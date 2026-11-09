وزیر خارجه فرانسه سپاه پاسداران را مقصر حمله سایبری به یخچال‌های فروشگاه‌ها دانست و فرماندهان شهید کاوه را تحت پیگرد قانونی قرار داد.

ژان نوئل بارو ، وزیر امور خارجه فرانسه، در اقدامی قاطع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسئول مستقیم حمله سایبری به سیستم‌های سرمایشی صدها فروشگاه در سراسر فرانسه دانست. این مقام عالی‌رتبه فرانسوی بلافاصله وعده داد که دولت پاریس در پاسخ به این تجاوز دیجیتال، تحریم‌هایی با گستره اروپایی علیه ایران اعمال خواهد کرد.

جزئیات فنی و مکانیسم حمله سایبری

بر اساس گزارش‌های دقیق، این حمله سایبری که تقریباً یک ماه پیش صورت گرفت، منجر به افزایش ناگهانی دمای یخچال‌ها و فریزرهای صدها سوپرمارکت در فرانسه شد. این اختلال فنی باعث فاسد شدن میلیون‌ها یورو مواد غذایی تازه و منجمد گردید. از آنجا که اکثر سوپرمارکت‌های اروپایی برای تعمیر و نگهداری به اینترنت متصل هستند، مهاجمان با دسترسی از راه遠 به سیستم‌ها، تنظیمات دما را دستکاری کردند.

Also read هشدار گرم‌ترین سال تاریخ زمین در آستانه کاپ ۳۱ ترکیه

در هفته گذشته، دامنه این حملات فراتر از مرزهای فرانسه گسترش یافت و ده‌ها سوپرمارکت در هفت کشور اروپایی دیگر را نیز هدف قرار داد. در بلژیک و لوکزامبورگ، حدود ۴۰ فروشگاه بزرگ "دولز" تحت تأثیر مستقیم این حمله قرار گرفتند، در حالی که در کشورهای سوئد، ایرلند، هلند، استونی و فنلاند تعداد فروشگاه‌های آسیب‌دیده کمتر بود.

مواضع ذی‌نفعان و واکنش‌های حقوقی

دفتر دادستانی پاریس همزمان با اتهامات دیپلماتیک، اعلام کرد که حکم جلب بین‌المللی برای رئیس و دو معاون گروه "شهید کاوه" صادر شده است. این گروه که به عنوان یک واحد تهاجم سایبری وابسته به سپاه پاسداران شناخته می‌شود، متهم اصلی در پرونده این جنایت سایبری است. دادستانی فرانسه با صدور این احکام، تلاش دارد مجریان این حمله را تحت فشار حقوقی بین‌المللی قرار دهد.

سابکوبل، شرکت سازنده بلژیکی یخچال‌های آسیب‌دیده، نیز تایید کرد که تبخیرکننده‌های دستگاه‌ها به حالت یخ‌زدایی تغییر داده شده که نتیجه آن گرم شدن مخازن سردخانه بود. استفان مولانس، مدیرعامل سابکوبل که سیستم‌های دولز را اداره می‌کند، روز دوشنبه ۲ نوامبر به خبرگزاری بلگا گفت که این رویداد یک حمله سایبری سازمان‌یافته بوده است.

پیامدهای اقتصادی و گسترش موضوع

شرکت سابکوبل گزارش داده است که تیم‌های فنی این شرکت تمام شب و صبح را صرف قطع کردن دستگاه‌های تحت تاثیر از شبکه کردند تا از فساد بیشتر جلوگیری شود. این واقعه نه تنها خسارات مالی سنگینی به شرکت‌های خرده‌فروشی وارد کرد، بلکه بی‌ثباتی جدی در زنجیره تامین مواد غذایی در اروپا ایجاد نمود.

مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا نیز اعلام کرده است که با شرکای بین‌المللی و صنعتی همکاری می‌کند تا جزئیات کامل این حملات را درک کند. اگرچه تاکنون هیچ حادثه مشابهی در بریتانیا گزارش نشده است، اما همکاری نزدیک مقامات فرانسوی با آمریکایی‌ها برای بررسی اختلالات سامانه‌های سرمایشی پایگاه‌های نظامی آمریکا در ماه اوت ادامه دارد تا آیا این حوادث با هم مرتبط هستند یا خیر.