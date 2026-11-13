اتفاق نظر کارشناسان برای افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی اروپا

بر اساس نظرسنجی رویترز، تمامی ۷۱ اقتصاددان مورد بررسی افزایش نرخ سپرده بانکی را تا ۲.۷۵ درصد پیش‌بینی می‌کنند که این تصمیم تاثیر مستقیمی بر تورم و رشد اقتصادی منطقه یورو خواهد داشت.

تطابق کامل میان پیش‌بینی‌های اقتصادی برای سیاست‌های پولی آینده در قاره آبا نمایانگر یک اجماع نادر در تحلیل‌های کلان است. بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از سوی نظرسنجی رویترز که طی روزهای ۱۰ تا ۱۲ نوامبر بین ۷۱ اقتصاددان برجسته و فعال در حوزه‌های مالی و پولی انجام شده است، هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی شک یا تردیدی نسبت به حرکت آتی سیاست‌گذار پولی اصلی اروپا ندارند.

افزایش قطعی نرخ بهره در نشست دسامبر

همه ۷۱ اقتصاددان شرکت‌کننده در این مطالعه انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا در نشست تعیین نرخ بهره خود که در ماه دسامبر برگزار خواهد شد، نرخ سپرده بانکی را دقیقاً به میزان ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد. این افزایش نرخ منجر می‌شود تا نرخ سپرده بانکی از سطح فعلی خود خارج شده و به رقم نهایی ۲.۷۵ درصد برسد. این اقدام به عنوان سومین مرحله از یک سیاست انقباضی هدفمند در سال جاری میلادی تلقی می‌شود که تداوم تلاش‌های پیشین بانک مرکزی اروپا برای کنترل وضعیت قیمت‌ها در منطقه یورو است.

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شواهد تورمی و نگرانی از هزینه‌های انرژی

پشت این اجماع گسترده، داده‌های تازه‌ای از وضعیت واقعی اقتصاد منطقه یورو نهفته است که نگرانی‌ها را تقویت می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم در منطقه یورو در ماه اکتبر به ۴ درصد رسید. این رقم دقیقاً دو برابر هدف تعیین‌شده ۲ درصدی است که بانک مرکزی اروپا در سال‌های گذشته خود را متعهد به رسیدن به آن دانسته است. این سطح از تورم، بالاترین نرخ ثبت‌شده در طول سه سال گذشته محسوب می‌شود و الگوی صعودی آن توجه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است.

یکی از دلایل اصلی و ملموس برای این جهش قیمتی، افزایش قابل‌توجه هزینه‌های انرژی در بازارهای جهانی و داخلی است. کارشناسان هشدار می‌دهند که احتمال انتقال این فشارهای وارد شده از بخش انرژی به سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد وجود دارد. اگرچه قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته است، اما این موضوع لزوماً به معنای پایان خطر تورمی تلقی نمی‌شود. دلیل اصلی این هشدار، پایین بودن سطح ذخایر گاز طبیعی در منطقه یورو پیش از آغاز فصل سرد زمستان است که می‌تواند با سرد شدن هوا منجر به افزایش دوباره قیمت انرژی و در نتیجه شتاب‌بخشی به تورم شود.

تقسیم‌بندی نظرات در مورد تداوم سیاست‌های انقباضی

اگرچه در مورد اقدام دسامبر اتفاق نظر وجود دارد، اما چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی میان کارشناسان به دو گروه تقسیم شده است. نتایج نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که ۴۶ نفر از ۷۱ اقتصاددان معتقدند که نرخ سپرده بانکی در دسامبر به اوج ۲.۷۵ درصدی خواهد رسید و پس از آن، بانک مرکزی اروپا دیگر افزایشی را در نرخ بهره مشاهده نخواهد کرد و سیاست‌ها ثابت می‌ماند.

با این حال، ۲۵ اقتصاددان دیگر احتمال می‌دهند که این رکود تورمی زودتر از موعد پایان نپذیرد و بانک مرکزی اروپا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ نیز یک مرحله دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. این گروه بر این باورند که فشارهای تورمی ریشه‌های عمیق‌تری در اقتصاد دارند که نیازمند اقدامات سخت‌گیرانه‌تر و طولانی‌مدت‌تری است.

تاثیرات اقتصادی و چشم‌انداز رشد در سال‌های آتی

همزمان با بازبینی سیاست‌های پولی، اقتصاددانان پیش‌بینی‌های خود را نسبت به میزان تورم نیز اصلاح کرده‌اند. برآورد جدید نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم در منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۸ درصد خواهد رسید. در بخش تورم هسته که کالاها و خدمات اساسی را شامل می‌شود، انتظار می‌رود این شاخص از میانگین ۲.۶ درصدی در سه‌ماهه چهارم سال جاری به ۲.۸ درصد در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ افزایش یابد.

از سوی دیگر، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی منطقه یورو اندکی بهبود یافته است. بر اساس این نظرسنجی، رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۳ درصد برآورد شده است که نسبت به پیش‌بینی‌های ماه گذشته که به ترتیب یک و ۱.۲ درصد بود، نشان‌دهنده یک رشد مثبت جزئی است. با این حال، افزایش نرخ بهره با گران‌تر کردن هزینه دریافت تسهیلات، می‌تواند تقاضای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را محدود کند.

این چالش برای بانک مرکزی اروپا ایجاد توازن میان مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی پیچیده‌تر شده است. افزایش هزینه‌های انرژی و ماندگاری تورم بالاتر از هدف تعیین‌شده، سیاست پولی اروپا را همچنان در مسیر انقباضی نگه داشته است. تصمیم نهایی که در ماه دسامبر اتخاذ خواهد شد، می‌تواند تاثیرات مستقیمی بر بازار ارز، اوراق قرضه و هزینه تأمین مالی در اقتصادهای اروپایی داشته باشد و آینده مالی خانوارها و شرکت‌ها را در سال‌های آینده شکل دهد.