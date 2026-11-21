چاک شومر با استناد به گزارش‌های کنگره، فروش ۹۰۰ هزار تراشه پیشرفته هوش مصنوعی آمریکا به چین را به فروش امنیت ملی توسط دولت ترامپ متهم کرد.

چاک شومر ، سناتور ارشد حزب دموکرات در سنا، در اقدامی تهاجمی دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا را به خیانت به منافع ملی متهم کرد. وی در سخنرانی خود در مجلس سنا اعلام کرد که صدور مجوزهای صادراتی انبوه تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی به شرکت‌های چینی، مستقیماً امنیت ملی آمریکا را در خطر جدی قرار داده است. این اتهامات سنگین با استناد به داده‌های رسمی و گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای نظارتی کنگره مطرح شده است.

جزئیات فروش تراشه‌های هوش مصنوعی به چین

شومر در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به آمارهای شگفت‌انگیز، تصریح کرد که دولت ایالات متحده در بازه زمانی شش ماهه پس از کاهش محدودیت‌های صادراتی، مجوز خروج نزدیک به ۹۰۰ هزار تراشه پیشرفته هوش مصنوعی را به شرکت‌های مستقر در چین صادر کرده است. این رقم بالا نشان‌دهنده حجم عظیم فناوری است که بدون نظارت کافی به دست رقبا رسیده است. وی همچنین مدعی شد که وزارت بازرگانی آمریکا فروش ده‌ها هزار تراشه ساخت شرکت انویدیا را به یک شرکت وابسته به مأموریت اطلاعاتی چین تأیید کرده است.

Also read «نشد» که کلاه را از شکم اسب آبی بیرون بیاوریم؛ فیونا مرد

نقش وزیر بازرگانی و اتهامات فساد

سناتور شومر در ادامه سخنرانی خود، مستقیماً هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا را نیز در این ماجرا مقصر دانست. وی با ادعای اینکه هم دونالد ترامپ و هم هاوارد لوتنیک از ارتباط‌های مشکوک این فرد با فعالیت‌های جاسوسی در چین آگاهی کامل داشته‌اند، گفت که آن‌ها برای کسب سود سریع و شخصی به نفع خود و دوستان میلیاردرشان، امنیت ملی آمریکا را به حراج گذاشته‌اند. این اتهامات نشان می‌دهد که تنش‌های داخلی در مورد سیاست‌های تجاری با چین به اوج خود رسیده است.

واکنش‌های کنگره و طرح‌های نظارتی جدید

در پاسخ به این نگرانی‌ها، شومر از اعضای کنگره خواست که نسبت به تصویب سه طرح قانونی جدید برای تشدید نظارت بر صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی اقدام کنند. از سوی دیگر، اندرو گاربارینو، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا و جان مولنار، رئیس کمیته ویژه چین، گزارشی جامع شامل ۱۲ پیشنهاد سیاستی برای کاهش وابستگی استراتژیک آمریکا به فناوری هوش مصنوعی چین منتشر کردند. این گزارش راهکارهای سخت‌گیرانه‌تری را پیشنهاد می‌دهد.

پیشنهادهای کلیدی برای مقابله با تهدیدات

در گزارش مشترک گاربارینو و مولنار، دو پیشنهاد کلیدی برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتی آمریکا مطرح شده است. اولین پیشنهاد شامل ممنوعیت کامل استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی چینی در سامانه‌های دولتی و زیرساخت‌های حساس ایالات متحده است. پیشنهاد دوم نیز پیش‌بینی می‌کند که خرید این مدل‌های ممنوعه نباید با کمک‌هزینه‌های فدرال برای امنیت سایبری تأمین مالی شود تا انگیزه‌های مالی برای استفاده از فناوری‌های رقیب از بین برود.

تاییدیه رسمی کنگره درباره آمار صادراتی

ادعاهای مطرح شده توسط چاک شومر، پیش‌تر توسط کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. این کمیته اعلام کرده بود که وزارت بازرگانی این کشور از دسامبر سال ۲۰۲۵ تا مه سال ۲۰۲۶ مجوز صادرات ۸۷۹ هزار تراشه پیشرفته از شرکت‌های انویدیا و AMD را صادر کرده است. این رقم با آمار شش ماهه شومر همخوانی دارد و نگرانی‌های جدی درباره سرعت انتقال فناوری به چین را تقویت می‌کند.