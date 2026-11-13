وزیر کشور بلژیک احتمال دخالت ایران در حملات سایبری به یخچال‌های اروپایی را قوی دانست در حالی که ایران این اتهامات را بی‌اساس نامید و به حمله به ساختار مدیریتی فرانسه اشاره کرد.

برنار کوئنتین وزیر کشور بلژیک اعلام کرد که شواهد موجود نشان می‌دهد ایران به احتمال بسیار زیاد در حملات سایبری اخیر به سیستم‌های سردخانه‌ای فروشگاه‌های اروپایی نقش داشته است. این اظهارات در حالی بیان شده که تنش‌های دیپلماتیک میان کشورهای غربی و جمهوری اسلامی بر سر مسئولیت این حملات سایبری گسترده افزایش یافته است. کوئنتین در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی وی‌آرتی نیوز بلژیک بر وجود دلایل کافی از سوی سرویس‌های امنیتی این کشور تأکید کرد.

تضاد در مواضع دولت بلژیک درباره مقصر

برخلاف نظر قاطع وزیر کشور ماکسیم پروو وزیر امور خارجه بلژیک موضع بسیار محتاطانه‌تری را اتخاذ کرده است. او در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که اطلاعات فعلی برای انتساب رسمی و قطعی حمله به ایران کافی نیست. پروو خاطرنشان کرد که هرگونه انتساب رسمی حملات سایبری به یک بازیگر خارجی باید از طریق وزارت امور خارجه و با رعایت دقیق فرآیندهای دیپلماتیک صورت گیرد.

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دادستانی فدرال بلژیک همچنان در حال بررسی دقیق جزئیات این پرونده پیچیده است و تصمیم‌گیری نهایی را به نتایج این تحقیقات موکول کرده است. این تفاوت نظر میان دو وزارتخانه کلیدی در دولت بلژیک نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قضایی و سیاسی در اثبات هویت مهاجمان در فضای سایبری است. هر دو مقام بر اهمیت بررسی دقیق شواهد فنی تأکید دارند اما در شدت واکنش دیپلماتیک با یکدیگر متفاوت عمل می‌کنند.

تحلیل حملات سایبری و واکنش قاطع تهران

دادستانی پاریس روز دوشنبه اعلام کرد که شواهد نشان می‌دهد یک یگان سایبری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عامل اصلی حملات روز یازدهم اکتبر بوده است. مقامات فرانسوی تصریح کردند که این حمله منجر به اختلال گسترده و افزایش دمای غیرطبیعی در حدود هفتصد سوپرمارکت در فرانسه شده است. پاریس هشدار داد که ایران باید با پیامدهای جدی این اقدامات مواجه شود.

وزارت امور خارجه ایران این اتهامات را با لحنی تند و قاطعانه رد کرد و آن را بی‌اساس و مغرضانه توصیف نمود. تهران در بیانیه خود اعلام کرد که نقشی در این حملات نداشته و دولت فرانسه را به فرافکنی ناکارآمدی‌های حاکمیتی خود متهم کرد. مسئولان ایرانی تأکید کردند که هرگونه تلاش برای تقصیر انداختن تقصیر به گردن دیگران ناشی از ناتوانی در مدیریت داخلی است.

پیامدهای عملی حملات و واکنش‌های بین‌المللی

این حملات سایبری منجر به هدر رفتن حجم عظیمی از مواد غذایی فاسدشدنی و تخلیه اضطراری انبارها در سراسر اروپا شده است. گزارش‌ها حاکی از وقوع حدود بیست فقره آتش‌سوزی ناشی از افزایش دمای ناگهانی یخچال‌ها در کشورهای مختلف اروپایی است. رخدادهای مشابهی نیز اوایل ماه نوامبر در دست کم یازده کشور اروپایی دیگر ثبت شده که نشان‌دهنده گسترش فاجعه است.

رئیس امنیت سایبری اتحادیه اروپا هشدار داده است که پس از هدف قرار دادن یخچال‌ها، نوبت به لوازم خانگی دیگر خواهد رسید. این هشدارها نشان می‌دهد که تهدیدات سایبری در حال تبدیل شدن به یک بحران امنیتی جدی برای زیرساخت‌های حیاتی مصرف‌کنندگان در قاره اروپا است. کارشناسان بر لزوم تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با این تهدیدات متجانس تأکید دارند.