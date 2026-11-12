وزیر کشور بلژیک شواهدی از دخالت جمهوری اسلامی در حملات سایبری اعلام کرد. فرانسه نیز سپاه پاسداران را مسئول حمله به سیستم‌های برودتی می‌داند. تهران این اتهامات را رد کرد.

برنار کنتن ، وزیر کشور بلژیک ، در تاریخ پنج‌شنبه ۲۱ آبان ماه اعلام کرد که نهادهای امنیتی این کشور به شواهدی دست یافته‌اند که احتمال دخالت گروه‌های هکری وابسته به جمهوری اسلامی را در حملات سایبری اخیر به سامانه‌های برودتی فروشگاه‌های این کشور تقویت می‌کند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری بلگا بیان داشت که نشانه‌های شناسایی‌شده، ارتباط حملات اخیر را با عوامل شناخته‌شده جمهوری اسلامی نشان می‌دهد و دادستانی فدرال در حال بررسی دقیق‌تر این مدارک است.

جزئیات فنی حملات و خسارات مالی سنگین

حملات سایبری در اوایل نوامبر میلادی (مصادف با اوایل آبان) به سامانه‌های سرمایشی شماری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بلژیک از جمله دلهایز و کولرویت انجام شد. هکرها با دسترسی از راه دور، تنظیمات یخ‌زدایی تجهیزات را تغییر دادند که منجر به افزایش ناگهانی دمای یخچال‌ها و فریزرها شد. این اقدام باعث شد فروشگاه‌های آسیب‌دیده مجبور به دور ریختن مقادیر زیادی مواد غذایی فاسدشدنی شوند و خسارت برخی واحدهای تجاری به ده‌ها هزار یورو برسد.

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در فرانسه نیز مقام‌ها در تاریخ دوشنبه ۱۸ آبان ماه سپاه پاسداران را مسئول حملات گسترده سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های این کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ اکتبر معرفی کردند. بر اساس گزارش رسمی مرکز هماهنگی بحران‌های سایبری فرانسه، این حملات حدود ۷۰۰ مرکز تجاری و تولید مواد غذایی را هدف قرار داد. هکرها با تغییر دما تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد، علاوه بر فساد گسترده مواد غذایی، باعث ایجاد دست‌کم ۱۵ مورد آتش‌سوزی شدند و فروشگاه‌های کارفور و لوکلر نیز از جمله مراکز آسیب‌دیده بودند.

موقعیت‌گیری دیپلماتیک و واکنش‌های حقوقی

برنار کنتن تاکید کرد که بلژیک باید از درخواست فرانسه برای اعمال تحریم‌های اروپایی حمایت کند، زیرا جمهوری اسلامی قبلاً به فرانسه حمله کرده و ممکن است در حملات به بلژیک نیز دست داشته باشد. او افزود دولت تمام امکانات لازم را برای شناسایی عوامل و ارزیابی تهدید به کار گرفته است. کنتن صراحتاً بر لزوم هماهنگی اروپایی‌ها در پاسخ به این تهدیدات تأکید کرد و خواستار اقدامات مشترک علیه عوامل این حملات شد.

در واکنشی جداگانه، ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک، اظهار داشت که هنوز شواهد قطعی برای نسبت دادن رسمی حملات به جمهوری اسلامی وجود ندارد و تحقیقات دادستانی فدرال در جریان است. پروو تأکید کرد که اعلام رسمی مسئولیت یک دولت خارجی در حملات سایبری از اختیارات وزارت امور خارجه است و نباید پیش از تکمیل تحقیقات قضایی درباره نتیجه آن قضاوت کرد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده احتیاط حقوقی بلژیک در مقایسه با اتهامات صریح‌تر فرانسه است.

شناسایی هویت هکرها و واکنش تهران

در گزارش مشترک پنج نهاد اطلاعاتی و امنیت سایبری فرانسه، واحد موسوم به "شهید کاوه" وابسته به مرکز الکترونیک و سایبری سپاه پاسداران به عنوان عامل اصلی حملات ماه اکتبر معرفی شده است. مقام‌های فرانسوی به استفاده از زبان فارسی در زیرساخت حمله و ارتباط تجهیزات با عملیات‌های پیشین این گروه استناد کردند. دادستانی پاریس همچنین خواستار صدور حکم بازداشت بین‌المللی برای حمیدرضا لشگریان و دو مسئول دیگر واحد شهید کاوه شد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه با انتشار بیانیه‌ای اتهامات فرانسه را بی‌اساس و مغرضانه خواند و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دولت فرانسه که قادر به مدیریت یخچال‌های خود نیست، می‌کوشد مسئولیت مشکلات داخلی‌اش را متوجه دیگران کند. او تلاش پاریس را برای تخریب روابط ایران با سایر کشورها توصیف کرد و این اتهامات را بی‌پایه دانست.

پیامدهای منطقه‌ای و پیگیری‌های قضایی در اروپا

موج دوم حملات در دوم نوامبر علاوه بر بلژیک، فروشگاه‌هایی در لوکزامبورگ، سوئد و چند کشور دیگر اروپایی را تحت تأثیر قرار داد. به گزارش رویترز، بیش از ۱۰۰ مرکز تجاری و موسسه در این حملات آسیب دیدند و سامانه‌های سرمایشی مراکز نگهداری خون در فرانسه نیز هدف قرار گرفتند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که پس از رایزنی با کشورهای عضو، پاسخ هماهنگی به این حملات را بررسی خواهد کرد.

در پیوستگی با تحولات سایبری، پرونده‌ای قضایی در بریتانیا نیز به موضوع سپاه پاسداران مرتبط شد. اوانز، هماهنگ‌کننده ارشد پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، اشاره کرد که تحقیقات گسترده‌تری درباره افراد سطوح بالاتر زنجیره این عملیات‌ها در جریان است. در حالی که دادگاه وولیچ در تاریخ پنج‌شنبه ۲۱ آبان مصطفی سپه‌وند و فرهاد جوادی‌منش را به اتهام کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی مجرم شناخت، تحقیقات حقوقی و امنیتی در سراسر اروپا همچنان برای شناسایی دقیق ابعاد این حملات ادامه دارد.