نیروگاه اتمی بوشهر پس از عملیات سوخت‌گذاری و تعمیرات، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ به شبکه سراسری برق متصل شد و نقش مهمی در کاهش خاموشی‌ها ایفا می‌کند.

عملیات فنی و تعمیرات دوره‌ای در نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت کامل انجام شد و این تأسیسات حیاتی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ مجدداً به شبکه سراسری برق کشور متصل گردید. این رویداد مهم نشان‌دهنده تداوم تلاش‌ها برای ارتقای پایداری تولید انرژی و اطمینان از عملکرد ایمن تجهیزات پیشرفته در این واحد هسته‌ای است. با شروع به کار مجدد این نیروگاه، بخش قابل‌توجهی از نیازهای انرژی استان‌های جنوبی و سایر مناطق کشور تأمین خواهد شد.

جزئیات عملیات سوخت‌گذاری و تعمیرات تخصصی

به منظور ارتقای عملکرد و افزایش طول عمر مفید تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر، هر ساله فرصت مناسبی هم‌زمان با تعویض و جایگزینی سوخت جدید برای انجام اقدامات فنی تخصصی فراهم می‌شود. در این بازه زمانی، علاوه بر عملیات سوخت‌گذاری، بازرسی‌های دقیق فنی و تعمیرات مربوط به نگهداری تجهیزات نیز انجام می‌گیرد. این اقدامات با هماهنگی‌های انجام‌شده با مدیریت شبکه برق کشور آغاز شد و فرآیند آن با موفقیت به پایان رسید.

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مدیریت شبکه برق کشور در هماهنگی با اپراتورهای نیروگاه، نظارت دقیقی بر مراحل مختلف اتصال مجدد به شبکه داشت. این هماهنگی‌ها تضمین‌کننده این بود که نیروگاه پس از اتمام تعمیرات، با پایداری کامل و بدون ایجاد نوسان در فرکانس شبکه، انرژی تولیدی خود را به سراسر کشور منتقل کند. این پیوستن موفقیت‌آمیز، نشانه‌ای از بلوغ فنی و مدیریت بهینه در صنایع هسته‌ای کشور است.

ظرفیت تولید و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی

ظرفیت اسمی نیروگاه اتمی بوشهر یک‌هزار مگاوات بوده و از زمان راه‌اندازی تا قبل از توقف واحد برای تعمیرات این دوره، با رسیدن به مرز تولید ۸۲/۷ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی الکتریکی، نقش مهمی در تأمین انرژی کشور ایفا کرده است. این حجم عظیم از تولید برق، به‌ویژه در استان‌های جنوبی، سهم بسزایی در کاهش خاموشی‌ها در دوره‌های پیک مصرف انرژی داشته و آرامش را به شبکه برق کشور بازگردانده است.

نیروگاه اتمی بوشهر به‌عنوان یک واحد تولید برق سازگار با محیط زیست شناخته می‌شود که به‌هیچ‌وجه سبب آلودگی محیط زندگی انسان نشده و انرژی پاک تلقی می‌گردد. آمارهای نشان می‌دهد که از ابتدای تولید انرژی تاکنون، این نیروگاه با صرفه‌جویی حدود ۱۳۵/۷ میلیون بشکه معادل نفت خام و یا معادل ۲۲/۰۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، از انتشار حدود ۸۹/۲ میلیون تن انواع آلاینده‌های زیست‌محیطی جلوگیری نموده است.

بهره‌برداری بومی و آینده انرژی کشور

بهره‌برداری از نیروگاه اتمی بوشهر به‌عنوان نخستین تجربه استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای در کشور، به‌صورت کامل توسط متخصصین ایرانی انجام می‌پذیرد. این خودکفایی فنی نشان‌دهنده توانمندی مهندسان و دانشمندان داخلی در مدیریت چرخه کامل سوخت و نگهداری زیرساخت‌های حساس انرژی است. تداوم این روند، امنیت انرژی کشور را در بلندمدت تضمین خواهد کرد.

اتصال مجدد این نیروگاه به شبکه، گامی مؤثر در جهت تضمین پایداری شبکه برق در فصل سرما و ایام پیک مصرف است. متخصصین تأکید دارند که انجام به‌موقع تعمیرات و جایگزینی سوخت، نه‌تنها راندمان تولید را حفظ می‌کند، بلکه از خرابی‌های ناگهانی و خاموشی‌های غیرمنتظره پیشگیری می‌نماید. این اقدامات برنامه‌ریزی‌شده، پشتوانه‌ای قوی برای صنایع و زندگی شهروندان در سطح ملی ایجاد کرده است.