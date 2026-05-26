اتحادیه اروپا با تخصیص ۷٫۴ میلیون یورو، به تسریع توسعه واکسن بوندیبوگیو میپردازد، در حالی که ۱۰۰ تن کمک بشردوستانه یونیسف برای عفونت در جمهوری دموکراتیک کنگو ارسال شد؛ این اقدام بههمراهی عیارهای طبی، تجهیزات ایمنی و تأمین منابع اولین یادگیری لازم برای مقابله با تپشهای بعدی بیماری
در حال حاضر هیچ واکسن یا درمانی برای ویروس بوندیبوگیو وجود ندارد. با این حال، اتحادیه اروپا برای توسعه برنامه تحقیق و توسعه با سازمان جهانی بهداشت برای تسریع کارآزماییهای بالینی، ۷٫۴ میلیون یورو تأمین کرد.
این سرمایهگذاری در حالی انجام میشود که ویروس بوندیبوگیو، که علت شیوع بلیط ابولا در چندین کشور آفریقای مرکزی است، در حال گسترش و کشتهگونه در میان جامعه جهانی میافزاید. پژوهشی که توسط صنایع داروسازی صورت میگیرد تا منابع علمی مناسبی برای یافتن واکسن یا داروی مؤثر در دسترس قرار گیرد، همچنان در مرحله ابتدایی خود باقی مانده است. همچنین هیدروژنی که در ابتدا در آزمایشگاههای کوچک تشکیل شده بود، اکنون در آزمایشگاههای چندین کشور اروپایی در حال آزمایش میباشد.
احمقها و عدم تطابق، نقش کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کمکهای بشردوستانه برای مقابله با شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو، اما همکاریهای جزئیتر، در قالب بندر، داوطلبان، و سازمانهای بشردوستانه به کمکها ادامه داده است. اتحادیه اروپا و یونیسف، ۱۰۰ تن مواد و تسهیلات بشردوستانه، شامل داروهای ضروری، اقلام پیشگیری و کنترل عفونت، تجهیزات حفاظت فردی، تدارکات درمان وبا و مالاریا، چادرهای با کارایی بالا، و تجهیزات مرتبط را در استان ایتوری در جمهوری دموکراتیک کنگو ارسال کردهاند.
این اقدامات، بهویژه در مقابل امکانات پزشکی و تجهیزات ارتباطی محدود، تأثیر فراوانی بر نظامی، فرهنگی، و اقتصادی جامعه دارند. یونسف گفته است این محموله هماکنون در مسیر رفتن برای لیژ در بلژیک قرار دارد؛ و دقیقا این کمکها، حدود ۱۰۰ هزار نفر از عابران در اداره در سالهای روزهای گذشته را تحت پوشش قرار میدهد.
به گفته کمیسار اتحادیه اروپا در امور آمادگی و مدیریت بحران، هادجا لحبیب، این کمک نیز به پنج میلیون نفر وابسته به کمکهای بشردوستانه، با توجه به اینکه یک میلیون نفر از آنها آوارهاند، در ۶۰ اردوگاه پراکنده، کمکهای لازم را برآنند. سازمان جهانی بهداشت، در تاریخ ۱۷ مه، آخرین شیوع بلیط ابولا بوندیبوگیو را، وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با اهمیت بینالمللی ارزیابی کرده و انتقال آن اینچنین اعلام کرده است که این پوشش گسترده از واکنشهای الکترونی و فیزیکی، املی خصیّات انسانی برای تداوم حیاتی رنگآمیزی امکانپذیر است.
