. پس از اعتراض، احکام ۷۴ ضربه شلاق تأیید شد. دو سال ممنوع‌الخروجی نیز برای آن‌ها تعیین گردید. فعالیت هنری دو سال ممنوع اعلام شد. این احکام برای تمامی دست‌اندرکاران اجرا صادر شد.

واکنش سازمان‌های حقوق بشری و عفو بین‌الملل

سازمان عفو بین‌الملل پیش از اجرا خواستار توقف فوری احکام شد. این سازمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شلاق زدن مصداق شکنجه است. مجازات شلاق بی‌رحمانه و غیرانسانی توصیف شد. این سازمان نقش نظام قضایی ایران را در تعرض به حقوق زنان برجسته کرد. عفو بین‌الملل خواستار لغو حجاب اجباری و مجازات‌های بدنی شد. پایان دادن به جرم‌انگاری آزادی بیان خواسته اصلی آن‌ها بود. این سازمان نگران تداوم خشونت علیه هنرمندان زن بود. حمایت از پرستو احمدی بخشی از فشارهای جهانی بود.

بازدارندگی برای خوانندگان زن و وضعیت حقوقی

آوازخوانی زنان پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در ایران ممنوع اعلام شد. بسیاری از خوانندگان زن مجبور به ترک کشور شدند. برخی در مجالس خصوصی یا کنار خیابان آواز می‌خواندند. اما از سال ۱۴۰۴ برخورد جمهوری اسلامی با خوانندگان شدت گرفت. بازداشت و صدور احکام قضایی علیه زنان بیشتر شد. حساب اینستاگرام چند خواننده زن مسدود گردید. قوه قضائیه در این مسدودسازی‌ها نقش مستقیم داشت. حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی، انتقاد شدیدی کرد. او گفت چارچوب مشخصی برای فعالیت زنان وجود ندارد. حکم شرعی صریحی بر حرام بودن مطلق وجود ندارد. حمیدرضا نوربخش خواستار تعیین تکلیف قطعی این موضوع شد. گروه پالت نیز تور کنسرت‌های خود را لغو کرد. آن‌ها این کار را به عنوان اعتراض به ممنوعیت نوازنده زن انجام دادند. وضعیت هنرمندان زن در ایران همچنان ناامن است.