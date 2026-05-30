سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که از یک ماه آینده پزشکان هنگام نسخه‌نویسی به اطلاعات کمبودهای دارویی دسترسی خواهند داشت. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کشور با بحران جدی کمبود دارو مواجه است و مسئولان از مشکلات ارزی و نقدینگی به عنوان عوامل اصلی یاد می‌کنند.

سازمان غذا و دارو ی جمهوری اسلامی ایران اخیراً از اتصال سامانه نسخه‌نویسی به اطلاعات کمبودهای دارویی خبر داده است. بر اساس اعلام اکبر عبداللهی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل این سازمان، از یک ماه آینده پزشکان هنگام تجویز دارو به صورت برخط از موجودی و کمبودهای دارویی مطلع خواهند شد.

همزمان سامانه کارنامه پزشک نیز بار مالی نسخه‌های تجویزی را به صورت لحظه‌ای نشان خواهد داد. این تصمیم در شرایطی اعلام می‌شود که کشور با بحران عمیق کمبود دارو دست و پنجه نرم می‌کند و گزارش‌های متعددی از سهمیه‌بندی اقلام حیاتی مانند سرم و آنتی‌بیوتیک منتشر شده است. در نگاه اول این اقدام می‌تواند گامی به سوی شفاف‌سازی و مدیریت مصرف تلقی شود، اما با توجه به ریشه‌های بحران دارو، رویکردی جایگزین برای رفع مشکلات بنیادین به نظر می‌رسد.

ریشه‌های بحران دارو در ایران عمدتاً به مشکلات ارزی، نقدینگی و تأمین مواد اولیه بازمی‌گردد. مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در اردیبهشت ۱۴۰۵ بخش عمده کمبودها را ناشی از اختلال در انتقال ارز، تأخیر در اصلاح قیمت‌ها و مشکلات نقدینگی شرکت‌های دارویی دانست و از افزایش قیمت ۱۰۹۶ قلم دارو خبر داد. پیش از آن نیز پیرصالحی از قفل شدن برخی مواد اولیه در گمرکات کشورهای همسایه پس از جنگ سخن گفته بود.

فرهاد حبیبی، جانشین رئیس سازمان، کمبود نقدینگی را نخستین چالش تولید دانست و وحید محلاتی، دبیر انجمن صنعت پخش دارو، عدم تخصیص ارز دارو در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را از عوامل بحران برشمرد. این اظهارات نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در مدیریت مصرف، بلکه در زنجیره تأمین و سیاست‌های ارزی است. در چنین فضایی، اتصال نسخه‌نویسی به سامانه کمبودها بیش از آنکه نشانه حل بحران باشد، نشانه رسمی شدن مدیریت کمبود است.

این اقدام عملاً هزینه ناکارآمدی‌های ارزی، بیمه‌ای و تأمین دارو را از دولت به پزشک، داروخانه و در نهایت به بیمار منتقل می‌کند. پزشک دیگر صرفاً بر اساس نیاز درمانی تجویز نمی‌کند، بلکه باید موجودی بازار و هزینه نسخه را نیز در نظر بگیرد. این رویکرد ممکن است در کوتاه‌مدت فشار بر سیستم تقاضا را کاهش دهد، اما نمی‌تواند جایگزین تأمین پایدار دارو و حل مشکلات بنیادین شود. پیامدهای این سیاست برای بیماران و کادر درمان قابل توجه است.

از یک سو بیمارانی که به داروهای حیاتی نیاز دارند ممکن است با تجویز داروهای جایگزین یا محدودیت‌های بیشتر مواجه شوند. از سوی دیگر پزشکان که پیش از این بار سنگین تصمیم‌گیری در مورد درمان را بر دوش داشتند، اکنون باید ملاحظات اقتصادی و تأمینی را نیز به معادلات خود اضافه کنند. این امر می‌تواند منجر به افزایش خطاهای پزشکی، نارضایتی بیماران و کاهش اعتماد به نظام سلامت شود.

همچنین داروخانه‌ها که در خط مقدم توزیع دارو قرار دارند، با فشار مضاعفی برای توجیه کمبودها و پاسخگویی به بیماران مواجه خواهند شد. در نهایت، این اقدام یادآور راهکاری است که در آن دولت به جای حل ریشه‌های بحران، به ابزارهای نظارتی و کنترلی روی می‌آورد. بدون تخصیص پایدار ارز، اصلاح قیمت‌ها و رفع موانع تولید، چنین طرح‌هایی تنها می‌توانند به صورت موقت عوارض بحران را کاهش دهند.

نظام سلامت ایران نیازمند رویکردی جامع است که هم تأمین دارو را تضمین کند و هم از طریق شفافیت و مدیریت هوشمند، مصرف را بهینه سازد. اتصال نسخه‌نویسی به سامانه کمبودها می‌تواند بخشی از این راهکار باشد، اما به شرط آنکه با سیاست‌های حمایتی و رفع موانع ساختاری همراه شود





