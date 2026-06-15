سازمان وظیفه عمومی فراجا فرصت خروج از کشور بدون نیاز به وثیقه را برای مشمولان غیرغایب دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب دارای معافیت تحصیلی و همچنین مشمولان غیرغایبی دارای برگ آماده به خدمت یا در مهلت معرفی قانونی که قصد زیارت عتبات عالیات در محرم و صفر به ویژه اربعین را دارند، تا پایان ماه صفر اعلام کرد. درخواست از طریق سامانه sakha.epolice.ır در بازه تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ تا ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ ثبت می‌شود.

سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مشمولان غیرغایب دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب دارای معافیت تحصیلی، و همچنین مشمولان غیرغایبی که دارای برگ آماده به خدمت بوده یا در مهلت معرفی قانونی قرار دارند، قادر خواهند بود تا پایان ماه صفر در سامانه sakha.epolice.ir درخواست خروج از کشور بدون وثیقه ثبت کنند.

این امکان تنها برای افرادی که قصد زیارت عتبات عالیات در ماه‌های محرم و صفر، به ویژه در ایام اربعین حسینی را دارند، فراهم شده است. هدف این تصمیم تسهیل و تسریع در روند دریافت مجوز خروج و جلوگیری از افزایش تراکم درخواست‌ها در ایام اربعین است. مشمولان می‌توانند در بازه زمانی اول محرم تا پایان صفر، بدون ارائه وثیقه، مجوز خروج را دریافت کنند؛ در غیر این صورت باید وثیقه مربوطه را پرداخت کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توان از کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی مانند سروش، ایتا و روبیکا با نشانی khabaresarbazi@ استفاده کرد





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مشمولان خروج از کشور بدون وثیقه زیارت اربعین سازمان وظیفه عمومی فراجا سامانه Sakha.Epolice.Ir

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