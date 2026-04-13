روسیه و اوکراین یکدیگر را به نقض آتشبس عید پاک متهم کردند. در حالی که تبادل اسرا صورت گرفت، تلاشها برای دستیابی به صلح ادامه دارد.
روسیه و اوکراین یکدیگر را به نقض آتشبس کوتاهی که به مناسبت عید پاک ارتدوکس برقرار شده بود متهم کردند. روسیه اعلام کرد که در پی حملات پهپادی اوکراین به مناطق مرزی کورسک و بلگورود، پنج نفر زخمی شدهاند. از سوی دیگر، ستاد کل ارتش اوکراین مدعی شد که نیروهای روسیه 469 بار این آتشبس 32 ساعته را نقض کردهاند. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین ، در سخنرانی شبانه خود به این موضوع اشارهای نکرد، اما تاکید کرد که کییف به آتشبس پایبند است و امیدوار است که این متارکه دوام داشته باشد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در مجموع، 1971 مورد نقض آتشبس توسط نیروهای مسلح اوکراین ثبت شده است و نیروهای اوکراینی بیش از 1300 حمله پهپادی انجام دادهاند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، پیشتر اعلام کرده بود که آتشبس از ساعت 16:00 روز شنبه به وقت مسکو آغاز شده و تا ساعت 24:00 روز یکشنبه 12 آوریل ادامه خواهد داشت. این پیشنهاد از سوی اوکراین پذیرفته شده بود. همزمان با برقراری آتشبس یکروزه به مناسبت عید پاک ارتدوکس، روسیه و اوکراین اقدام به تبادل 350 اسیر جنگی کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 175 نظامی روس از سرزمینهای تحت کنترل کییف بازگردانده شدهاند و در مقابل، 175 اسیر از نیروهای مسلح اوکراین تحویل داده شدهاند. در سال گذشته، مسکو و کییف مذاکرات مستقیم دوجانبه و همچنین نشستهای سهجانبه با حضور ایالات متحده را برگزار کردند، اما روند صلح به دلیل شرایط بینالمللی اخیر متوقف شده است. با این حال، کانالهای مربوط به مسائل بشردوستانه و تبادل اسرا همچنان باز هستند. علاوه بر تبادل اسرا، هفت شهروند غیرنظامی روسیه که در منطقه کورسک سکونت داشتند و به طور غیرقانونی توسط اوکراین نگهداری میشدند، آزاد شدند. در مقابل، روسیه نیز هفت غیرنظامی اوکراینی را آزاد کرد. این روند با تلاشهای دیپلماتیک امارات متحده عربی به نتیجه رسید. سربازان آزادشده روسیه در حال حاضر در خاک بلاروس به سر میبرند و پس از دریافت حمایتهای پزشکی و روانشناختی، برای طی مراحل درمان و توانبخشی به بیمارستانهای نظامی منتقل خواهند شد. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، بازگشت پرسنل نظامی مذکور را تایید کرد و یادآور شد که بسیاری از این افراد از ابتدای جنگ در سال 2022 در اسارت روسیه بودهاند. زلنسکی با اشاره به حضور مجروحان در میان آزادشدگان، تأکید کرد که بازگشت تمامی افراد از اسارت روسیه یک اولویت اساسی برای اوکراین است. در میان تحولات، آیتالله سید حسین موسوی تبریزی درگذشت و پاکستان بیانیهای رسمی صادر کرد و ابراز امیدواری کرد که طرفین با رویکردی مثبت به مسیر صلح ادامه دهند. همچنین، ترامپ به دنبال محاصره تنگه هرمز است و اعلام کرده است که مذاکرات با ایران خوب پیش رفته است، اما در مورد برنامه هستهای این کشور پیشرفتی حاصل نشده است. گزارش میدانی از تردد شهروندان در شهر، خرید، تفریح و کافهگردی پس از پایان موقت جنگ نیز نشان از تلاش برای بازگشت به زندگی عادی دارد
