گردهمایی باشکوه زائران و ارادتمندان امام رضا (ع) در تهران، بیانیهای قوی از همبستگی ملی و ایستادگی در برابر چالشهای پیش رو بود. این اجتماع، تلفیقی از فضای معنوی و روحیه جهادی و شهادتطلبی بود و با حضور گسترده خانوادهها، کودکان و نوجوانان، پیام خود را به گوش جهانیان رساند.
در روزهای اخیر، ایران شاهد موجی از احساسات دفاعی و مقاومت بوده است و در این میان، اجتماع عظیم زائران و ارادتمندان امام رضا (ع) جلوهای خاص و قابل تأمل به خود گرفته است.
این گردهمایی باشکوه، فراتر از یک مراسم مذهبی ساده، بیانیهای قوی از همبستگی ملی و ایستادگی در برابر چالشهای پیش رو بود. از ساعات اولیه صبح، خیابانهای منتهی به میدانهای انقلاب و آزادی و سایر نقاط اصلی اجتماع، مملو از جمعیتی بود که با پوشیدن لباسهای سبز و حمل پرچمهای ایران، عشق و ارادت خود را به امام هشتم شیعیان و میهن اسلامی ابراز میکردند.
آنچه این اجتماع را از گردهماییهای پیشین متمایز میساخت، تلفیق فضای معنوی و روحانی با روحیه جهادی و شهادتطلبی بود. خانوادهها با اطفال خود، پیران و جوانان، همه و همه در این مراسم شرکت کرده بودند و کودکان با پیشانیبندهایی مزین به نامهای شهدای گرانقدر، از جمله شهدای جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه، حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت، پیام خود را به گوش جهانیان میرساندند.
این حضور گسترده و معنادار، نشاندهنده تداوم راه شهدا و انتقال ارزشهای ایثار و فداکاری به نسلهای آینده است. فضایی شاد و پرنشاط برای کودکان و نوجوانان در این اجتماع فراهم شده بود. غرفههای رنگارنگ با پرچمهای سبز و بازیهای متنوع، لحظات خوشی را برای آنها رقم زد. نکته قابل توجه، رنگ و بوی مبارزه و مقاومت در این بازیها بود که به کودکان و نوجوانان، اهمیت ایستادگی در برابر دشمن را یادآوری میکرد.
حتی پاکبانان نیز در این فضا حضور داشتند و ضمن پاکیزگی خیابانها، از این فضای معنوی و پرشور بهره میبردند. حضور اقوام مختلف از سراسر کشور در این تجمع، نشاندهنده وحدت و یکپارچگی ملی بود. یاد و خاطره شهدای مدرسه میناب نیز در این اجتماع گرامی داشته شد و فضای خاصی را ایجاد کرد. کودکان با در دست داشتن عکسهای رهبر شهید و دانشآموزان بیگناه میناب، پیام خود را به گوش همگان میرساندند.
پخش سرودهای انقلابی با مضامین شهادت و مقاومت، و سخنرانیهایی که از تلفیق فرهنگ رضوی با جهاد و ایثار سخن میگفتند، فضای اجتماع را به صحنهای برای تجدید بیعت با ولایت و انقلاب تبدیل کرده بود. سرود «خادم امام رضاییم» توسط گروه سرود میعاد در میدان انقلاب اجرا شد و مردم نیز با شور و حرارت، این سرود را همصدا با آنها خواندند.
در گوشهای از جمعیت، رزمندگان و بسیجیان با لباسهای خاکی و چفیههایی که بر دوش انداخته بودند، فریاد «اللهاکبر» و «راه شهدا ادامه دارد» سر میدادند. صدای «اللهم الرزقنا شفاعة الامام رضا» در هوای بهاری تهران طنینانداز شده بود و با نوای «مرگ بر اسرائیل» و «لبیک یا خامنهای» درهم آمیخته بود. در اطراف سن اصلی، غرفههایی برپا شده بود که عکسهای شهدای جنگ رمضان در کنار تصاویر حرم مطهر قرار داشت.
جوانان با پارچههایی که بر روی آنها نوشته شده بود: «ما تا ظهور، در جبهههای حق علیه باطل میجنگیم»، به سوی میدان آزادی حرکت میکردند. در این اجتماع، افراد با پوششهای متفاوت و کودکان با پرچمهای کوچک ایران و مقاومت، حضور داشتند. ارکستر سمفونیک نیز قطعات حماسی و زیبایی را در این مراسم اجرا کرد.
قطعاتی مانند سیدالامه، بادیگارد، سمفونی خرمشهر، ترن، کلنل، فتح و میهن، ولایت عشق و… از جمله این قطعات بودند که فضای اجتماع را به اوج رساندند. همزمان با این اجتماع، محدودیتهای ترافیکی در تهران اعلام شده بود و خیابانهای اطراف میدان امام حسین تا آزادی در سه مرحله مسدود شده بودند. همچنین، خبر حمله تروریستی به گشت انتظامی در زاهدان و شهادت دو مامور پلیس نیز در رسانهها منتشر شد.
پیشبینی هوای کرمانشاه برای فردا نیز نشاندهنده تداوم فعالیت ضعیف سامانه بارشی در استان است. در حوزه اقتصادی نیز، قیمت دلار امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ با افزایش ۱۴ هزار تومانی مواجه شده است و قیمت سکه پارسیان نیز تغییراتی داشته است
