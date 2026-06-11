اتصال مستقیم ماهواره به موبایل؛ امید یا سراب برای عبور از دیوار دیجیتال ایران؟

فناوری Direct-to-Cell امکان اتصال گوشیهای معمولی به ماهواره را فراهم میکند، اما ظرفیت محدود و آسیبپذیری در برابر اختلال و ردیابی، آن را به راهحلی اضطراری و نه جایگزین اینترنت تبدیل کرده است.
فناوری اتصال مستقیم ماهواره به موبایل (Direct-to-Cell) یا D2C، که امکان برقراری ارتباط تلفنهای همراه معمولی با ماهوارهها را بدون نیاز به تجهیزات اضافی فراهم میکند، در ماههای اخیر به یکی از امیدهای اصلی شهروندان ایرانی برای دور زدن سانسور اینترنت تبدیل شده است.
اما این فناوری در شکل فعلی خود، نه یک راهحل جادویی، بلکه ابزاری با کاربرد محدود و آسیبپذیریهای جدی است. بیش از صد روز از قطع گسترده اینترنت در ایران میگذرد و حکومت با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، دروازههای متمرکز و سامانههای احراز هویت، کنترل شدیدی بر دسترسی به فضای مجازی اعمال کرده است. در این شرایط، هرگونه راهی برای اتصال بیواسطه به اینترنت جهانی، امید تازهای به شمار میرود.
Direct-to-Cell به دلیل عدم نیاز به دیش یا ترمینال مخصوص، میتواند عملیات مخفی کردن تجهیزات را حذف کند. اما پرسش اساسی این است که آیا این فناوری میتواند در مقیاس ایران، که میلیونها کاربر به طور همزمان به اینترنت نیاز دارند، کارآمد باشد؟ نسخههای فعلی D2C عمدتاً به عنوان مکمل شبکههای موبایل زمینی طراحی شدهاند و نه جایگزین آنها. ماهوارهها در این سیستم، مانند دکلهای فضایی عمل میکنند که نقاط کور شبکههای موجود را پوشش میدهند.
برای مثال، استارلینک با همکاری اپراتورهایی مانند T-Mobile و Kyivstar این سرویس را ارائه میدهد. اما ظرفیت این شبکه بسیار محدود است. در آزمایشها، پهنای باند هر اتصال به ۱۴ مگابیت بر ثانیه رسیده، اما این رقم باید میان همه کاربران حاضر در منطقه تحت پوشش تقسیم شود.
در شهر بزرگی مانند تهران، اگر تنها یک درصد ساکنان بخواهند با سرعت ۱ مگابیت بر ثانیه متصل شوند، به ظرفیتی معادل ۹۹ گیگابیت بر ثانیه نیاز است که فراتر از توان فعلی این سامانههاست. بنابراین، D2C نمیتواند نیاز ارتباطی انبوه در شهرها را برآورده کند و بیشتر برای مناطق دورافتاده یا شرایط اضطراری مناسب است. علاوه بر محدودیت ظرفیت، دو مانع دیگر نیز وجود دارد: اختلال رادیویی و شناسایی کاربران.
حکومت ایران میتواند با ایجاد پارازیت روی فرکانسهای مورد استفاده D2C، این اتصال را مختل کند. همچنین، سامانههایی مانند رجیستری دستگاهها و همتا این امکان را دارند که کاربران فعال را از طریق شناسایی دستگاه یا سیمکارت ردیابی کنند. حتی اگر کاربر از سیمکارت خارجی استفاده کند، احتمال شناسایی از طریق آنتنهای ایستگاههای مبنا یا تحلیل ترافیک وجود دارد. بنابراین، Direct-to-Cell در شرایط کنونی نمیتواند یک راهحل پایدار و فراگیر برای دور زدن سانسور اینترنت ایران باشد.
با این حال، در بلندمدت و با توسعه نسلهای آینده این فناوری و استقرار ماهوارهها در مدارهای بسیار پایین (VLEO) و استفاده از فرکانسهای مستقل، ممکن است این محدودیتها کاهش یابد. اما تا آن زمان، این فناوری بیشتر یک امید است تا یک راهحل عملیاتی برای خروج از زندان دیجیتال جمهوری اسلامی
اتصال مستقیم ماهواره به موبایل Direct-To-Cell سانسور اینترنت در ایران استارلینک فضای مجازی
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
لیست توکن همستر کامبت فردا ۵ مهر ۱۴۰۳، ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران انجام خواهد گرفتدر هر صورت (اگر روشی برای برداشت انتخاب کرده باشید یا خیر)، گزینه‌ی Direct Claim (مطالبه‌ی مستقیم) برای تمامی کاربران در دسترس خواهد بود.
Read more »
اتصال موبایلهای معمولی به ماهواره استارلینک / دیگر نیازی به آیفون نیستاستارلینک یک گام دیگر به محقق شدن رویایی اتصال مستقیم موبایل (Direct to Cell) به ماهواره نزدیک شد. با این سرویس در دور افتادهترین نقاط نیز برقرار کردن ارتباط ممکن خواهد شد.
Read more »
با این اپراتورها بدون تجهیزات به استارلینک وصل شویدچند روز قبل، ایلان ماسک در توییتر درباره سرویس جدید اینترنت ماهوارهای استارلینک با عنوان «اتصال مستقیم به موبایل» (DIRECT-TO-CELL (DTC)) اظهارنظر کرد و گفت:«سیستم جدید استارلینک امکان اتصال به اینترنت را برای تلفن همراه شما فراهم میکند، بدون نیاز به تجهیزات اضافی یا اپلیکیشن خاص.
Read more »
سرویس استارلینک مستقیم روی آیفون چگونه فعال می شود؟به گزارش شرق ؛ شرکت SpaceX به تازگی اعلام کرده است که سرویس استارلینک مستقیم روی آیفون (Starlink Direct to Cell) از امروز فعال شده است. این سرویس جدید امکان اتصال مستقیم آیفون به ماهوارههای استارلینک را فراهم میکند، حتی در مناطقی که پوشش سلولی وجود ندارد.
Read more »
آیا موبایلهای ایرانی قادر به استفاده از اینترنت ماهوارهای هستند؟به گزارش شرق ؛ اینترنت ماهوارهای ارتباط مستقیم با موبایل (Direct-to-Cell) تحولی نوین در دنیای ارتباطات است که بدون نیاز به دیش یا تجهیزات خاص، دسترسی به اینترنت را از طریق گوشیهای هوشمند ممکن میسازد.
Read more »
اینترنت ماهوارهای استارلینک برای آیفون فعال شددر تحولی مهم در صنعت ارتباطات، شرکت اسپیسایکس به رهبری ایلان ماسک، امکان دسترسی مستقیم به اینترنت ماهوارهای استارلینک را برای گوشیهای آیفون فراهم کرده است. این دسترسی از طریق همکاری با اپراتور آمریکایی T-Mobile و به کمک فناوری «Direct-to-Cell» (ارتباط مستقیم با تلفن همراه بدون نیاز به دکل مخابراتی) محقق شده است.
Read more »