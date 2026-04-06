پس از کشف مواد منفجره در خط لوله گاز 'بالکان استریم' در صربستان، نخستوزیر مجارستان اوکراین را مقصر دانست. این اقدام در آستانه انتخابات پارلمانی مجارستان و در بحبوحه اتهامات اپوزیسیون مبنی بر سوءاستفاده اوربان از این حادثه برای اهداف انتخاباتی صورت گرفت. همزمان، تنشها در مورد خطوط لوله 'نورد استریم' و روابط انرژی بین کشورها افزایش یافته است.
پس از اعلام کشف مواد منفجره در یک خط لوله گاز به مقصد مجارستان توسط صربستان، ویکتور اوربان ، نخستوزیر مجارستان ، اوکراین را مورد ظن قرار داد. اوربان و وزیر خارجهاش، در یک نشست اضطراری شورای دفاع ملی در بوداپست، به طور تلویحی اوکراین را به برنامهریزی یک اقدام خرابکارانه علیه خط لوله متهم کردند. این در حالی است که اپوزیسیون مجارستان ، اوربان را به ایجاد وحشت با اهداف انتخابات ی متهم کرده است، چرا که او در انتخابات پارلمانی ۱۲ آوریل برای حفظ قدرت با چالشی جدی مواجه است.
الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان، اعلام کرد که در خط لوله گاز 'بالکان استریم' که به سمت مجارستان میرود، 'مواد منفجرهای با قدرت تخریبی بالا' به همراه فتیلههای انفجاری کشف شده است. این خط لوله، گاز طبیعی روسیه را از طریق ترکیه، بلغارستان و صربستان به مجارستان منتقل میکند. ووچیچ و اوربان در این مورد تلفنی گفتوگو داشتهاند. مواد منفجره در یک ایستگاه پمپاژ در نزدیکی مرز مجارستان، در حوالی منطقه 'ولهبیت' صربستان کشف شده است. اوربان بدون آنکه مستقیماً کییف را مسئول بداند، اتهامات پیشین علیه اوکراین را تکرار کرد. پیتر سییارتو، وزیر خارجه مجارستان، نیز اظهار داشت که کشف مواد منفجره با اقدامات قبلی که اوربان به اوکراین نسبت داده، همخوانی دارد. اوربان در پیامی ویدیویی در فیسبوک گفت: 'اوکراین سالهاست برای قطع دسترسی اروپا به گاز (از روسیه) تلاش میکند.' او افزود که اوکراینیها پیشتر خط لوله 'نورد استریم' را تخریب کرده و انتقال نفت روسیه به مجارستان از طریق خط لوله 'دروژبا' که از اوکراین میگذرد را مسدود کردهاند. اوربان مدتهاست کییف را به ایجاد مانع در مسیر فعالیت خط لوله دروژبا متهم میکند. اوکراین این اتهامات را رد کرده و اعلام داشته که خط لوله به دلیل پیامدهای حملات هوایی روسیه غیرقابل استفاده است. در ارتباط با خرابکاری در خطوط لوله 'نورد استریم' از روسیه به آلمان، هنوز فردی مسئول شناخته نشده است، اما یک شهروند اوکراینی به عنوان مظنون در آلمان در بازداشت موقت به سر میبرد.\اوربان همچنین اعلام کرد که مجارستان امنیت نظامی بخشی از خط لوله 'بالکان استریم' که در خاک مجارستان قرار دارد را تقویت خواهد کرد. وی این خط لوله را برای مجارستان 'حیاتی' دانست، چرا که ۶۰ درصد از نیاز گاز طبیعی این کشور را تأمین میکند. حزب پوپولیست راستگرای 'فیدس' به رهبری اوربان ممکن است در انتخابات پارلمانی آتی مجارستان شکست بخورد. پتر مادیار، رهبر اپوزیسیون و نامزد اصلی حزب 'تیسا'، اوربان را متهم کرد که با مطرح کردن موضوع حمله احتمالی به خط لوله، در پی ایجاد وحشت به منظور اهداف انتخاباتی است. مادیار در فیسبوک نوشت که نشانههایی مبنی بر برنامهریزی اقدامات 'تحت پرچم دروغین' را مشاهده کرده است. او اضافه کرد که بارها شنیده شده که 'تصادفاً' اتفاقی در این خط لوله در حدود یک هفته قبل از انتخابات، مثلاً در ایام عید پاک، رخ خواهد داد. وی از اوربان خواست تا به ایجاد وحشت و سردرگمی که توسط مشاوران روسی برنامهریزی شده، پایان دهد. مادیار معتقد است که استفاده احتمالی اوربان از این حادثه برای تبلیغات انتخاباتی، خود اعترافی به اقدامی 'تحت پرچم دروغین' خواهد بود. مدیر سرویس اطلاعات نظامی صربستان اتهام دست داشتن ارتش این کشور در یک عملیات دروغین به منظور متهم کردن اوکراین به خرابکاری را رد کرد. به گزارش رسانههای صربستان، جورو یوانیچ این اتهامات را اطلاعات نادرست خواند و گفت که نشانههایی وجود دارد که مواد منفجره در ایالات متحده تولید شده است. به گفته وی، یک عضو آموزشدیده نظامی از 'یک گروه مهاجر' قصد انجام حمله به این خط لوله را داشته است و عملیات پیگرد این شخص در جریان است. کییف تهدید اسلواکی و مجارستان را در رابطه با قطع برق اضطراری اوکراین محکوم کرد، چرا که این دو کشور اوکراین را به ایجاد اختلال در جریان نفت از روسیه متهم کردهاند، اتهامی که کییف آن را رد میکند.\در آلمان، یک قاضی تحقیق در دیوان عالی فدرال حکم بازداشت یک اوکراینی را به اتهام دست داشتن در انفجارهای خطوط لوله نورد استریم صادر کرد. با این حال، سخنگوی دادستانی فدرال اطلاعاتی در مورد محل انتقال این فرد ارائه نکرد. در تحولی دیگر، آمریکا و اوکراین در حال مذاکره در مورد توافقی در زمینه منابع طبیعی هستند، اما خواستههای آمریکا در حال افزایش است. در این میان، توجه آمریکا به یک خط لوله گاز جلب شده است. یک اقتصاددان اوکراینی از 'آزار و اذیت' در این رابطه سخن میگوید. این رویدادها نشاندهنده پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی و تنشهای موجود در زمینه انرژی در اروپا و روابط بین کشورهای درگیر در این مناقشه است. همچنین، این وقایع نشاندهنده اهمیت امنیت انرژی و تلاشهای کشورها برای حفظ منافع خود در این زمینه است. همچنین، ادعاهای متقابل در مورد خرابکاری و دخالت در خطوط لوله، فضای بیاعتمادی را تشدید میکند و باعث میشود تا بررسی دقیق و شفاف این رویدادها بیش از پیش ضروری شود. این وضعیت همچنین نشاندهنده تأثیر جنگ اوکراین بر زیرساختهای انرژی در اروپا و نیاز به پاسخهای هماهنگ و بینالمللی برای مقابله با تهدیدات احتمالی است
