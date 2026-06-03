سخنگوی وزارت دفاع کویت از زخمی شدن چند نفر در حمله پهپادی جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی کویت خبر داد. همچنین، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد در پاسخ به اقدامات جمهوری اسلامی، چند فروند موشک بالستیک و پهپاد و یک ایستگاه کنترل زمینی را منهدم کرده است. همچنین، سپاه پاسداران از حمله به مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا و پایگاه هوایی این کشور در یکی از کشورهای منطقه خبر داد. همچنین، اداره کل هوانوردی کشوری کویت از تعلیق تمامی پروازها تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت پروازها به فرودگاه‌های جایگزین هدایت شده‌اند.

سخنگوی وزارت دفاع کویت از زخمی شدن چند نفر در حمله پهپادی جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی کویت خبر داد. عطوان همچنین از رهگیری و سرنگون کردن سامانه‌های پدافندی سه موشک بالستیک را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، خبر داد.

همچنین، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد در پاسخ به اقدامات جمهوری اسلامی، چند فروند موشک بالستیک و پهپاد و یک ایستگاه کنترل زمینی را منهدم کرده است. همچنین، سپاه پاسداران از حمله به مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا و پایگاه هوایی این کشور در یکی از کشورهای منطقه خبر داد. همچنین، اداره کل هوانوردی کشوری کویت از تعلیق تمامی پروازها تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت پروازها به فرودگاه‌های جایگزین هدایت شده‌اند





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