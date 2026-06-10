اتهام ایران به آمریکا در مورد تخریب زیرساخت آب در سیریک

سخنگوی وزارت خارجه ایران ارتش آمریکا را به هدف قرار دادن عمدی مخازن آب غیرنظامی در شهرستان سیریک متهم کرد و آن را جنایت جنگی خواند.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بیانیهای اعلام کرد که ارتش ایالات متحده به عنوان بخشی از تجاوز نظامی علیه ایران زیرساختهای حیاتی آب غیرنظامی در منطقه سیریک استان هرمزگان را به صورت عمدی هدف قرار داده است.

بر اساس این بیانیه دو مخزن ذخیره آب با ظرفیت ترکیبی 2500 متر مکعب به طور کامل تخریب شدهاند. بقایی تأکید کرد که این اقدام برای قطع آب شرب غیرنظامیان انجام شده و نمیتوان آن را خسارت جانبی تلقی کرد. وی این اقدام را یک جنایت جنگی حساب شده و نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بینالمللی دانست.

به گفته وی هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی به ویژه منابع آب در مناطق مسکونی بر اساس کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی ممنوع است. این اقدام نه تنها موجب محرومیت ساکنان منطقه از آب آشامیدنی شده بلکه پیامدهای بهداشتی و انسانی گستردهای به دنبال دارد. سخنگو از سازمانهای بینالمللی درخواست کرد که نسبت به این جنایت واکنش نشان دهند. منطقه سیریک یکی از مناطق کمبرخوردار استان هرمزگان است که مردم آن عمدتاً به کشاورزی و ماهیگیری اشتغال دارند.

تخریب مخازن آب در شرایطی که منطقه با خشکسالی و کمبود آب مواجه است فاجعهای انسانی محسوب میشود. کارشناسان حقوق بینالملل تأکید کردهاند که حمله به تأسیسات زیربنایی غیرنظامی از جمله منابع آب در صورت عمدی بودن میتواند مصداق جنایت جنگی باشد و عاملان آن باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری تاکنون واکنش رسمی به این حادثه نشان ندادهاند.

بقایی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر تمرکز ایران بر خاتمه جنگ و پایان یافتن تعرضات دریایی آمریکا و آزادسازی اموال بلوکه شده تأکید کرد. همزمان مقامات آمریکایی از جمله کاتز اظهار داشتهاند که نبرد علیه ایران هنوز تمام نشده است. گروه حنظله نیز به تفنگداران آمریکایی هشدار داده است. این تحولات در حالی رخ میدهد که قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی تحت تأثیر تنشهای سیاسی نوسان داشته است.

شایان ذکر است شهرستان سیریک در فاصله حدود 170 کیلومتری شرق بندرعباس واقع شده و جمعیتی بالغ بر 50 هزار نفر دارد. تخریب مخازن آب در این منطقه میتواند منجر به بحران انسانی جدی شده و هزاران نفر را با خطر کمآبی مواجه کند. جامعه بینالمللی باید نسبت به اینگونه حملات سکوت نکند و ایران حق خود را برای پاسخ قانونی و اقدام متقابل محفوظ میداند.

وزارت خارجه ایران همچنین اعلام کرده است که شکایتی را در این زمینه به مراجع بینالمللی تسلیم خواهد کرد





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