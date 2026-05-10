اتهام حمله به اهداف دیگر در جنگ با ایران

ترامپ با بیان این که جنگ علیه جمهوری اسلامی تمام نشده، افزود که آنها از نظر نظامی شکست خوردهاند و ممکن است به اهداف دیگری حمله کنند.
ترامپ درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی : اهداف دیگری داریم که ممکن است به آنها حمله کنیم
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، در پاسخ به این که آیا جنگ علیه جمهوری اسلامی تمام شده، گفت: ‘نه، من این را نگفتم. من گفتم آنها شکست خوردهاند، اما این به معنای پایان کارشان نیست. ’ ترامپ افزود: ‘ما میتوانیم دو هفته دیگر هم وارد عمل شویم و هر هدفی را بزنیم. اهداف مشخصی داشتیم و احتمالا ۷۰ درصد آنها را زدهایم، اما اهداف دیگری هم داریم که ممکن است به آنها حمله کنیم.
’ رییسجمهور آمریکا تاکید کرد: ‘اما حتی اگر این کار را هم نکنیم، سالهای زیادی طول میکشد تا آنها دوباره بازسازی کنند. ’در میانه آتشبس شکننده میان آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد که جنگ علیه جمهوری اسلامی ‘تمام نشده است’
