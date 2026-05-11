معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از اتصال دستگاه سنجش ذرات معلق عسلویه به سامانه ملی پایش هوای کشور خبر داد و گفت: این دادهها نقش مهمی در حفظ سلامت مردم دارند. آلودگی هوا در زمان حاضر نه تنها به عنوان یک موضوع زیستمحیطی، بلکه به عنوان دومین عامل خطر پس از فشارخون بالا، بیشترین بار بیماریها را به خود اختصاص داده است. کیفیت پایین هوا که بیشتر به دلیل وجود ذرات معلق است، میتواند چشمها، بینی و گلو را تحریک کرده و باعث تنگی نفس، تشدید آسم و سایر بیماریهای تنفسی شود. همچنین بر سیستم قلبی عروقی نیز تأثیر میگذارد.
دستگاه سنجش ذرات معلق شهرستان عسلویه با هدف پایش شاخصهای آلودگی هوا و تحلیل دادههای آن، به سامانه ملی پایش هوای کشور متصل شده است و دادههای معتبر آن هماکنون ثبت میشود. ارتقا و اتصال این دستگاه به شبکه ملی پایش، با هدف اندازهگیری روزانه ذرات معلق برای دستیابی به دادههای معتبر، میتواند نقش مهمی در حفظ سلامت مردم و پیشگیری از آسیبهای گردوغبار بر سلامت، به ویژه در مناطق تحت تأثیر داشته باشد.
پارسال دستگاه سنجش ذرات معلق شهر بوشهر نیز به صورت رسمی به سامانه پایش متصل شد و هماکنون دادههای معتبر آن دستگاه در سامانه ملی ثبت میشود
