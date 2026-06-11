اسرائیل با متهم کردن حزبالله به خدمت در منافع ایران و به خطر انداختن رفاه مردم لبنان، خواستار رهایی این کشور از نفوذ گروههای نیابتی شد.
وزارت امور خارجه اسرائیل در اقدامی جدید و با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی در منطقه، از طریق حساب کاربری فارسیزبان خود در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی صریح و تند را خطاب به مردم لبنان منتشر کرد.
در این پیام، اسرائیل مدعی شد که کشور لبنان در حال حاضر توسط حزبالله و جمهوری اسلامی ایران به صورت عملی گروگان گرفته شده است. به باور مقامات اسرائیلی، حزبالله به جای آنکه به عنوان یک نیروی دفاعی برای مردم لبنان عمل کند، صرفاً در خدمت منافع استراتژیک و سیاسی تهران است و اهداف خود را بر سرنوشت و آینده این کشور تحمیل کرده است.
این پیام با تاکید بر این نکته که حزبالله تنها تهدیدی برای امنیت اسرائیل نیست، بلکه عاملی اصلی در بیثباتی داخلی، نابودی رفاه اجتماعی و به خطر انداختن ایمنی شهروندان لبنانی است، سعی داشت شکافی میان مردم لبنان و این سازمان ایجاد کند. در این راستا، اسرائیل مردم لبنان را فراخواند تا برای دستیابی به کشوری شکوفا، آزاد و به دور از سلطه و جنگال حزبالله تلاش کنند تا بتوانند سرنوشت خود را به دست گیرند و از زنجیرهای وابستگی به نیروهای خارجی رها شوند.
این پیام با انتشار تصویری نمادین همراه بود که در آن یک شهروند لبنانی در حال گسستن زنجیرهایی بود که نامهای ایران و حزبالله بر روی آنها نقش بسته بود، که نشاندهنده تلاش دیپلماتیک اسرائیل برای به تصویر کشیدن حزبالله به عنوان یک نیروی اشغالگر داخلی است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که منطقه خاورمیانه شاهد تشدید بیسابقهای از تنشهای نظامی میان اسرائیل و محورهای متحد ایران است.
در روزهای اخیر، حملات گسترده راکتی و موشکی حزبالله به شهرکهای شمال اسرائیل منجر به جابجایی هزاران نفر از ساکنان این مناطق شد. در پاسخ به این اقدامات، نیروی هوایی اسرائیل حملات دقیقی را علیه اهداف استراتژیک در ضاحیه بیروت انجام داد که منجر به تخریب مراکز فرماندهی و کنترل این گروه شد.
با این حال، تنشها به همینجا ختم نشد و جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از حزبالله، موجی از جدیدترین موشکهای بالستیک خود را به سمت خاک اسرائیل روانه کرد. اگرچه سیستمهای پدافندی پیشرفته اسرائیل موفق شدند بخش بزرگی از این موشکها را در آسمان رهگیری و منهدم کنند، اما سقوط یکی از این موشکها در کرانه باختری رود اردن، نگرانیها را در مورد دقت و دامنه حملات افزایش داد.
در واکنش به این حملات، ارتش اسرائیل عملیاتهای تلافیجویانهای را آغاز کرد و دهها هدف نظامی و حساس را در نقاط مختلف خاک ایران، از جمله در تهران، اصفهان، نجفآباد، ماهشهر، تبریز و کرمانشاه هدف قرار داد. این زنجیره از حملات و ضدحملات نشاندهنده تغییر در قواعد درگیری در منطقه است، جایی که درگیریهای نیابتی اکنون به تقابلهای مستقیم میان تهران و تلآویو تبدیل شده است.
از منظر تاریخی و حقوقی، حزبالله لبنان که در سال ۱۳۶۱ با حمایت و سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاسیس شد، در طول دهههای گذشته به یکی از قدرتمندترین بازیگران سیاسی و نظامی در لبنان تبدیل شده است. با این حال، این قدرتطلبی با مخالفتهای گسترده بینالمللی روبرو شده است. تاکنون کشورهای متعددی از جمله ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، آلمان، صربستان، لیتوانی، استونی، لتونی و استرالیا، کلیت این سازمان را به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کردهاند.
نکته حائز اهمیت در این شناسایی این است که این کشورها تفاوتی میان شاخه سیاسی و شاخه نظامی حزبالله قائل نمیشوند و هر دو بخش را به عنوان یک واحد تروریستی میشناسند. این رویکرد باعث شده است تا هرگونه تعامل با این گروه در سطح بینالمللی با محدودیتهای شدید مواجه شود.
در همین حال، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که برای وارد کردن ضربات سنگینتر و موثرتر به زیرساختهای جمهوری اسلامی آماده است تا مانع از تقویت بیشتر گروههای نیابتی خود در منطقه شود. از سوی دیگر، سفیر اسرائیل در آمریکا با بیان این دیدگاه که دولت بیروت نیز در مورد نفوذ مضر ایران با اسرائیل همنظر است، تلاش میکند تا این روایت را تقویت کند که دولت رسمی لبنان تمایلی به سیاستهای حزبالله ندارد و مردم این کشور خواهان جدایی از محور ایران هستند تا بتوانند به ثبات سیاسی و اقتصادی دست یابند
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