اثر هنری بر اثر بدی هوا آسیب دید و به تعویق افتاد

پل نوف خوشنام، قدیمیترین پل پاریس، بیش از چهار سده است که محکم بر پایههایش استوار مانده، اما سازه یادمانیای که قرار بود آن را میزبانی کند بسیار شکنندهتر از آب درآمده است. این اثر موقتی که در برابر بادهای شدید و بارانهای سنگین عصر سهشنبه دوام نیاورد، دیگر طبق برنامه در ششم ژوئن به روی عموم گشوده نخواهد شد.
این اثر موقتی که در برابر بادهای شدید و بارانهای سنگین عصر سهشنبه دوام نیاورد، دیگر طبق برنامه در ششم ژوئن به روی عموم گشوده نخواهد شد.
در حالی که پل نوف خوشنام، قدیمیترین پل پاریس، بیش از چهار سده است که محکم بر پایههایش استوار مانده، سازه یادمانیای که قرار بود آن را میزبانی کند بسیار شکنندهتر از آب درآمده است. چهار روز مانده به آیین گشایش «غار» اثر هنرمند ژ آر، شرکای این پروژه روز سهشنبه اعلام کردند پس از آن که این اثر هنری بر اثر بدی هوا آسیب دید، مراسم به تعویق میافتد.
تصاویر و ویدئوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، نشان میدهد روکش پارچهای پاره شده و سازه بادی زیر آن نمایان شده است. با این حال، میزان دقیق خسارتها هنوز باید مشخص شود
اثر هنری آسیب دید به تعویق افتاد پل نوف کریستو و ژان کلود