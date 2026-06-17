تیم ملی اتریش پس از ۲۸ سال غیبت، با هدایت رالف رانگنیک یکی از منظمترین و جذابترین تیمهای اروپا شده و در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. اتریش با بازیکنان باتجربهای مانند داوید آلابا، مارسل زابیتسر و مارکو آرناتوویچ میتواند یکی از شگفتیسازان جام جهانی باشد.
تیم ملی اتریش پس از ۲۸ سال غیبت، با امیدهای فراوان راهی جام جهانی ۲۰۲۶ میشود. تیمی که با هدایت رالف رانگنیک یکی از منظمترین و جذابترین تیمهای اروپا شده و در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است.
اتریش در یورو ۲۰۲۴ با نمایشهایی تحسینبرانگیز، موفق شد بالاتر از فرانسه و هلند صدرنشین گروه شود و نشان دهد که دیگر یک تیم متوسط اروپایی نیست. اتریش با بازیکنان باتجربهای مانند داوید آلابا، مارسل زابیتسر و مارکو آرناتوویچ میتواند یکی از شگفتیسازان جام جهانی باشد. پرس شدید، دوندگی بالا و سازمان تاکتیکی دقیق، سبک بازی اتریش و امضای تیمهای رانگنیک است.
بزرگترین نقطه قوت اتریش، توانایی اجرای دقیق برنامههای تاکتیکی و عملکرد خوب برابر تیمهای قدرتمند است ولی در مقابل تیمهای ضعیفتر که باید ابتکار عمل را در دست بگیرد و دفاعهای فشرده را باز کند، گاهی دچار مشکل میشود. به همین دلیل، با وجود کیفیت و انسجام بالا، بسیاری شانس این تیم را بیشتر صعود از مرحله گروهی و حضور در مراحل حذفی میدانند تا قرار گرفتن در جمع مدعیان اصلی قهرمانی
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