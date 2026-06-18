این خبر به بررسی آخرین نقشهی انتشار شده توسط ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، مذاکرات درستی که ایران و آمریکا بین خود دارند، و واکنشهای سیاسی و نظامی کشورهای همسایه میپردازد؛ در نهایت تأثیر درگیریهای منطقه بر حریم امن و اقتصادی برآورد میشود.

سرزمینهای نظامی در جنوب لبنان با انتشار نقشهای اخیر توسط اسرائیل ، نگاهی دوباره به خطوط کنترل اطلاق میکند. در این نقشه، منطقهای که کشتهها و شدت درگیریها میتوانند به کیلو مترهای صفر و یک در آن دیده شوند، بازتابی از وضعیت نابرابری و تضادهاست.

دولت اسرائیل اعلام کرده که بر خلاف موافقتنامه ایران و امریکا، هیچ اقدام در خارج از این ناحیه را رد نخواهد کرد، و این امر بر دیگر کشورهای همسایه حضور مستمر آن را تضمین میکند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که جدیداً یک سرباز برای ششدهمینبار برای اوضاع وسواس نبودن در جنوب، توسط گروه شبهنظامی حزبالله کشته شد.

نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، به بریتانیا گفت که هر زمان لازمه برای دشمنان در لبنان، امکان ماندن دلاری مقاومت دائمی را میگیرد. در همین حال، تلآویو، در جهت تشخیص تسلیحات جدید، در حال مذاکرات جدی با وزارت دفاع ایالات متحده برای اطلاعات مستمر در تبادل نیرو به منظور حفظ حریم سبک مخصوص به کشور است، که در حالی که میوانی نظامی یک کمیته بهروسری برقرار میکند، در حال داد و ستد معاهده دوم بر سر تأمین نقمدارقلول است (Haute Gestion) میباشد.

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