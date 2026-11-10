مدیر اف‌بی‌آی اعلام کرد سه فرد به جرم تلاش برای انجام ۲۰ حمله تروریستی در آمریکا و اروپا به نیابت از ایران محاکمه می‌شوند.

کاشیاپ پرامود پاتل ، مدیر اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا همان اف‌بی‌آی ، شامگاه سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی مدعی شد که وزارت دادگستری ایالات متحده سه نفر را به دلیل تلاش برای انجام بیست حمله تروریستی در قلمروهای آمریکا و اروپا متهم کرده است. این اتهامات مستقیماً به نیابت از دولت ایران نسبت داده شده و پرونده کیفرخواست هشت ماده‌ای آن‌ها را به رسمیت شناخته است.

جزئیات کیفرخواست و توطئه‌های خنثی شده

بر اساس ادعای مطرح شده در این کیفرخواست، عزم جمهوری اسلامی ایران برای اجرای عملیات‌های تروریستی فرامرزی به وضوح نمایان است. یکی از محورهای اصلی این اتهامات اشاره به توطئه‌ای دارد که اخیراً در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس موسوم به فرفورد خنثی شده بود و نشان‌دهنده دامنه جغرافیایی تهدیدات عنوان شده است.

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مدیر اف‌بی‌آی همچنین توضیح داد که وضعیت متهمان در مراحل متفاوتی قرار دارد. طبق اطلاعات ارائه شده، یکی از افراد تحت تعقیب هم‌اکنون پشت میله‌های زندان به سر می‌برد و منتظر محاکمه نهایی است. با این حال، مقامات امنیتی آمریکا گزارش داده‌اند که این فرد ظاهراً پیام‌های رمزگذاری‌شده‌ای را برای هماهنگی و کمک به اقدامات خشونت‌آمیز در آینده ارسال کرده است.

آمار دستگیری‌ها و گسترش حملات ناموفق

پاتل در ادامه سخنان خود بر آمار قابل توجهی از فعالیت‌های امنیتی در ماه‌های اخیر تاکید کرد. وی مدعی شد که در بازه زمانی بیست و یک ماه گذشته، بیش از هزار و سیصد تروریست از چرخه فعالیت‌هایشان خارج شده‌اند. همچنین گفته می‌شود نزدیک به هفت هزار دستگیری مرتبط با سازمان‌های تروریستی در این مدت انجام پذیرفته است.

ادعای دیگر مدیر اف‌بی‌آی مربوط به مشارکت مستقیم این سه فرد در نوزده حمله ناموفق دیگر است. او تصریح کرد که این افراد در سراسر اروپا و آمریکا دست داشته‌اند و تمامی این اقدامات در حمایت از منافع ایران صورت گرفته است. این ادعاها پایه و اساس پرونده کیفرخواست هشت ماده‌ای است که توسط وزارت دادگستری آمریکا تنظیم شده است.

واکنش‌ها و پیامدهای حقوقی پرونده

این بیانیه جدیدترین لایه از تنش‌های دیپلماتیک و امنیتی بین واشنگتن و تهران را رقم زده است. تمرکز بر حملات نیابتی و استفاده از شبکه‌های غیرمستقیم برای انجام عملیات، هسته مرکزی استدلال‌های ارائه شده توسط مقامات آمریکایی در این پرونده خاص است.

با توجه به اینکه یکی از متهمان پیش‌تر در بازداشت به سر می‌برد، احتمال صدور احکام جدید برای دو متهم دیگر در آینده نزدیک وجود دارد. فرآیند محاکمه و اثبات ارتباطات رمزگذاری‌شده ارسالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین میزان مجازات‌های احتمالی خواهد داشت.